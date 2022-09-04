https://crimea.ria.ru/20220904/kak-novyy-zakon-v-rossii-zaschischaet-prava-potrebiteley--ekspert-1124393598.html

Как новый закон в России защищает права потребителей – эксперт

Как новый закон в России защищает права потребителей – эксперт - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Как новый закон в России защищает права потребителей – эксперт

Недобросовестные торговцы утратили возможность манипулировать с целью наживы, а покупатели получили больше возможностей отстаивать свои права. О том, как... РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T08:02

2022-09-04T08:02

2022-09-04T08:02

радио "спутник в крыму"

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Недобросовестные торговцы утратили возможность манипулировать с целью наживы, а покупатели получили больше возможностей отстаивать свои права. О том, как изменения в законе "О защите прав потребителей" отразятся на качестве услуг и взаимоотношениях покупатель – продавец в России, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель РО ОД "Объединение потребителей России" в РК Надежда Анельчук.С 1 сентября в РФ вступили в силу изменения в законе "О защите прав потребителей". Введенные нормы не абсолютное новшество, отмечает Анельчук, но они внесли ясность.Закреплен четкий перечень условий договора между продавцом (или поставщиком услуг) и покупателем, которые ущемляют права потребителя, следовательно, недопустимы и недействительны. И отстаивать свои права теперь будет значительно проще, отметила эксперт.Так, теперь клиент может отказаться от части услуг, которые ранее полностью оплатил, и не бояться, что ему выдвинут штраф или не вернут деньги. Как пример Анельчук привела покупку абонемента в спортзал. Если потребитель пришел туда дважды и решил, что больше в этом нет необходимости, ему должны вернуть все средства, кроме тех, что были уплачены за два занятия."Тот товар, который потребитель не использовал и не приобрел, конечно, не может быть оплачен", – подчеркнула эксперт.Также под четким запретом теперь намеренное уменьшение в договоре размера неустойки. Это значит, что подрядчик уже вряд ли рискнет затягивать сроки выполнения строительных работ, срывая все дедлайны, так как размер неустойки за это по закону существенный (3% за день просрочки) и ударит ему по карману, а прописать в договоре смешные цифры (вроде 0,01%) он не имеет права. Казалось бы – и не имел: очевидные вещи. Но и такие дела нередко рассматривались в судах, говорит Анельчук.Кроме того, продавцы и исполнители не могут требовать дополнительные деньги за лишнюю услугу или товар, настаивать на определенном способе оплаты, отказывать в замене товара (услуги) с дефектом из-за того, что не сохранен чек или повреждена упаковка, переносить время исполнения заказа без согласия клиента, а также ставить ему условия, в какой суд обращаться за разрешением спора.Ранее сообщалось, что новым законом продавцам запретят требовать личные данные покупателей.

https://crimea.ria.ru/20220715/kak-izmenilis-tseny-na-novostroyki-v-krymu-letom--ekspert-1123848098.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право