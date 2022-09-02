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В Херсонесе открылась выставка Сергея Сюхина "От Белого к Черному морю" - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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В Херсонесе открылась выставка Сергея Сюхина "От Белого к Черному морю"
В Херсонесе открылась выставка Сергея Сюхина "От Белого к Черному морю" - РИА Новости Крым, 02.09.2022
В Херсонесе открылась выставка Сергея Сюхина "От Белого к Черному морю"
В Севастополе впервые открылась выставка заслуженного художника России Сергея Сюхина. Экспозиция "От Белого к Черному морю", знакомящая южан с традициями и... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T16:50
2022-09-02T16:50
севастополь
культура
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе впервые открылась выставка заслуженного художника России Сергея Сюхина. Экспозиция "От Белого к Черному морю", знакомящая южан с традициями и промыслами Русского Севера доступна в музее-заповеднике "Херсонес Таврический".В экспозиции много графики, станковой и книжной, есть и живопись. Всего около 50 работ. Большинство из них – сказочные сюжеты, иллюстрирующие быт жителей Поморья. Художник признается: вдохновляет сама природа и люди."Я надеюсь, что севастопольцы увидят вот этот спокойный, волевой, вольный дух русского северного мужика. &lt;...&gt; У нас природа другая, у нас белые ночи и северное сияние. Вот если эти вещи севастопольцы увидят и почувствуют в моих работах – я буду счастлив", – сказал художник во время церемонии открытия выставки.Выставка разместилась в малом зале Византийской экспозиции на Херсонесе в рамках XIII Международного Славянского форума искусств "Золотой Витязь" и продлится до 1 октября.
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РИА Новости Крым
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60
севастополь, культура, общество
В Херсонесе открылась выставка Сергея Сюхина "От Белого к Черному морю"

В Севастополе на Херсонесе открылась выставка художника Сюхина "От Белого к Черному морю"

16:50 02.09.2022
 
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"Выставка Сергея Сюхина "От Белого к Черному морю" в Херсонесе
Выставка Сергея Сюхина От Белого к Черному морю в Херсонесе
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе впервые открылась выставка заслуженного художника России Сергея Сюхина. Экспозиция "От Белого к Черному морю", знакомящая южан с традициями и промыслами Русского Севера доступна в музее-заповеднике "Херсонес Таврический".
В экспозиции много графики, станковой и книжной, есть и живопись. Всего около 50 работ. Большинство из них – сказочные сюжеты, иллюстрирующие быт жителей Поморья. Художник признается: вдохновляет сама природа и люди.
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"Выставка Сергея Сюхина "От Белого к Черному морю" в Херсонесе
Выставка Сергея Сюхина От Белого к Черному морю в Херсонесе
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Выставка Сергея Сюхина "От Белого к Черному морю" в Херсонесе
"Я надеюсь, что севастопольцы увидят вот этот спокойный, волевой, вольный дух русского северного мужика. <...> У нас природа другая, у нас белые ночи и северное сияние. Вот если эти вещи севастопольцы увидят и почувствуют в моих работах – я буду счастлив", – сказал художник во время церемонии открытия выставки.
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"Выставка Сергея Сюхина "От Белого к Черному морю" в Херсонесе
Выставка Сергея Сюхина От Белого к Черному морю в Херсонесе
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Выставка Сергея Сюхина "От Белого к Черному морю" в Херсонесе
Выставка разместилась в малом зале Византийской экспозиции на Херсонесе в рамках XIII Международного Славянского форума искусств "Золотой Витязь" и продлится до 1 октября.
 
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