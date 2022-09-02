В Крыму появится новый "наблюдатель" за нарушением ПДД

"В рамках концессии разрабатывается вопрос о том, что у нас будет работать специальный прибор, который в автоматическом режиме будет выносить постановления. Если раньше мы фиксировали нарушение, и наряд ДПС выписывал его (постановление - ред.), то сейчас это будет автоматически. И первым делом мы начнем применять его на участках от Симферополя в сторону Ангарского перевала и от перевала в сторону Ялты", - рассказал он.