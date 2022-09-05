https://crimea.ria.ru/20220905/vsu-poteryali-220-voennykh-za-sutki-na-nikolaevo-krivorozhskogo-napravlenii-1124406107.html

ВСУ потеряли 220 военных за сутки на Николаево-Криворожского направлении

ВСУ потеряли 220 военных за сутки на Николаево-Криворожского направлении - РИА Новости Крым, 05.09.2022

ВСУ потеряли 220 военных за сутки на Николаево-Криворожского направлении

Украинская армия за сутки потеряла 220 военнослужащих и 11 танков при попытке закрепиться на Николаево-Криворожском направлении, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T13:13

2022-09-05T13:13

2022-09-05T13:13

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла 220 военнослужащих и 11 танков при попытке закрепиться на Николаево-Криворожском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих", – сказал Конашенков на брифинге в понедельник.Кроме того, российские военные высокоточным оружием поразили пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады в Николаевской области.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220903/v-bolnitsakh-nikolaeva-iz-za-poter-vsu-voznik-defitsit-koek-i-lekarstv-1124392185.html

https://crimea.ria.ru/20220905/seychas-reshaetsya-sudba-vsu-voennyy-ekspert-o-znachenii-boev-za-kherson-1124405242.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)