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Почему ВСУ провалили операцию по захвату Запорожской АЭС – аналитик - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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https://crimea.ria.ru/20220902/pochemu-vsu-provalili-operatsiyu-po-zakhvatu-zaporozhskoy-aes--analitik-1124380363.html
Почему ВСУ провалили операцию по захвату Запорожской АЭС – аналитик
Почему ВСУ провалили операцию по захвату Запорожской АЭС – аналитик - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Почему ВСУ провалили операцию по захвату Запорожской АЭС – аналитик
Провал операции украинских диверсантов по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) – результат хорошей работы российской военной разведки и... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T14:26
2022-09-02T14:26
запорожская область
мнения
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Провал операции украинских диверсантов по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) – результат хорошей работы российской военной разведки и многократное преимущество ВС РФ в артиллерии и авиации в данной зоне. Такое мнение высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.Как сообщалось, утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища и предприняли попытку захвата электростанции. Подразделения Росгвардии, охраняющие ЗАЭС, обнаружили и блокировали диверсантов. Противник был уничтожен, в том числе с применением армейской авиации. Также ВС РФ потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ, которые пытались высадиться в нескольких километрах от ЗАЭС. По данным властей Запорожской области, украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, а сама разработка операции по захвату ЗАЭС проходила под контролем британских спецслужб."То, что не удалось захватить Запорожскую АЭС, – это показатель хорошей работы нашей войсковой разведки и наших служб комендантской охраны, которые практически без внешней поддержки сумели отразить нападение подготовленных профессионалов", – сказал Подберезкин в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам эксперта, даже хорошая подготовка диверсантов инструкторами британского спецназа, которые являются одними из лучших в мире по проведению подобных операций, не гарантирует успеха, когда по этим группам работает артиллерия и авиация."Какими бы подготовленными и опытными ни были спецназовцы, если фронтовая авиация и артиллерия против них, ничего они не сделают. Огневая мощь сейчас все решает, а она на стороне России, в соотношении примерно 15-20 к одному. Все что сейчас может Украина – бабахать по гражданским объектам. Вот они сейчас и отыгрываются на гражданском населении", – подытожил аналитик.
https://crimea.ria.ru/20220901/vs-rf-zavershayut-likvidatsiyu-ukrainskikh-diversantov-bliz-zaporozhskoy-aes-1124370409.html
https://crimea.ria.ru/20220901/politolog-obyasnil-situatsiyu-vokrug-zaporozhskoy-aes-1124367106.html
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запорожская область, мнения, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Почему ВСУ провалили операцию по захвату Запорожской АЭС – аналитик

Военный эксперт Подберезкин объяснил, почему ВСУ провалили операцию по захвату ЗАЭС

14:26 02.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Провал операции украинских диверсантов по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) – результат хорошей работы российской военной разведки и многократное преимущество ВС РФ в артиллерии и авиации в данной зоне. Такое мнение высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.
Как сообщалось, утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища и предприняли попытку захвата электростанции. Подразделения Росгвардии, охраняющие ЗАЭС, обнаружили и блокировали диверсантов. Противник был уничтожен, в том числе с применением армейской авиации. Также ВС РФ потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ, которые пытались высадиться в нескольких километрах от ЗАЭС. По данным властей Запорожской области, украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, а сама разработка операции по захвату ЗАЭС проходила под контролем британских спецслужб.
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Вчера, 14:19
ВС РФ завершают ликвидацию украинских диверсантов близ Запорожской АЭС
"То, что не удалось захватить Запорожскую АЭС, – это показатель хорошей работы нашей войсковой разведки и наших служб комендантской охраны, которые практически без внешней поддержки сумели отразить нападение подготовленных профессионалов", – сказал Подберезкин в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам эксперта, даже хорошая подготовка диверсантов инструкторами британского спецназа, которые являются одними из лучших в мире по проведению подобных операций, не гарантирует успеха, когда по этим группам работает артиллерия и авиация.
"Какими бы подготовленными и опытными ни были спецназовцы, если фронтовая авиация и артиллерия против них, ничего они не сделают. Огневая мощь сейчас все решает, а она на стороне России, в соотношении примерно 15-20 к одному. Все что сейчас может Украина – бабахать по гражданским объектам. Вот они сейчас и отыгрываются на гражданском населении", – подытожил аналитик.
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Вчера, 11:08Радио "Спутник в Крыму"
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Радио "Спутник в Крыму"Запорожская областьМненияВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
14:26Почему ВСУ провалили операцию по захвату Запорожской АЭС – аналитик
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12:50Шойгу: у РФ нет тяжелых вооружений на территории Запорожской АЭС
12:38Шойгу назвал потери ВСУ и число уничтоженных наемников
12:31Капитуляция или переворот: эксперт о последствиях провала наступления ВСУ
12:20При очередных попытках наступать ВСУ несут большие потери – Шойгу
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