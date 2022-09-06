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Более 40 улиц Симферополя в среду останутся без света - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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Более 40 улиц Симферополя в среду останутся без света
Более 40 улиц Симферополя в среду останутся без света - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Более 40 улиц Симферополя в среду останутся без света
Более 40 улиц крымской столицы в среду останутся без света из-за ремонта на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T09:59
2022-09-06T10:00
крым
симферополь
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Более 40 улиц крымской столицы в среду останутся без света из-за ремонта на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя."7 сентября с 8:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", - сообщили в администрации.
https://crimea.ria.ru/20220906/avariya-ostavila-bez-vody-chast-simferopolya-1124412654.html
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
крым, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Более 40 улиц Симферополя в среду останутся без света

В Симферополе более 40 улиц на день останутся без света из-за ремонта сетей

09:59 06.09.2022 (обновлено: 10:00 06.09.2022)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Более 40 улиц крымской столицы в среду останутся без света из-за ремонта на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
"7 сентября с 8:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", - сообщили в администрации.
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Так, в зону отключения попадают улицы Донская (47А), Дорожная (51-106), Куйбышева (98-140/67), Молодых Подпольщиков (70-96/118, 73-109), Общественная (33, 33А), Стрелковая (23-41), Гоголя (47-62), Крейзера (9-19), Хацко (1-11), Некрасова (11-29), Пролетарская (5-19), Турецкая (2, 3/15), Дачная (22-56, 45-61), Малореченская (2А-6/62, 5-101Г), Луговая (1-67), Буденного (17-27), Грибоедова (126-132,75-81), Федотова (54-62, 31-31А), проспект Победы (208-208Б, 103А-147), Высотная (92-107), Дарвина (20-83), Бархатовой (92), Глинки (9-58), Острякова (29-44), Симеизская (6-38), Бородина (53), Набережная (40-46), Дыбенко (1), Гаспринского, Амурская (44), пр. Высоковольтный (2-26), Глухова (7/4-9/3), Василевского (4-43), Зуйская (24-51), Карьерная (22-47). Кроме того, энергоснабжение ограничат на переулках Карьерный (28), Ветеринарный (1-5А), Стрелковый (2-22/100, 1-19/98), Дорожный (1-13), Коллективный (2-6), Сакский (1-21), Скалистый (1-43).
 
КрымСимферопольЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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