https://crimea.ria.ru/20220906/vsu-poteryali-bolshe-200-voennykh-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1124418628.html

ВСУ потеряли больше 200 военных на Николаево-Криворожском направлении

ВСУ потеряли больше 200 военных на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости Крым, 06.09.2022

ВСУ потеряли больше 200 военных на Николаево-Криворожском направлении

ВСУ в течение суток предприняли очередные попытки атаковать отдельные участки Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T14:11

2022-09-06T14:11

2022-09-06T14:11

специальная военная операция рф на украине

игорь конашенков

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. ВСУ в течение суток предприняли очередные попытки атаковать отдельные участки Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам противника, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его словам, в районах Висунска, Явкино, Березнеговатого и Червонополья поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Великое Артаково Николаевской области.Высокоточными ракетами "Калибр" в районе Карповки Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 воздушных сил Украины над Снигиревкой и в районе Мирного Николаевской области.Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе Артемовска – уничтожено до 250-ти военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники. В районе Веселянки Запорожской области ударами по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 боевиков и 15 единиц военной техники.Также, по его словам, за сутки поражены три пункта управления ВСУ, пусковая установка украинского ЗРК "Бук-М1", сбиты 12 беспилотников, перехвачена "Точка-У" в районе Попасной и 11 американских снарядов РСЗО HIMARS в районе Каховской ГЭС.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 290 самолетов, 152 вертолета, 1889 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4845 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5343 единицы специальной военной автомобильной техники.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220906/ofitser-vsu-priznal-slabuyu-podgotovku-ukrainskoy-armii-1124414714.html

https://crimea.ria.ru/20220905/podrazdelenie-natsbata-kraken-unichtozheno-pod-kharkovom-1124406677.html

https://crimea.ria.ru/20220905/seychas-reshaetsya-sudba-vsu-voennyy-ekspert-o-znachenii-boev-za-kherson-1124405242.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости