https://crimea.ria.ru/20220906/bolee-40-ulits-simferopolya-v-sredu-ostanutsya-bez-sveta-1124413605.html

Более 40 улиц Симферополя в среду останутся без света

Более 40 улиц Симферополя в среду останутся без света - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Более 40 улиц Симферополя в среду останутся без света

Более 40 улиц крымской столицы в среду останутся без света из-за ремонта на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T09:59

2022-09-06T09:59

2022-09-06T10:00

крым

симферополь

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Более 40 улиц крымской столицы в среду останутся без света из-за ремонта на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя."7 сентября с 8:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", - сообщили в администрации.

https://crimea.ria.ru/20220906/avariya-ostavila-bez-vody-chast-simferopolya-1124412654.html

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симферополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя