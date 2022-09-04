https://crimea.ria.ru/20220904/v-krymu-obyavili-zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1124396028.html
В Крыму объявили затяжное штормовое предупреждение
В Крыму объявили затяжное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 04.09.2022
В Крыму объявили затяжное штормовое предупреждение
В Крыму с 4 по 7 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность, жители и гости полуострова должны соблюдать особый противопожарный режим, сообщает ГУ МЧС... РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T11:50
2022-09-04T11:50
2022-09-04T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Крыму с 4 по 7 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность, жители и гости полуострова должны соблюдать особый противопожарный режим, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4-7 сентября в центральных и южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных и западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - сказано в сообщении.В ведомстве напомнили, что на полуострове продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный с 20 мая. В этой связи ограничено посещение лесов, запрещено разведение костров, выжигание сухой растительности и сжигание мусора и листвы на придомовых территориях и дачных участках.Ранее в МЧС предупредили о шторме в Крыму из-за сильного ветра.
https://crimea.ria.ru/20220902/krym-nakroet-trekhdnevnyy-shtorm-1124378292.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода
В Крыму объявили затяжное штормовое предупреждение
В Крыму с 4 по 7 сентября объявлена чрезвычайная пожарная опасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Крыму с 4 по 7 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность, жители и гости полуострова должны соблюдать особый противопожарный режим, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4-7 сентября в центральных и южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных и западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - сказано в сообщении.
В ведомстве напомнили, что на полуострове продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный с 20 мая. В этой связи ограничено посещение лесов, запрещено разведение костров, выжигание сухой растительности и сжигание мусора и листвы на придомовых территориях и дачных участках.
"Обращаем внимание граждан, что за нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей", - напомнили в МЧС.
Ранее в МЧС предупредили о шторме в Крыму
из-за сильного ветра.