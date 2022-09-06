https://crimea.ria.ru/20220906/poiskovo-spasatelnaya-operatsiya-na-kamchatke-zavershena-1124412546.html
Поисково-спасательная операция на Камчатке завершена
Поисково-спасательная операция на Камчатке завершена - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Поисково-спасательная операция на Камчатке завершена
Троих выживших после ЧП на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолетом, спасательная операция завершена. Об этом со ссылкой на Центр обеспечения... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T09:09
2022-09-06T09:09
2022-09-06T09:12
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Троих выживших после ЧП на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолетом, спасательная операция завершена. Об этом со ссылкой на Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае сообщает РИА Новости.Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. В субботу туристы обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты. Спасатели предприняли несколько попыток добраться к месту на вертолете, однако из-за погоды сделать это не получилось. Количество погибших увеличилось до девяти.В понедельник спасатели смогли пешком добраться до группы. По их словам, один из ожидавших помощи на высоте 4158 метров – гид – смог спуститься к домику геологов, где находились остальные выжившие. У него обморожены руки и ноги. Сам гид сообщил, что оставшийся на высоте турист не подавал признаков жизни.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Известно, что попавшие в ЧП туристы прибыли на экскурсию из Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Владимирской и Новосибирской области, а также из Москвы.
https://crimea.ria.ru/20220905/chislo-pogibshikh-na-kamchatke-turistov-vyroslo-do-devyati--sk-1124408428.html
https://crimea.ria.ru/20220904/spasatelnyy-vertolet-ne-smog-zabrat-vyzhivshikh-na-kamchatke-turistov-1124396318.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Поисково-спасательная операция на Камчатке завершена
Троих выживших после ЧП на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолетом
09:09 06.09.2022 (обновлено: 09:12 06.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Троих выживших после ЧП на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолетом, спасательная операция завершена. Об этом со ссылкой на Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае сообщает РИА Новости.
Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. В субботу туристы обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты. Спасатели предприняли несколько попыток добраться к месту на вертолете, однако из-за погоды сделать это не получилось. Количество погибших увеличилось до девяти
.
В понедельник спасатели смогли пешком добраться до группы. По их словам, один из ожидавших помощи на высоте 4158 метров – гид – смог спуститься к домику геологов, где находились остальные выжившие. У него обморожены руки и ноги. Сам гид сообщил, что оставшийся на высоте турист не подавал признаков жизни.
"Прибывший к месту происшествия вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Планируется, что оттуда людей эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск", – сообщили в ведомстве.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Известно, что попавшие в ЧП туристы прибыли на экскурсию из Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Владимирской и Новосибирской области, а также из Москвы.