https://crimea.ria.ru/20220907/volodin-predlozhil-napravit-v-minoborony-estonii-rossiyskogo-psikhiatra-1124430971.html

Володин предложил направить в Минобороны Эстонии российского психиатра

Володин предложил направить в Минобороны Эстонии российского психиатра - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Володин предложил направить в Минобороны Эстонии российского психиатра

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил направить в Минобороны Эстонии квалифицированного российского психиатра. Так спикер ГД прокомментировал... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T15:09

2022-09-07T15:09

2022-09-07T15:09

вячеслав володин

эстония

политика

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил направить в Минобороны Эстонии квалифицированного российского психиатра. Так спикер ГД прокомментировал сообщение государственных СМИ прибалтийской страны о том, что эстонские военные готовятся к возможной оккупации.Ранее портал государственного телерадиовещания Эстонии сообщил, что Минобороны страны готовится к организации вооруженного партизанского сопротивления при возможной оккупации. Министерство обороны готовит законопроект, который даст военным полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях, создавая для этого агентурные сети, конспиративные квартиры и тайники для хранения снаряжения.

https://crimea.ria.ru/20220829/estoniya-trebuet-ot-es-uzhestochit-sanktsii-protiv-rossii-1124330074.html

эстония

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вячеслав володин, эстония, политика, государственная дума рф