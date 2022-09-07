https://crimea.ria.ru/20220907/volodin-predlozhil-napravit-v-minoborony-estonii-rossiyskogo-psikhiatra-1124430971.html
Володин предложил направить в Минобороны Эстонии российского психиатра
Володин предложил направить в Минобороны Эстонии российского психиатра - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Володин предложил направить в Минобороны Эстонии российского психиатра
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил направить в Минобороны Эстонии квалифицированного российского психиатра. Так спикер ГД прокомментировал... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T15:09
2022-09-07T15:09
2022-09-07T15:09
вячеслав володин
эстония
политика
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил направить в Минобороны Эстонии квалифицированного российского психиатра. Так спикер ГД прокомментировал сообщение государственных СМИ прибалтийской страны о том, что эстонские военные готовятся к возможной оккупации.Ранее портал государственного телерадиовещания Эстонии сообщил, что Минобороны страны готовится к организации вооруженного партизанского сопротивления при возможной оккупации. Министерство обороны готовит законопроект, который даст военным полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях, создавая для этого агентурные сети, конспиративные квартиры и тайники для хранения снаряжения.
https://crimea.ria.ru/20220829/estoniya-trebuet-ot-es-uzhestochit-sanktsii-protiv-rossii-1124330074.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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вячеслав володин, эстония, политика, государственная дума рф
Володин предложил направить в Минобороны Эстонии российского психиатра
Володин предложил направить в Минобороны Эстонии российского психиатра
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил направить в Минобороны Эстонии квалифицированного российского психиатра. Так спикер ГД прокомментировал сообщение государственных СМИ прибалтийской страны о том, что эстонские военные готовятся к возможной оккупации.
"Сообщается, что министерство обороны Эстонии готовится к оккупации. Планирует уйти в подполье. Создавать конспиративные квартиры и тайники для хранения продуктов питания и снаряжения. Происходящее иначе как отсутствием психиатра в Минобороны Эстонии не объяснить. Выход один: направить из России. В составе гуманитарной миссии", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Ранее портал государственного телерадиовещания Эстонии сообщил, что Минобороны страны готовится к организации вооруженного партизанского сопротивления при возможной оккупации. Министерство обороны готовит законопроект, который даст военным полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях, создавая для этого агентурные сети, конспиративные квартиры и тайники для хранения снаряжения.