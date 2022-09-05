https://crimea.ria.ru/20220905/sereznyy-posyl-ssha--ekspert-ob-ucheniyakh-vostok-2022-1124405483.html
Серьезный посыл США – эксперт об учениях "Восток-2022"
Серьезный посыл США – эксперт об учениях "Восток-2022" - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Серьезный посыл США – эксперт об учениях "Восток-2022"
Совместные стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" являются событием мирового масштаба и серьезным посылом в первую очередь Соединенным Штатам... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T19:45
2022-09-05T19:45
2022-09-05T15:06
радио "спутник в крыму"
армия и флот
российская федерация (россия, рф)
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Совместные стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" являются событием мирового масштаба и серьезным посылом в первую очередь Соединенным Штатам Америки, которые пытаются дестабилизировать обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ, военный эксперт Сергей Горбачев.Медведев назвал причину проведения спецоперации на Украине >>"Эти учения важны самим фактом проведения, тем более в таком масштабе. Это серьезный посыл всему миру, прежде всего, Соединенным Штатам. Мы не бросаем им вызов, но демонстрируем свою позицию и играем мускулами в широком смысле слова", – сказал Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам эксперта, проведением этих учений Россия демонстрирует свою боеспособность и мощь.Кроме того, учения "Восток-2022" имеют важный военно-политический аспект. По мнению Горбачева, участие в них Китая и Индии свидетельствует, что эти крупные мировые игроки поддерживают внешнеполитическую линию России."Эти государства обладают серьезными вооруженными силами, даже более чем серьезными. Вместе с нами в одном боевом строю отрабатываются по единым замыслам масштабные задачи. Плюс ко всему, здесь и страны не только ШОС, но и ОДКБ. Эти учения – событие мирового масштаба", – заключил эксперт.Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа. В них принимают участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.В ходе учений командиры и штабы усовершенствуют навыки управления межвидовыми и коалиционными группировками при отражении агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне. Также планируется повысить совместимость и уровень взаимодействия коалиционных группировок при выполнении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности.
https://crimea.ria.ru/20220826/v-sovfede-zayavili-o-formirovanii-novogo-mirovogo-tsentra-sily-1124294592.html
https://crimea.ria.ru/20220825/est-takaya-professiya-chto-grazhdanskie-dumayut-ob-armii-rossii---opros-1124278560.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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армия и флот, российская федерация (россия, рф), мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Совместные стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" являются событием мирового масштаба и серьезным посылом в первую очередь Соединенным Штатам Америки, которые пытаются дестабилизировать обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ, военный эксперт Сергей Горбачев.
"Эти учения важны самим фактом проведения, тем более в таком масштабе. Это серьезный посыл всему миру, прежде всего, Соединенным Штатам. Мы не бросаем им вызов, но демонстрируем свою позицию и играем мускулами в широком смысле слова", – сказал Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам эксперта, проведением этих учений Россия демонстрирует свою боеспособность и мощь.
"Идет специальная военная операция, которая требует концентрации и напряжения значительных сил, средств и ресурсов, и Россия в это время проводит такие масштабные учения за 10 тысяч километров от зоны боевых действий, которые ведутся в европейской части. Мы подчеркиваем, что способны одновременно решать задачи на различных театрах военных действий, тем более на таких протяженных, как наши дальневосточные рубежи", - пояснил он.
Кроме того, учения "Восток-2022" имеют важный военно-политический аспект. По мнению Горбачева, участие в них Китая и Индии свидетельствует, что эти крупные мировые игроки поддерживают внешнеполитическую линию России.
"Эти государства обладают серьезными вооруженными силами, даже более чем серьезными. Вместе с нами в одном боевом строю отрабатываются по единым замыслам масштабные задачи. Плюс ко всему, здесь и страны не только ШОС, но и ОДКБ. Эти учения – событие мирового масштаба", – заключил эксперт.
Стратегические учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа. В них принимают участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
В ходе учений командиры и штабы усовершенствуют навыки управления межвидовыми и коалиционными группировками при отражении агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне. Также планируется повысить совместимость и уровень взаимодействия коалиционных группировок при выполнении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности.