https://crimea.ria.ru/20220905/chislo-pogibshikh-na-kamchatke-turistov-vyroslo-do-devyati--sk-1124408428.html
Число погибших на Камчатке туристов выросло до девяти – СК
Число погибших на Камчатке туристов выросло до девяти – СК - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Число погибших на Камчатке туристов выросло до девяти – СК
Количество туристов, погибших во время восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке, выросло до девяти. Об этом сообщает Следком России. РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T15:30
2022-09-05T15:30
2022-09-05T15:34
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Количество туристов, погибших во время восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке, выросло до девяти. Об этом сообщает Следком России.30 августа группа туристов начала восхождение на Ключевской вулкан, однако в субботу запросили помощь спасателей. Изначально сообщалось, что при падении с высоты пять человек погибли, один турист пострадал и находился без сознания, один из гидов сломал ногу. На помощь им отправился вертолет со спасателями, однако из-за штормовой погоды эвакуировать людей он не смог. В понедельник спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение на сопку, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь далее. Возбуждены два уголовных дела.По предварительной информации, в группе было 12 человек – два гида Новосибирской туристической компании и 10 туристов, прибывших из семи регионов России. 3 сентября при восхождении на вулкан на высоте около 4 150 метров погибли сначала пять альпинистов, позже стало известно о смерти еще четырех.Делом занимаются следователи по особо важным делам и следователи-криминалисты. Они осмотрели место, с которого началось восхождение группы альпинистов, изъяли необходимые вещи и предметы. Также правоохранители опрашивают родственников туристов, осматривают электронные носители информации и выясняют все обстоятельства происшествия.
https://crimea.ria.ru/20220904/spasatelnyy-vertolet-ne-smog-zabrat-vyzhivshikh-na-kamchatke-turistov-1124396318.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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происшествия, российская федерация (россия, рф)
Число погибших на Камчатке туристов выросло до девяти – СК
Число погибших на Камчатке туристов выросло до девяти, СК завел второе дело
15:30 05.09.2022 (обновлено: 15:34 05.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Количество туристов, погибших во время восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке, выросло до девяти. Об этом сообщает Следком России.
30 августа группа туристов начала восхождение на Ключевской вулкан, однако в субботу запросили помощь спасателей. Изначально сообщалось, что при падении с высоты пять человек погибли, один турист пострадал и находился без сознания, один из гидов сломал ногу. На помощь им отправился вертолет со спасателями, однако из-за штормовой погоды эвакуировать людей он не смог. В понедельник спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение на сопку, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь далее. Возбуждены два уголовных дела.
"Следственное управление по Камчатскому краю в отношении руководителя и гида-инструктора фирмы "Экстрим Тайм" возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц. Также следственными органами продолжается расследование уголовного дела по факту смерти девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка ", - говорится в сообщении.
По предварительной информации
, в группе было 12 человек – два гида Новосибирской туристической компании и 10 туристов, прибывших из семи регионов России. 3 сентября при восхождении на вулкан на высоте около 4 150 метров погибли сначала пять альпинистов, позже стало известно о смерти еще четырех.
Делом занимаются следователи по особо важным делам и следователи-криминалисты. Они осмотрели место, с которого началось восхождение группы альпинистов, изъяли необходимые вещи и предметы. Также правоохранители опрашивают родственников туристов, осматривают электронные носители информации и выясняют все обстоятельства происшествия.