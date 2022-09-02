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В Крыму появится новый "наблюдатель" за нарушением ПДД - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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В Крыму появится новый "наблюдатель" за нарушением ПДД
В Крыму появится новый "наблюдатель" за нарушением ПДД - РИА Новости Крым, 01.09.2022
В Крыму появится новый "наблюдатель" за нарушением ПДД
На дорогах полуострова планируют внедрить современные способы фиксации административных правонарушений с использованием дистанционного метода работы, которые... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-02T07:04
2022-09-01T10:35
ситуация на дорогах крыма
гибдд
анатолий борисенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. На дорогах полуострова планируют внедрить современные способы фиксации административных правонарушений с использованием дистанционного метода работы, которые позволят не только фиксировать нарушителя ПДД, но и автоматически выносить постановление. Об этом сообщил глава Управления ГИБДД МВД Крыма Анатолий Борисенко.Ранее глава ГИБДД Анатолий Борисенко заявил о том, что количество ДТП на самой аварийной крымской трассе "Таврида" удалось снизить на 19% за счет установки дополнительных дорожных знаков, камер фиксации нарушений правил дорожного движения и оборудования зон отдыха для водителей. При этом погибших на ней стало меньше на 50%, раненых – на 18%.
https://crimea.ria.ru/20220830/avariynaya-statistika-kryma-skolko-dtp-i-pogibshikh-s-nachala-goda-1124343366.html
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гибдд, анатолий борисенко, крым
В Крыму появится новый "наблюдатель" за нарушением ПДД

Глава УГИБДД Крыма Борисенко анонсировал запуск нового "наблюдателя" за нарушением ПДД

07:04 02.09.2022
 
© Евгения МартыненкоДождь в отражении зеркала машины
Дождь в отражении зеркала машины
© Евгения Мартыненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. На дорогах полуострова планируют внедрить современные способы фиксации административных правонарушений с использованием дистанционного метода работы, которые позволят не только фиксировать нарушителя ПДД, но и автоматически выносить постановление. Об этом сообщил глава Управления ГИБДД МВД Крыма Анатолий Борисенко.
"В рамках концессии разрабатывается вопрос о том, что у нас будет работать специальный прибор, который в автоматическом режиме будет выносить постановления. Если раньше мы фиксировали нарушение, и наряд ДПС выписывал его (постановление - ред.), то сейчас это будет автоматически. И первым делом мы начнем применять его на участках от Симферополя в сторону Ангарского перевала и от перевала в сторону Ялты", - рассказал он.
Ранее глава ГИБДД Анатолий Борисенко заявил о том, что количество ДТП на самой аварийной крымской трассе "Таврида" удалось снизить на 19% за счет установки дополнительных дорожных знаков, камер фиксации нарушений правил дорожного движения и оборудования зон отдыха для водителей. При этом погибших на ней стало меньше на 50%, раненых – на 18%.
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