Рейтинг@Mail.ru
На сколько лет России хватит запасов нефти и газа - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220904/na-skolko-let-rossii-khvatit-zapasov-nefti-i-gaza-1124395225.html
На сколько лет России хватит запасов нефти и газа
На сколько лет России хватит запасов нефти и газа - РИА Новости Крым, 04.09.2022
На сколько лет России хватит запасов нефти и газа
Россия обладает одними из самых богатых запасов природных ресурсов. По словам заместителя руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергея... РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T09:20
2022-09-04T09:23
российская федерация (россия, рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/08/1119336385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad516afc0d04591baf8dd82de767d0ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Россия обладает одними из самых богатых запасов природных ресурсов. По словам заместителя руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергея Колобанова, запасов нефти стране хатит "настолько лет. насколько будет на нее спрос", пишет РИА Новости."Можно твердо полагать, что нефти в России хватит на столько лет, насколько будет сохраняться спрос на нее. В крайнем случае есть еще технологии получения синтетического жидкого топлива из других ресурсов (газ, уголь), которые в текущих экономических условиях неконкурентоспособны, но вполне могут быть использованы", - рассказал эксперт. Он также указал, что на данный момент главными потребителями нефтепродуктов стали автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Но в мире уже наблюдается тренд на их замену электрокарами.По данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, разведанные запасы нефти в России по всем категориями составляют 19 миллиардов тонн, газового конденсата - еще 2,2 миллиарда тонн. Если говорить об извлекаемых запасах, то нефти и конденсата по ним - свыше 31 миллиарда тонн, а по прогнозным - 69 миллиардов тонн.Собеседник агентства полагает, что при сохранении текущего уровня добычи нефти примерно в 500 миллионов тонн в год сырья нашей стране может хватить минимум на 20 лет, а максимум - на 40 лет. Но эти цифры могут измениться, поскольку геологоразведочные работы не останавливаются, запасы нефти ежегодно восполняются."Кроме того, разрабатываются новые методы интенсификации добычи, которые позволяют поднять прогнозный коэффициент извлечения нефти и увеличить извлекаемые запасы уже разрабатываемых месторождений без разведки новых", - добавил аналитик.Что касается газа, то, по мнению Колобанова, у него более долгосрочные перспективы."По газу Россия обеспечена еще большими запасами и ресурсами - более 74 триллионов кубометров извлекаемых запасов и около 190 триллионов кубометров прогнозных ресурсов. Считается, что этого хватит на 80-100 лет добычи. При этом газ - одно из основных топлив для производства электроэнергии, спрос на которую в связи с развитием электромобилей будет только расти", - заключил эксперт.
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/08/1119336385_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7b0804c828095a9e6c0ce23e1a00613a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская федерация (россия, рф), экономика
На сколько лет России хватит запасов нефти и газа

Аналитик Колобанов: нефть в России не закончится, пока на нее будет спрос

09:20 04.09.2022 (обновлено: 09:23 04.09.2022)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков. Архивное фото
Работа нефтяных станков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Россия обладает одними из самых богатых запасов природных ресурсов. По словам заместителя руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергея Колобанова, запасов нефти стране хатит "настолько лет. насколько будет на нее спрос", пишет РИА Новости.
"Можно твердо полагать, что нефти в России хватит на столько лет, насколько будет сохраняться спрос на нее. В крайнем случае есть еще технологии получения синтетического жидкого топлива из других ресурсов (газ, уголь), которые в текущих экономических условиях неконкурентоспособны, но вполне могут быть использованы", - рассказал эксперт.
Он также указал, что на данный момент главными потребителями нефтепродуктов стали автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Но в мире уже наблюдается тренд на их замену электрокарами.
По данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, разведанные запасы нефти в России по всем категориями составляют 19 миллиардов тонн, газового конденсата - еще 2,2 миллиарда тонн. Если говорить об извлекаемых запасах, то нефти и конденсата по ним - свыше 31 миллиарда тонн, а по прогнозным - 69 миллиардов тонн.
Собеседник агентства полагает, что при сохранении текущего уровня добычи нефти примерно в 500 миллионов тонн в год сырья нашей стране может хватить минимум на 20 лет, а максимум - на 40 лет. Но эти цифры могут измениться, поскольку геологоразведочные работы не останавливаются, запасы нефти ежегодно восполняются.
"Кроме того, разрабатываются новые методы интенсификации добычи, которые позволяют поднять прогнозный коэффициент извлечения нефти и увеличить извлекаемые запасы уже разрабатываемых месторождений без разведки новых", - добавил аналитик.
Что касается газа, то, по мнению Колобанова, у него более долгосрочные перспективы.
"По газу Россия обеспечена еще большими запасами и ресурсами - более 74 триллионов кубометров извлекаемых запасов и около 190 триллионов кубометров прогнозных ресурсов. Считается, что этого хватит на 80-100 лет добычи. При этом газ - одно из основных топлив для производства электроэнергии, спрос на которую в связи с развитием электромобилей будет только расти", - заключил эксперт.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Экономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41Число погибших на Каматке туристов выросло до 6, к выжившим летит Ми-8
09:20На сколько лет России хватит запасов нефти и газа
08:47Чем накормить школьника и как выбрать правильный перекус
08:24Врач объяснил неожиданную пользу натурального кофе
08:02Как новый закон в России защищает права потребителей – эксперт
03:31ВСУ изменили тактику и пытаются запугать Крым: генерал авиации о ходе СВО
00:01Какой будет погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 4 сентября
20:01Главные события и заявления дня: 3 сентября
19:54Ученые назвали неожиданный фактор быстрого старения
19:28Севастополь: красивый маршрут и способ сэкономить на морской прогулке 7:08
19:21Успеть все: как "не зашиться" на работе и дома - советы женщинам
18:55Херсонская область готовится к зиме: пенсионерам обещают помочь с углем
18:38В Чернигове на выставке оружия при взрыве боеприпаса пострадали дети
18:07"Мое время пришло": Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни
17:45Прощание с Горбачевым и преступление "Кракена": топ новостей недели
17:03Киев запросил "Байрактары" с устройством распыления химикатов
16:52Ракетный удар ВСУ по жилому кварталу Херсона – что известно
16:02Германия не резиновая: мест для беженцев с Украины больше нет
15:44"Мы ждали этого долго": Херсонские школы переходят на российские учебники
Лента новостейМолния