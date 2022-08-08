https://crimea.ria.ru/20220808/v-krymu-nazvali-vinovnykh-za-khaos-s-transportom-1124090541.html

В Крыму назвали виновных за хаос с транспортом

В Крыму назвали виновных за хаос с транспортом - РИА Новости Крым, 08.08.2022

В Крыму назвали виновных за хаос с транспортом

В Крыму практически отсутствует муниципальный контроль за транспортом, поэтому в городах и районах все больше ощущается нехватка парковок для жителей и... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T03:02

2022-08-08T03:02

2022-08-08T03:02

радио "спутник в крыму"

крым

общество

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму практически отсутствует муниципальный контроль за транспортом, поэтому в городах и районах все больше ощущается нехватка парковок для жителей и туристов, хаос на ж/д вокзалах и отсутствие кондиционеров у частных перевозчиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент АНО "Центр поддержки перевозчиков и пассажиров", член общественного совета при минтрансе РК Владислав Антонов.По его словам, в некоторых муниципалитетах власти даже не знают о существовании постановления Совмина РК, согласно которому ответственность за организацию транспорта лежит именно на них. В частности, контроль за работой общественного транспорта и за местами, которые "они же должны были организовать под загрузку заказных автобусов", заметил Антонов.Большой проблемой нынешним летом в связи с ростом потока туристов, приезжающих в Крым на личных автомобилях, стало отсутствие необходимого числа парковок и кемпингов. По словам Антонова, муниципалитеты здесь тоже не отличились.Заполнить Крым: в Госдуме предлагают авто-кешбэк и доставку по воде >>"Это все надо сейчас рассматривать, пересматривать, вносить какие-то предложения. Очень бы хотелось, конечно, позитива больше в работе видеть со стороны муниципалитетов", – сказал Антонов, подчеркнув, что коллег на местах все время приходится "толкать".Есть "огрехи" и в работе общественного транспорта на маршрутах: расписание порой нарушается. Неприятная история и с кондиционерами в маршрутках: в некоторых машинах их нет. По словам Антонова, это тоже недоработка муниципальных органов власти.В целом же работу общественного транспорта в республике он оценил на "хорошо". Это выше, чем в начале сезона. Все потому, что тогда готовились к гораздо большему объему работы, чем тот, с которым довелось иметь дело в связи с ограничениями и сокращением потока туристов."У нас складывается такая ситуация, что в Крыму наблюдается снижение пассажиропотока примерно на 40%, это и сняло нагрузку на общественный транспорт. В начале лета я оценивал работу на троечку, потому что видел недоработки", – пояснил Антонов.Он добавил, что процесс подготовки к следующему курортному сезону начнется в сентябре, максимум октябре.Ранее, в июне, председатель Общественного совета Симферополя, советник главы Республики Крым Александр Юрьев заявлял о том, что в Крыму планируют увеличить парковочные площади на территории столицы республики, в том числе за счет пересмотра запретов на остановку и стоянку на некоторых улицах.

https://crimea.ria.ru/20220708/v-simferopole-obeschayut-otkryt-dopolnitelnye-parkovki-v-blizhayshee-vremya-1123788122.html

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https://crimea.ria.ru/20220608/v-simferopole-uvelichat-parkovochnye-ploschadi-za-schet-smyagcheniya-zapretov-1123488254.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, транспорт