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Как новый закон в России защищает права потребителей – эксперт - РИА Новости Крым, 04.09.2022
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https://crimea.ria.ru/20220904/kak-novyy-zakon-v-rossii-zaschischaet-prava-potrebiteley--ekspert-1124393598.html
Как новый закон в России защищает права потребителей – эксперт
Как новый закон в России защищает права потребителей – эксперт - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Как новый закон в России защищает права потребителей – эксперт
Недобросовестные торговцы утратили возможность манипулировать с целью наживы, а покупатели получили больше возможностей отстаивать свои права. О том, как... РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T08:02
2022-09-04T08:02
радио "спутник в крыму"
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Недобросовестные торговцы утратили возможность манипулировать с целью наживы, а покупатели получили больше возможностей отстаивать свои права. О том, как изменения в законе "О защите прав потребителей" отразятся на качестве услуг и взаимоотношениях покупатель – продавец в России, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель РО ОД "Объединение потребителей России" в РК Надежда Анельчук.С 1 сентября в РФ вступили в силу изменения в законе "О защите прав потребителей". Введенные нормы не абсолютное новшество, отмечает Анельчук, но они внесли ясность.Закреплен четкий перечень условий договора между продавцом (или поставщиком услуг) и покупателем, которые ущемляют права потребителя, следовательно, недопустимы и недействительны. И отстаивать свои права теперь будет значительно проще, отметила эксперт.Так, теперь клиент может отказаться от части услуг, которые ранее полностью оплатил, и не бояться, что ему выдвинут штраф или не вернут деньги. Как пример Анельчук привела покупку абонемента в спортзал. Если потребитель пришел туда дважды и решил, что больше в этом нет необходимости, ему должны вернуть все средства, кроме тех, что были уплачены за два занятия."Тот товар, который потребитель не использовал и не приобрел, конечно, не может быть оплачен", – подчеркнула эксперт.Также под четким запретом теперь намеренное уменьшение в договоре размера неустойки. Это значит, что подрядчик уже вряд ли рискнет затягивать сроки выполнения строительных работ, срывая все дедлайны, так как размер неустойки за это по закону существенный (3% за день просрочки) и ударит ему по карману, а прописать в договоре смешные цифры (вроде 0,01%) он не имеет права. Казалось бы – и не имел: очевидные вещи. Но и такие дела нередко рассматривались в судах, говорит Анельчук.Кроме того, продавцы и исполнители не могут требовать дополнительные деньги за лишнюю услугу или товар, настаивать на определенном способе оплаты, отказывать в замене товара (услуги) с дефектом из-за того, что не сохранен чек или повреждена упаковка, переносить время исполнения заказа без согласия клиента, а также ставить ему условия, в какой суд обращаться за разрешением спора.Ранее сообщалось, что новым законом продавцам запретят требовать личные данные покупателей.
https://crimea.ria.ru/20220715/kak-izmenilis-tseny-na-novostroyki-v-krymu-letom--ekspert-1123848098.html
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закон и право
Как новый закон в России защищает права потребителей – эксперт

Как новый закон защитил российского потребителя от нечестных продавцов – эксперт

08:02 04.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТорговля в магазинах в канун Нового года
Торговля в магазинах в канун Нового года - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Недобросовестные торговцы утратили возможность манипулировать с целью наживы, а покупатели получили больше возможностей отстаивать свои права. О том, как изменения в законе "О защите прав потребителей" отразятся на качестве услуг и взаимоотношениях покупатель – продавец в России, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель РО ОД "Объединение потребителей России" в РК Надежда Анельчук.
С 1 сентября в РФ вступили в силу изменения в законе "О защите прав потребителей". Введенные нормы не абсолютное новшество, отмечает Анельчук, но они внесли ясность.
Закреплен четкий перечень условий договора между продавцом (или поставщиком услуг) и покупателем, которые ущемляют права потребителя, следовательно, недопустимы и недействительны. И отстаивать свои права теперь будет значительно проще, отметила эксперт.
"Они (условия – ред.) достаточно объективны, потому что это именно те нарушения, с которыми ранее потребитель сталкивался, и зачастую приходилось доказывать, что условия нарушают его права, в суде. Не всегда можно было в досудебном порядке урегулировать споры", – сказала Анельчук.
Так, теперь клиент может отказаться от части услуг, которые ранее полностью оплатил, и не бояться, что ему выдвинут штраф или не вернут деньги. Как пример Анельчук привела покупку абонемента в спортзал. Если потребитель пришел туда дважды и решил, что больше в этом нет необходимости, ему должны вернуть все средства, кроме тех, что были уплачены за два занятия.
"Тот товар, который потребитель не использовал и не приобрел, конечно, не может быть оплачен", – подчеркнула эксперт.
Также под четким запретом теперь намеренное уменьшение в договоре размера неустойки. Это значит, что подрядчик уже вряд ли рискнет затягивать сроки выполнения строительных работ, срывая все дедлайны, так как размер неустойки за это по закону существенный (3% за день просрочки) и ударит ему по карману, а прописать в договоре смешные цифры (вроде 0,01%) он не имеет права. Казалось бы – и не имел: очевидные вещи. Но и такие дела нередко рассматривались в судах, говорит Анельчук.
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Кроме того, продавцы и исполнители не могут требовать дополнительные деньги за лишнюю услугу или товар, настаивать на определенном способе оплаты, отказывать в замене товара (услуги) с дефектом из-за того, что не сохранен чек или повреждена упаковка, переносить время исполнения заказа без согласия клиента, а также ставить ему условия, в какой суд обращаться за разрешением спора.
Ранее сообщалось, что новым законом продавцам запретят требовать личные данные покупателей.
 
Радио "Спутник в Крыму"Закон и право
 
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