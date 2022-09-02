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В Севастополе 6-летний ребенок угодил под колеса иномарки - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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Ситуация на дорогах Крыма
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В Севастополе 6-летний ребенок угодил под колеса иномарки
В Севастополе 6-летний ребенок угодил под колеса иномарки - РИА Новости Крым, 02.09.2022
В Севастополе 6-летний ребенок угодил под колеса иномарки
В Севастополе иномарка сбила 6-летнего ребенка, который выбежал из автомобиля родителей на проезжую часть. Об этом сообщили в полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T10:20
2022-09-02T10:21
ситуация на дорогах крыма
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе иномарка сбила 6-летнего ребенка, который выбежал из автомобиля родителей на проезжую часть. Об этом сообщили в полиции Севастополя.ДТП произошло на улице Розы Люксембург. Водитель легкового автомобиля Hyundai совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который внезапно выскочил на дорогу из-за стоящего транспорта. В результате аварии ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в детскую больницу.И добавили, что проезжавшая мимо водитель физически не смогла бы заранее увидеть ребенка, потому как он невысокого роста и был не заметен за припаркованными машинами.По факту ДТП возбуждено административное расследование, все обстоятельства и причины наезда на несовершеннолетнего пешехода устанавливают сотрудники ГИБДД.
https://crimea.ria.ru/20220826/v-krymu-pod-kolesa-legkovushki-popal-rebenok-na-velosipede-1124308315.html
https://crimea.ria.ru/20220805/rebenok-i-vzroslyy-postradali-v-dtp-s-gruzovikom-na-vostoke-kryma-1124071358.html
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севастополь, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В Севастополе 6-летний ребенок угодил под колеса иномарки

В Севастополе шестилетний ребенок выскочил из машины и угодил под колеса другого авто

10:20 02.09.2022 (обновлено: 10:21 02.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе иномарка сбила 6-летнего ребенка, который выбежал из автомобиля родителей на проезжую часть. Об этом сообщили в полиции Севастополя.
ДТП произошло на улице Розы Люксембург. Водитель легкового автомобиля Hyundai совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который внезапно выскочил на дорогу из-за стоящего транспорта. В результате аварии ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в детскую больницу.
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"Из беседы с родителями установлено, что мальчик вместе с ними ехал на автомобиле Opel. У дома № 5 по улице Розы Люксембург водитель припарковал свой автомобиль и пока родители отстегивали ремни безопасности, ребенок слез с заднего пассажирского сиденья, вышел из салона, обогнул машину сзади и выбежал на проезжую часть, не осмотревшись по сторонам", - уточнили в МВД.
И добавили, что проезжавшая мимо водитель физически не смогла бы заранее увидеть ребенка, потому как он невысокого роста и был не заметен за припаркованными машинами.
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