https://crimea.ria.ru/20220905/chetyre-cheloveka-postradali-v-dtp-s-marshrutkoy-i-trolleybusom-v-yalte-1124410481.html

Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и троллейбусом в Ялте

Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и троллейбусом в Ялте - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и троллейбусом в Ялте

В Ялте "Газель" столкнулась с припаркованным автомобилем и троллейбусом, пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T17:34

2022-09-05T17:34

2022-09-05T17:34

происшествия

ялта

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Ялте "Газель" столкнулась с припаркованным автомобилем и троллейбусом, пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.По предварительным данным, двигаясь по одной из улиц Ялты водитель маршрутной "Газели" столкнулся с припаркованной "Шкодой", после чего врезался в троллейбус, двигавшийся в том же направлении.На месте работают правоохранители, проверку контролирует республиканская прокуратура.Ранее Глава УГИБДД Крыма Борисенко анонсировал запуск нового "наблюдателя" за нарушением ПДД. Прибор будет дистанционно фиксировать правонарушения и автоматически выносить постановления.

https://crimea.ria.ru/20220825/v-feodosii-avtobus-naekhal-na-lyudey-chetvero-v-bolnitse-1124297160.html

ялта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ялта, прокуратура республики крым