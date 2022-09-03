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На сколько Крыму хватит накопленной воды - ученый

На сколько Крыму хватит накопленной воды - ученый - РИА Новости Крым, 03.09.2022

На сколько Крыму хватит накопленной воды - ученый

Водных запасов в Крыму хватит на весь следующий год, при этом новый засушливый период наступит не раньше, чем через два года. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T08:01

2022-09-03T08:01

2022-09-03T08:01

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

мнения

крым

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Водных запасов в Крыму хватит на весь следующий год, при этом новый засушливый период наступит не раньше, чем через два года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский."У нас очень оптимистичные водные запасы. Приток с начала года превысили 147 млн кубометров по основным водохранилищам - Аянское, Симферопольское, Партизанское. А всего накоплено более 200 млн по всем водохранилищам, которые мы используем. В среднем наполняемость более 80%. Это не вызывает никаких опасений - объем воды на 100 млн больше, чем в прошлом году на ту же дату", - приводит статистику Копачевский.По его словам, только за август, который считается относительно маловодным, в Симферопольское водохранилище поступили 3,5 млн кубометров воды, с начала года 68 млн кубов, в Партизанское - около 800 тыс. и 59,7 млн соответственно, Аянское с начала года получило 18 млн кубометров."По сумме притоков в этих водохранилищах мы четко обогнали многоводные 2004 и 2015, и идем в эквиваленте 1997 года. В Симферопольское водохранилище до конца 1997 года поступило 108 миллионов. У нас сейчас еще есть большой объем воды, который будет поступать. Вполне можно ожидать, что до 40 млн может поступить до конца года за счет дождей", - прогнозирует он.В этой связи Копачевский предлагает не переживать по поводу водообеспечения еще и весь следующий год. Кроме того, по его словам, засуха не приходит в Крым сразу вслед за водообильными периодами, снижение происходит постепенно.Зато время, которое специалист отводит до наступления маловодного периода, он считает необходимым провести качественную подготовку сельскохозяйственной отрасли к масштабному переходу на использование днепровской воды."Сейчас канал используется мало, поскольку большое количество осадков, и даже для полива не нужно много воды. Когда мы приблизимся к засушливому периоду, тогда он станет на полную силу задействован, и сейчас сельхозпроизводители могут уже выстраивать свою деятельность по посадке тех или иных культур. Через 2-3 года должны быть подготовлены оросительные каналы, поливная техника и так далее. Если все будет сделано правильно, мы пройдет следующий засушливый период благополучно и с точки зрения сельского хозяйства", - считает специалист.Ранее Копачевский заявил о нехватке в Крыму квалифицированных инженеров-водников. КФУ им. Вернадского объединили кафедры, которые готовят специалистов по водо- и газоснабжению. По мнению Копачевского, такое решение еще больше усугубит проблему.

https://crimea.ria.ru/20220812/vodnyy-zapas-kryma-ekspert-zayavil-o-nebyvalykh-pritokakh-v-avguste-1124150274.html

https://crimea.ria.ru/20220715/eksperty-obyasnili-prichiny-podtopleniy-v-krymu-1123856854.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, мнения, крым, сельское хозяйство