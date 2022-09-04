https://crimea.ria.ru/20220904/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-skolko-zabolevshikh-i-umershikh-1124395693.html
COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько заболевших и умерших
COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 04.09.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько заболевших и умерших
На территории Республики Крым зарегистрировано 512 случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный минздрав. РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T10:55
2022-09-04T10:55
2022-09-04T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 512 случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный минздрав."На территории Республики Крым зарегистрировано 512 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 196 690 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализировано 60 пациентов за все время на стационарном лечении находились 60 864 человека", - говорится в сообщении.Про данным минздрава, за сутки выздоровели 511 человек, за весь период – 186 949.В Севастополе выявлено 267 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 90 лет."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 14 человек. Выписаны 18 пациентов. На данный момент в больницах находится 156 пациентов, из них 131 – с подтвержденным COVID-19", - отметили в региональном правительстве.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 90 606 человек, выздоровели 86 086.Накануне в Крыму и Севастополе выявили 777 случаев COVID-19, умерли трое.
https://crimea.ria.ru/20220903/opershtab-soobschil-o-rezkom-roste-chisla-zabolevshikh-covid-19-1124390856.html
https://crimea.ria.ru/20220901/aksenov-otsenil-vozmozhnost-vvedeniya-ogranicheniy-iz-za-covid-v-krymu-1124375111.html
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько заболевших и умерших
В Крыму и Севастополе выявили 779 случаев COVID-19, умер один пациент
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 512 случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный минздрав.
"На территории Республики Крым зарегистрировано 512 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 196 690 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализировано 60 пациентов за все время на стационарном лечении находились 60 864 человека", - говорится в сообщении.
Про данным минздрава, за сутки выздоровели 511 человек, за весь период – 186 949.
В Севастополе выявлено 267 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 90 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 14 человек. Выписаны 18 пациентов. На данный момент в больницах находится 156 пациентов, из них 131 – с подтвержденным COVID-19", - отметили в региональном правительстве.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 90 606 человек, выздоровели 86 086.
Накануне
в Крыму и Севастополе выявили 777 случаев COVID-19, умерли трое.