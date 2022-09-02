В Крыму появится новый "наблюдатель" за нарушением ПДД
Глава УГИБДД Крыма Борисенко анонсировал запуск нового "наблюдателя" за нарушением ПДД
© Евгения МартыненкоДождь в отражении зеркала машины
© Евгения Мартыненко
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. На дорогах полуострова планируют внедрить современные способы фиксации административных правонарушений с использованием дистанционного метода работы, которые позволят не только фиксировать нарушителя ПДД, но и автоматически выносить постановление. Об этом сообщил глава Управления ГИБДД МВД Крыма Анатолий Борисенко.
"В рамках концессии разрабатывается вопрос о том, что у нас будет работать специальный прибор, который в автоматическом режиме будет выносить постановления. Если раньше мы фиксировали нарушение, и наряд ДПС выписывал его (постановление - ред.), то сейчас это будет автоматически. И первым делом мы начнем применять его на участках от Симферополя в сторону Ангарского перевала и от перевала в сторону Ялты", - рассказал он.
Ранее глава ГИБДД Анатолий Борисенко заявил о том, что количество ДТП на самой аварийной крымской трассе "Таврида" удалось снизить на 19% за счет установки дополнительных дорожных знаков, камер фиксации нарушений правил дорожного движения и оборудования зон отдыха для водителей. При этом погибших на ней стало меньше на 50%, раненых – на 18%.
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