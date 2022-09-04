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На сколько лет России хватит запасов нефти и газа
На сколько лет России хватит запасов нефти и газа - РИА Новости Крым, 04.09.2022
На сколько лет России хватит запасов нефти и газа
Россия обладает одними из самых богатых запасов природных ресурсов. По словам заместителя руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергея... РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T09:20
2022-09-04T09:20
2022-09-04T09:23
российская федерация (россия, рф)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Россия обладает одними из самых богатых запасов природных ресурсов. По словам заместителя руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергея Колобанова, запасов нефти стране хатит "настолько лет. насколько будет на нее спрос", пишет РИА Новости."Можно твердо полагать, что нефти в России хватит на столько лет, насколько будет сохраняться спрос на нее. В крайнем случае есть еще технологии получения синтетического жидкого топлива из других ресурсов (газ, уголь), которые в текущих экономических условиях неконкурентоспособны, но вполне могут быть использованы", - рассказал эксперт. Он также указал, что на данный момент главными потребителями нефтепродуктов стали автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Но в мире уже наблюдается тренд на их замену электрокарами.По данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, разведанные запасы нефти в России по всем категориями составляют 19 миллиардов тонн, газового конденсата - еще 2,2 миллиарда тонн. Если говорить об извлекаемых запасах, то нефти и конденсата по ним - свыше 31 миллиарда тонн, а по прогнозным - 69 миллиардов тонн.Собеседник агентства полагает, что при сохранении текущего уровня добычи нефти примерно в 500 миллионов тонн в год сырья нашей стране может хватить минимум на 20 лет, а максимум - на 40 лет. Но эти цифры могут измениться, поскольку геологоразведочные работы не останавливаются, запасы нефти ежегодно восполняются."Кроме того, разрабатываются новые методы интенсификации добычи, которые позволяют поднять прогнозный коэффициент извлечения нефти и увеличить извлекаемые запасы уже разрабатываемых месторождений без разведки новых", - добавил аналитик.Что касается газа, то, по мнению Колобанова, у него более долгосрочные перспективы."По газу Россия обеспечена еще большими запасами и ресурсами - более 74 триллионов кубометров извлекаемых запасов и около 190 триллионов кубометров прогнозных ресурсов. Считается, что этого хватит на 80-100 лет добычи. При этом газ - одно из основных топлив для производства электроэнергии, спрос на которую в связи с развитием электромобилей будет только расти", - заключил эксперт.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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российская федерация (россия, рф), экономика
На сколько лет России хватит запасов нефти и газа
Аналитик Колобанов: нефть в России не закончится, пока на нее будет спрос
09:20 04.09.2022 (обновлено: 09:23 04.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Россия обладает одними из самых богатых запасов природных ресурсов. По словам заместителя руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергея Колобанова, запасов нефти стране хатит "настолько лет. насколько будет на нее спрос", пишет РИА Новости.
"Можно твердо полагать, что нефти в России хватит на столько лет, насколько будет сохраняться спрос на нее. В крайнем случае есть еще технологии получения синтетического жидкого топлива из других ресурсов (газ, уголь), которые в текущих экономических условиях неконкурентоспособны, но вполне могут быть использованы", - рассказал эксперт.
Он также указал, что на данный момент главными потребителями нефтепродуктов стали автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Но в мире уже наблюдается тренд на их замену электрокарами.
По данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, разведанные запасы нефти в России по всем категориями составляют 19 миллиардов тонн, газового конденсата - еще 2,2 миллиарда тонн. Если говорить об извлекаемых запасах, то нефти и конденсата по ним - свыше 31 миллиарда тонн, а по прогнозным - 69 миллиардов тонн.
Собеседник агентства полагает, что при сохранении текущего уровня добычи нефти примерно в 500 миллионов тонн в год сырья нашей стране может хватить минимум на 20 лет, а максимум - на 40 лет. Но эти цифры могут измениться, поскольку геологоразведочные работы не останавливаются, запасы нефти ежегодно восполняются.
"Кроме того, разрабатываются новые методы интенсификации добычи, которые позволяют поднять прогнозный коэффициент извлечения нефти и увеличить извлекаемые запасы уже разрабатываемых месторождений без разведки новых", - добавил аналитик.
Что касается газа, то, по мнению Колобанова, у него более долгосрочные перспективы.
"По газу Россия обеспечена еще большими запасами и ресурсами - более 74 триллионов кубометров извлекаемых запасов и около 190 триллионов кубометров прогнозных ресурсов. Считается, что этого хватит на 80-100 лет добычи. При этом газ - одно из основных топлив для производства электроэнергии, спрос на которую в связи с развитием электромобилей будет только расти", - заключил эксперт.