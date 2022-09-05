https://crimea.ria.ru/20220905/ustroivshiy-strelbu-v-permskom-universitete-priznal-v-sude-svoyu-vinu-1124403438.html
Устроивший стрельбу в Пермском университете признал в суде свою вину
Устроивший стрельбу в Пермском университете признал в суде свою вину - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Устроивший стрельбу в Пермском университете признал в суде свою вину
Устроивший стрельбу в Пермском университете в 2021 году Тимур Бекмансуров в суде признал свою вину, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T10:51
2022-09-05T10:51
2022-09-05T10:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Устроивший стрельбу в Пермском университете в 2021 году Тимур Бекмансуров в суде признал свою вину, сообщает РИА Новости."Вину признаю в полном объеме", - сказал Бекмансуров, отвечая на вопрос суда.Смертельный понедельник в Перми: что известно о стрельбе в университете >>В Пермском краевом суде началось рассмотрение по существу уголовного дела бывшего студента Пермского государственного национального исследовательского университета Тимура Бекмансурова. Он обвиняется в совершении ряда преступлений, в том числе в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленном повреждении чужого имущества.Трагедия произошла 20 сентября 2021 года. Студент открыл стрельбу в Пермском университете, в результате чего погибли шесть человек и еще 47 пострадали. При задержании студент оказал сопротивление и был ранен, проходил длительное лечение в больнице. После ЧП Следком возбудил ряд уголовных дел. Бекмансуров находится под арестом.
https://crimea.ria.ru/20210920/tragediya-v-permi-raskryty-podrobnosti-zaderzhaniya-napadavshego-1120924601.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, российская федерация (россия, рф), закон и право
Устроивший стрельбу в Пермском университете признал в суде свою вину
Устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров в суде полностью признал вину