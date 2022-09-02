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Крым накроет трехдневный шторм - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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Крым накроет трехдневный шторм
Крым накроет трехдневный шторм - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Крым накроет трехдневный шторм
В Крыму объявлено штормовое предупреждение, сильный ветер будет бушевать со 2 по 4 сентября. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T11:37
2022-09-02T11:37
крым
гу мчс рф по республике крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение, сильный ветер будет бушевать со 2 по 4 сентября. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по РК."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 2 сентября и в течение суток 3 и 4 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с", - сказано в сообщении.Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможно нарушение транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.
https://crimea.ria.ru/20220829/kupalnyy-sezon-podoydet-k-kontsu-vmeste-s-letom--ekspert-1124324141.html
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РИА Новости Крым
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крым, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода
Крым накроет трехдневный шторм

В МЧС предупредили о надвигающемся на Крым шторме из-за сильного ветра

11:37 02.09.2022
 
© РИА Новости КрымДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение, сильный ветер будет бушевать со 2 по 4 сентября. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по РК.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 2 сентября и в течение суток 3 и 4 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с", - сказано в сообщении.
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Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможно нарушение транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.
 
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