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ВСУ потеряли 220 военных за сутки на Николаево-Криворожского направлении - РИА Новости Крым, 05.09.2022
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ВСУ потеряли 220 военных за сутки на Николаево-Криворожского направлении
ВСУ потеряли 220 военных за сутки на Николаево-Криворожского направлении - РИА Новости Крым, 05.09.2022
ВСУ потеряли 220 военных за сутки на Николаево-Криворожского направлении
Украинская армия за сутки потеряла 220 военнослужащих и 11 танков при попытке закрепиться на Николаево-Криворожском направлении, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T13:13
2022-09-05T13:13
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла 220 военнослужащих и 11 танков при попытке закрепиться на Николаево-Криворожском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих", – сказал Конашенков на брифинге в понедельник.Кроме того, российские военные высокоточным оружием поразили пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады в Николаевской области.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220903/v-bolnitsakh-nikolaeva-iz-za-poter-vsu-voznik-defitsit-koek-i-lekarstv-1124392185.html
https://crimea.ria.ru/20220905/seychas-reshaetsya-sudba-vsu-voennyy-ekspert-o-znachenii-boev-za-kherson-1124405242.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ потеряли 220 военных за сутки на Николаево-Криворожского направлении

МО: ВСУ за сутки потеряли 220 военных и 11 танков на Николаево-Криворожского направлении

13:13 05.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий войск специального назначения ВС РФ в бронеавтомобиле "Тигр"
Военнослужащий войск специального назначения ВС РФ в бронеавтомобиле Тигр - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла 220 военнослужащих и 11 танков при попытке закрепиться на Николаево-Криворожском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих", – сказал Конашенков на брифинге в понедельник.
Кроме того, российские военные высокоточным оружием поразили пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады в Николаевской области.
В Херсонской области ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8. Также в Николаевской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, на которых хранились свыше 1,5 тыс. реактивных снарядов для систем залпового огня, в том числе более двухсот ракет для американских РСЗО HIMARS.
Уборка - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 14:19
В больницах Николаева из-за потерь ВСУ возник дефицит коек и лекарств
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Военные ВС Украины .Фото AFP
12:05Радио "Спутник в Крыму"
Сейчас решается судьба ВСУ: военный эксперт о значении боев за Херсон
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь КонашенковВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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