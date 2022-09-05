https://crimea.ria.ru/20220905/na-chernomorskom-flote-za-uchastie-v-spetsoperatsii-nagradili-grazhdanskikh-1124409343.html
На Черноморском флоте за участие в спецоперации наградили гражданских
На Черноморском флоте за участие в спецоперации наградили гражданских - РИА Новости Крым, 05.09.2022
На Черноморском флоте за участие в спецоперации наградили гражданских
Около двадцати человек – специалистов из числа гражданского персонала судов обеспечения Черноморского флота удостоились высоких государственных наград за... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T16:19
2022-09-05T16:19
2022-09-05T16:19
чф рф (черноморский флот российской федерации)
специальная военная операция рф на украине
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Около двадцати человек – специалистов из числа гражданского персонала судов обеспечения Черноморского флота удостоились высоких государственных наград за выполнение задач в рамках специальной военной операции. Об этом РИА Новости Крым сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.Церемония награждения прошла в Доме офицеров флота в Севастополе.Ранее одному из катеров ЧФ в Севастополе присвоили имя погибшего в ходе СВО замкомандующего флотом по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия.
https://crimea.ria.ru/20220826/v-krymu-nagradili-medikov-za-rabotu-v-donbasse-1124300320.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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чф рф (черноморский флот российской федерации), специальная военная операция рф на украине, севастополь
На Черноморском флоте за участие в спецоперации наградили гражданских
В Севастополе за участие в СВо наградили гражданских служащих Черноморского флота