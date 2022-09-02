https://crimea.ria.ru/20220902/v-sevastopole-6-letniy-rebenok-ugodil-pod-kolesa-inomarki-1124376949.html

В Севастополе 6-летний ребенок угодил под колеса иномарки

В Севастополе 6-летний ребенок угодил под колеса иномарки - РИА Новости Крым, 02.09.2022

В Севастополе 6-летний ребенок угодил под колеса иномарки

В Севастополе иномарка сбила 6-летнего ребенка, который выбежал из автомобиля родителей на проезжую часть. Об этом сообщили в полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T10:20

2022-09-02T10:20

2022-09-02T10:21

ситуация на дорогах крыма

севастополь

происшествия

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115224_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3a285c6c7f426b6e34ce6759c896762f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе иномарка сбила 6-летнего ребенка, который выбежал из автомобиля родителей на проезжую часть. Об этом сообщили в полиции Севастополя.ДТП произошло на улице Розы Люксембург. Водитель легкового автомобиля Hyundai совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который внезапно выскочил на дорогу из-за стоящего транспорта. В результате аварии ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в детскую больницу.И добавили, что проезжавшая мимо водитель физически не смогла бы заранее увидеть ребенка, потому как он невысокого роста и был не заметен за припаркованными машинами.По факту ДТП возбуждено административное расследование, все обстоятельства и причины наезда на несовершеннолетнего пешехода устанавливают сотрудники ГИБДД.

https://crimea.ria.ru/20220826/v-krymu-pod-kolesa-legkovushki-popal-rebenok-na-velosipede-1124308315.html

https://crimea.ria.ru/20220805/rebenok-i-vzroslyy-postradali-v-dtp-s-gruzovikom-na-vostoke-kryma-1124071358.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп