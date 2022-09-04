https://crimea.ria.ru/20220904/Kakoy-segodnya-prazdnik-4-sentyabrya_-1118692476.html

Какой сегодня праздник: 4 сентября

Какой сегодня праздник: 4 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Какой сегодня праздник: 4 сентября

В этот день в России отмечают профессиональный праздник специалисты по ядерному обеспечению, в Молдове – таможенники, в Армении – спасатели. В историю 4... РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T00:00

2022-09-04T00:00

2022-09-04T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/03/1118692448_0:0:915:514_1920x0_80_0_0_c83c80dd3fdefdfd5160f33fbc3daa4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В этот день в России отмечают профессиональный праздник специалисты по ядерному обеспечению, в Молдове – таможенники, в Армении – спасатели. В историю 4 сентября вошло как день падения Западной Римской империи и создания Третьей республики, открытия компаний Kodak и Google и выхода в свет поэмы "Василий Теркин". А еще этот день подарил миру Рене де Шатобриана, хирурга Александра Вишневского, певца Эдуарда Хиля.Что празднуют в миреЕжегодно 4 сентября отмечают Международный день тхэквондо. Родиной праздника, как и самого вида боевых искусств, стала Южная Корея – в стране в этот день проходят соревнования, показательные выступления, праздничные концерты. Тхэквондо, кстати, считается одним из молодых боевых искусств: оно начало формироваться только после 1945 года.В России отмечают День специалиста по ядерному обеспечению. Дату установили в память о создании Специального отдела при Генштабе ВС СССР, который должен был руководить испытаниями ядерного оружия.В Аргентине отмечают День иммигранта, он же Праздник общин. В этот день главное празднество – общенациональный фестиваль в городе Обера, в котором, по данным статистики, проживают выходцы из 40 стран.В Армении 4 сентября профессиональный праздник отмечают спасатели, а в Молдавии – работники таможенной службы. В США в этот день гордятся своей профессией разносчики газет: в 1833 году Барни Флаэрти стал первым человеком, нанятым на эту должность.А еще 4 сентября все любители приключений неофициально отмечают День незнакомых дорог.Знаменательные событияВ 476 году нашей эры начальник отряда наемников-варваров на службе Римской империи Одоакр после победы над Флавием Орестом заставил последнего императора Западной Римской империи Ромула Августа отречься от престола. Это знаменовало конец римского господства и фактическое начало развала империи.В 1837 году американский изобретатель Сэмюэл Морзе представил в Нью-Йоркском университете свое изобретение – электрический телеграф. Это была далеко не первая и не последняя попытка создать подобный аппарат связи, но именно аппарат Морзе, позже доработанный Альфредом Вейлем, получил самое широкое распространение.В 1870 году, спустя пару дней после Седанской битвы, сдавшемуся в плен Наполеону III, делегаты народного представительства объявили низложение. В этот же день в городской мэрии Парижа была провозглашена Третья Французская республика.В 1882 году американский изобретатель Томас Эдисон, построивший к тому моменту первую в Нью-Йорке распределительную подстанцию, запустил первое в мире коммерческое электрическое освещение, подключив 85 платных абонентов.В 1888 году другой американский изобретатель Джордж Истмен зарегистрировал фирму Kodak, а также получил патент на кассетную рулонную фотопленку и на подходящую к ней фотокамеру.В 1913 году экспедиция под руководством русского гидрографа Бориса Вилькицкого открыла в Северном Ледовитом океане, севернее полуострова Таймыр, новый архипелаг. Чуть позже земля получила имя Императора Николая II. Сегодня архипелаг носит название Северная земля и входит в состав Красноярского края.В 1942 году в газете "Красноармейская правда" Западного фронта началась публикация глав поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин". Поэму почти сразу начинают перепечатывать другие советские издания, отрывки читают по радио Дмитрий Орлов и Юрий Левитан. Василий Теркин для советских солдат становится героем и главным образцом для подражания.В 1959 году на прилавках в США появились колготки. Предмет женского гардероба стал популярным после того, как британка Мэри Куант создала мини-юбку, с которой было невозможно носить чулки.В 1975 году в эфир вышел первый выпуск телепередачи Владимира Ворошилова и Наталии Стеценко "Что? Где? Когда?", которая до сих пор пользуется большой популярностью среди россиян. Самая первая программа совсем не походила на сегодняшний ее вариант: это была семейная викторина, где семья Ивановых из Москвы играла против семьи Кузнецовых оттуда же. Каждая получила по 11 вопросов. Снимали передачу по частям — сначала у одной семьи, затем у второй. Волчка и в помине не было.В 1998 году была официально зарегистрирована компания Google. Неофициально история компании начинается с января 1996 года, когда Ларри Пейдж и Сергей Брин в рамках научно-исследовательского проекта в Стэнфорде попытались создать поисковую систему, которая анализировала бы не только число упоминаний конкретного слова на странице, но и определяла важность сайта.Кто родилсяВ 1768 году родился французский писатель и политик, один из создателей французского романтизма Франсуа Рене де Шатобриан. Помимо солидного послужного списка – секретарь посольства Франции в Риме, член Французской академии, пэр Франции – является автором известнейших художественных и философских произведений.В 1874 году родился русский и советский хирург Александр Вишневский. Наряду с Николаем Бурденко и Василием Разумовским является основоположником отечественной нейрохирургии. Автор более 100 научных работ по медицине, одна из которых – создание бальзамического линимента (в народе мазь Вишневского) – прославила его на всю Россию.В 1875 году родился российский и советский художник Евгений Лансере – живописец, иллюстратор, декоратор. Среди его известных работ – полотна "Императрица Елизавета Петровна в Царском селе" и "Корабли времен Петра I", иллюстрации к повестям Льва Толстого, росписи Казанского вокзала, гостиницы "Москва", памятного зала в Академии художеств в Петербурге.В 1908 году родился американский писатель Ричард Натаниэль Райт, одна из самых значимых афроамериканских фигур американской литературы. Прославился романом "Сын Америки" и автобиографической повестью "Черный", из-за которой получил прозвище Black Boy.В 1913 году родился итальянский кинорежиссер Ренато Кастеллани. Дебютировал с фильмом "Выстрел" по одноименной повести Александра Пушкина. За свою карьеру стал обладателем многих авторитетных кинопремий – Золотого льва, Золотого глобуса, Гран-при Каннского фестиваля. Прославился благодаря фильмам "Под солнцем Рима", "Три ночи любви", "Разбойник", "Ромео и Джульетта", "Жизнь Верди".В 1934 году родился советский эстрадный певец Эдуард Хиль. Его баритон узнавали миллионы советских и российских граждан в песнях "С чего начинается Родина", "Трус не играет в хоккей", "Зима", "На безымянной высоте", "Лесорубы", а также в композициях ко многим советским и российским фильмам.В 1966 году родилась советская рок-певица, автор собственных песен и участница "Гражданской обороны" Янка Дягилева. Считается одной из самых ярких представительниц сибирского андерграунда. Практически все ее творчество прошло незамеченным прессой и широким слушателем. Больше всего известна по записям квартирников и концертов. Около восьми альбомов было записано ею при жизни, еще четыре альбома вышли после смерти в 1991 году.В 1981 году родилась американская RnB-исполнительница и модель Бейонсе. Стала известна в качестве солистки группы Destiny's Child, затем начала сольную карьеру. Является самой успешной исполнительницей по версии журнала Billboard, в 2019 году вошла в список самых высокооплачиваемых музыкантов, заняв шестое место в рейтинге Forbes. Снималась для брендов Pepsi, Armani, L'Oreal, запустила свою линию одежды.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости