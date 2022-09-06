https://crimea.ria.ru/20220906/poiskovo-spasatelnaya-operatsiya-na-kamchatke-zavershena-1124412546.html

Поисково-спасательная операция на Камчатке завершена

Поисково-спасательная операция на Камчатке завершена - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Поисково-спасательная операция на Камчатке завершена

Троих выживших после ЧП на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолетом, спасательная операция завершена. Об этом со ссылкой на Центр обеспечения... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T09:09

2022-09-06T09:09

2022-09-06T09:12

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Троих выживших после ЧП на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолетом, спасательная операция завершена. Об этом со ссылкой на Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае сообщает РИА Новости.Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. В субботу туристы обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты. Спасатели предприняли несколько попыток добраться к месту на вертолете, однако из-за погоды сделать это не получилось. Количество погибших увеличилось до девяти.В понедельник спасатели смогли пешком добраться до группы. По их словам, один из ожидавших помощи на высоте 4158 метров – гид – смог спуститься к домику геологов, где находились остальные выжившие. У него обморожены руки и ноги. Сам гид сообщил, что оставшийся на высоте турист не подавал признаков жизни.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Известно, что попавшие в ЧП туристы прибыли на экскурсию из Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Владимирской и Новосибирской области, а также из Москвы.

https://crimea.ria.ru/20220905/chislo-pogibshikh-na-kamchatke-turistov-vyroslo-do-devyati--sk-1124408428.html

https://crimea.ria.ru/20220904/spasatelnyy-vertolet-ne-smog-zabrat-vyzhivshikh-na-kamchatke-turistov-1124396318.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости