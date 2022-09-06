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ВСУ потеряли больше 200 военных на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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ВСУ потеряли больше 200 военных на Николаево-Криворожском направлении
ВСУ потеряли больше 200 военных на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости Крым, 06.09.2022
ВСУ потеряли больше 200 военных на Николаево-Криворожском направлении
ВСУ в течение суток предприняли очередные попытки атаковать отдельные участки Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T14:11
2022-09-06T14:11
специальная военная операция рф на украине
игорь конашенков
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. ВСУ в течение суток предприняли очередные попытки атаковать отдельные участки Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам противника, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его словам, в районах Висунска, Явкино, Березнеговатого и Червонополья поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Великое Артаково Николаевской области.Высокоточными ракетами "Калибр" в районе Карповки Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 воздушных сил Украины над Снигиревкой и в районе Мирного Николаевской области.Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе Артемовска – уничтожено до 250-ти военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники. В районе Веселянки Запорожской области ударами по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 боевиков и 15 единиц военной техники.Также, по его словам, за сутки поражены три пункта управления ВСУ, пусковая установка украинского ЗРК "Бук-М1", сбиты 12 беспилотников, перехвачена "Точка-У" в районе Попасной и 11 американских снарядов РСЗО HIMARS в районе Каховской ГЭС.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 290 самолетов, 152 вертолета, 1889 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4845 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5343 единицы специальной военной автомобильной техники.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220906/ofitser-vsu-priznal-slabuyu-podgotovku-ukrainskoy-armii-1124414714.html
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специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ потеряли больше 200 военных на Николаево-Криворожском направлении

МО РФ: ВСУ продолжают попытки атаковать Николаево-Криворожскую линию и несут потери

14:11 06.09.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск "Калибров" из акватории Черного моря по военным объектам ВСУ
Пуск Калибров из акватории Черного моря по военным объектам ВСУ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. ВСУ в течение суток предприняли очередные попытки атаковать отдельные участки Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам противника, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, в районах Висунска, Явкино, Березнеговатого и Червонополья поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Великое Артаково Николаевской области.
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Высокоточными ракетами "Калибр" в районе Карповки Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.
Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 воздушных сил Украины над Снигиревкой и в районе Мирного Николаевской области.

"Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 12 танков, 11 боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 210-ти военнослужащих", - перечислил Конашенков.

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Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе Артемовска – уничтожено до 250-ти военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники. В районе Веселянки Запорожской области ударами по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 боевиков и 15 единиц военной техники.
"Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево Донецкой Народной Республики личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции", - констатировал представитель МО РФ.
Также, по его словам, за сутки поражены три пункта управления ВСУ, пусковая установка украинского ЗРК "Бук-М1", сбиты 12 беспилотников, перехвачена "Точка-У" в районе Попасной и 11 американских снарядов РСЗО HIMARS в районе Каховской ГЭС.
Военные ВС Украины .Фото AFP
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 290 самолетов, 152 вертолета, 1889 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4845 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5343 единицы специальной военной автомобильной техники.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеИгорь КонашенковМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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