https://crimea.ria.ru/20220906/s-pechkoy-i-po-grafiku-ekspert-nazval-zimnie-pravila-raboty-transporta-1124407684.html

С печкой и по графику: эксперт назвал зимние правила работы транспорта

С печкой и по графику: эксперт назвал зимние правила работы транспорта - РИА Новости Крым, 06.09.2022

С печкой и по графику: эксперт назвал зимние правила работы транспорта

Работу общественного транспорта крымской столицы должны регулярно проверять уполномоченные органы, в преддверии зимнего сезона проверки необходимо усилить, но... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T08:24

2022-09-06T08:24

2022-09-06T08:24

радио "спутник в крыму"

транспорт

общество

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Работу общественного транспорта крымской столицы должны регулярно проверять уполномоченные органы, в преддверии зимнего сезона проверки необходимо усилить, но если сами пассажиры замечают недоработки, они могут сообщать об этом на горячую линию минтранса РК. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент АНО "Центр поддержки перевозчиков и пассажиров", член общественного совета при минтрансе РК Владислав Антонов.По его словам, главные требования к автобусам в любое время года - чистота, комфортная температура воздуха в салоне и соблюдение утвержденных графиков."Система отопления должна быть абсолютно во всех автобусах. В ряде случаев заводы-изготовители устанавливают системы отопления недостаточные для полного обогрева салона. В этой связи мы вносим предложение обращать внимание на этот нюанс при контрактных закупках. А вот кондиционирование - не обязательная норма, но этим летом отработано, чтобы для Крыма, как для южного региона, обязательно в контрактах появлялось требование к перевозчикам по кондиционирования воздуха - эта норма заработает со следующего года", - поясняет Антонов.Что касается графиков, для городского общественного транспорта они одинаковы и зимой, и летом.По его словам, на сегодняшний день в крымской столице подвижной состав обновлен на 80%, как у частных перевозчиков, так и у государственных. Однако тесных автобусов еще много, и эту проблему также планируют решать внесением дополнительного требования к перевозчикам на стадии торгов - речь о замене автобусов со среднего класса на большой."Сейчас будем выходить с предложением менять со среднего класса на большой, либо нужно добавлять автобусы - потому что средний класс переполнен. Купить больше автобусов перевозчики могут, но есть другая проблема - мы имеем дефицит водителей. Даже при средней зарплате водителя по Крыму в 60 тысяч рублей - работать не хотят", - констатирует он.Также Антонов напомнил об обязанности водителей выдавать чеки всем пассажирам, которые производят оплату проезда за наличный расчет. При этом он подчеркнул: по статистике из 100 пассажиров 85 пользуются банковской картой - это удобнее и дешевле.Ранее Антонов констатировал, что в Крыму практически отсутствует муниципальный контроль за транспортом, поэтому в городах и районах все больше ощущается нехватка парковок для жителей и туристов, хаос на ж/д вокзалах и отсутствие кондиционеров у частных перевозчиков.

https://crimea.ria.ru/20220621/v-sevastopole-rasskazali-kogda-vo-vsekh-avtobusakh-poyavyatsya-konditsionery-1123599694.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, общество, мнения