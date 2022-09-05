https://crimea.ria.ru/20220905/chislo-pogibshikh-na-kamchatke-turistov-vyroslo-do-devyati--sk-1124408428.html

Число погибших на Камчатке туристов выросло до девяти – СК

Число погибших на Камчатке туристов выросло до девяти – СК - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Число погибших на Камчатке туристов выросло до девяти – СК

Количество туристов, погибших во время восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке, выросло до девяти. Об этом сообщает Следком России. РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T15:30

2022-09-05T15:30

2022-09-05T15:34

происшествия

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Количество туристов, погибших во время восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке, выросло до девяти. Об этом сообщает Следком России.30 августа группа туристов начала восхождение на Ключевской вулкан, однако в субботу запросили помощь спасателей. Изначально сообщалось, что при падении с высоты пять человек погибли, один турист пострадал и находился без сознания, один из гидов сломал ногу. На помощь им отправился вертолет со спасателями, однако из-за штормовой погоды эвакуировать людей он не смог. В понедельник спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение на сопку, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь далее. Возбуждены два уголовных дела.По предварительной информации, в группе было 12 человек – два гида Новосибирской туристической компании и 10 туристов, прибывших из семи регионов России. 3 сентября при восхождении на вулкан на высоте около 4 150 метров погибли сначала пять альпинистов, позже стало известно о смерти еще четырех.Делом занимаются следователи по особо важным делам и следователи-криминалисты. Они осмотрели место, с которого началось восхождение группы альпинистов, изъяли необходимые вещи и предметы. Также правоохранители опрашивают родственников туристов, осматривают электронные носители информации и выясняют все обстоятельства происшествия.

https://crimea.ria.ru/20220904/spasatelnyy-vertolet-ne-smog-zabrat-vyzhivshikh-na-kamchatke-turistov-1124396318.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, российская федерация (россия, рф)