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Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и троллейбусом в Ялте
Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и троллейбусом в Ялте - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и троллейбусом в Ялте
В Ялте "Газель" столкнулась с припаркованным автомобилем и троллейбусом, пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T17:34
2022-09-05T17:34
2022-09-05T17:34
происшествия
ялта
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Ялте "Газель" столкнулась с припаркованным автомобилем и троллейбусом, пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.По предварительным данным, двигаясь по одной из улиц Ялты водитель маршрутной "Газели" столкнулся с припаркованной "Шкодой", после чего врезался в троллейбус, двигавшийся в том же направлении.На месте работают правоохранители, проверку контролирует республиканская прокуратура.Ранее Глава УГИБДД Крыма Борисенко анонсировал запуск нового "наблюдателя" за нарушением ПДД. Прибор будет дистанционно фиксировать правонарушения и автоматически выносить постановления.
https://crimea.ria.ru/20220825/v-feodosii-avtobus-naekhal-na-lyudey-chetvero-v-bolnitse-1124297160.html
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РИА Новости Крым
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происшествия, ялта, прокуратура республики крым
Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и троллейбусом в Ялте
Четыре пассажира маршрутки пострадали в тройном ДТП в Ялте