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В парламенте Украины признали, что не готовы к зиме - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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В парламенте Украины признали, что не готовы к зиме
В парламенте Украины признали, что не готовы к зиме - РИА Новости Крым, 06.09.2022
В парламенте Украины признали, что не готовы к зиме
Украина не сможет заполнить газовые хранилища на 100% к началу отопительного сезона, в настоящее время хранилища заполнены на две трети. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T16:57
2022-09-06T17:07
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Украина не сможет заполнить газовые хранилища на 100% к началу отопительного сезона, в настоящее время хранилища заполнены на две трети. Об этом со ссылкой на украинского депутата Алексея Кучеренко пишет РИА Новости.После заседания штаба украинского кабмина по подготовке к новому отопительному сезону, депутат назвал планы коллег по заполняемости газовых хранилищ "мыльным пузырем" и "фантазиями"."Газа в хранилищах – 13,34 миллиарда кубов. Угля на складах – 1,9 миллиона тонн. Плановые задания по газу – 19 миллиардов кубов – вообще никак", – цитирует его РИА Новости.Так, по его мнению, максимальный объем газа, которым можно заполнить украинские хранилища – 14,5 миллиарда, в том числе из-за "космических" цен на топливо. Оптимистичнее ситуация с запасами каменного угля, считает Кучеренко. Он предполагает, что Украине удастся восполнить плановые 2,6 миллиона тонн топлива.Кроме того, Кучеренко не исключил, что страна может столкнуться с дефицитом энергии, поскольку объем вырабатываемой украинскими станциями электроэнергии значительно уменьшится при отключении Запорожской АЭС.Ранее президент Украины Зеленский назвал грядущую зиму самой сложной в истории из-за цены газа.
https://crimea.ria.ru/20220816/na-ukraine-ostanovitsya-tret-sakharnykh-zavodov-iz-za-tsen-na-gaz-1124188959.html
https://crimea.ria.ru/20220826/gryaduschaya-zima-stanet-samoy-slozhnoy-v-istorii-ukrainy--zelenskiy-1124297796.html
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украина, в мире
В парламенте Украины признали, что не готовы к зиме

Депутат Верховной Рады: Украина не сможет заполнить газохранилища на 100% к зиме

16:57 06.09.2022 (обновлено: 17:07 06.09.2022)
 
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газ - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Украина не сможет заполнить газовые хранилища на 100% к началу отопительного сезона, в настоящее время хранилища заполнены на две трети. Об этом со ссылкой на украинского депутата Алексея Кучеренко пишет РИА Новости.
После заседания штаба украинского кабмина по подготовке к новому отопительному сезону, депутат назвал планы коллег по заполняемости газовых хранилищ "мыльным пузырем" и "фантазиями".
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"Газа в хранилищах – 13,34 миллиарда кубов. Угля на складах – 1,9 миллиона тонн. Плановые задания по газу – 19 миллиардов кубов – вообще никак", – цитирует его РИА Новости.
Так, по его мнению, максимальный объем газа, которым можно заполнить украинские хранилища – 14,5 миллиарда, в том числе из-за "космических" цен на топливо. Оптимистичнее ситуация с запасами каменного угля, считает Кучеренко. Он предполагает, что Украине удастся восполнить плановые 2,6 миллиона тонн топлива.
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Кроме того, Кучеренко не исключил, что страна может столкнуться с дефицитом энергии, поскольку объем вырабатываемой украинскими станциями электроэнергии значительно уменьшится при отключении Запорожской АЭС.
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