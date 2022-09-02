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Крымчане смогут узнать все о мерах соцподдержки по телефону - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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Крымчане смогут узнать все о мерах соцподдержки по телефону
Крымчане смогут узнать все о мерах соцподдержки по телефону - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Крымчане смогут узнать все о мерах соцподдержки по телефону
В Крыму заработал единый контакт-центр по вопросам социальной поддержки населения, где можно уточнить все о мерах соцзащиты, социальных услугах, пенсиях и... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T10:07
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соцзащита
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Крыму заработал единый контакт-центр по вопросам социальной поддержки населения, где можно уточнить все о мерах соцзащиты, социальных услугах, пенсиях и выплатах, сообщает Мининформ РК со ссылкой на министра труда и социальной защиты РК Елену Романовскую."Работа в новом формате обеспечит потребности граждан в актуальной и достоверной информации о получении мер социальной поддержки и повысит качество предоставления государственных услуг", – уверена Романовская.По данным мининформа, ежегодно социальную поддержку получают около 600 тыс. крымчан.Ранее сообщалось, что с осени меры социальной поддержки будут назначать автоматом, без всяких справок и заявлений, сразу после возникновения у гражданина соответствующего права. Органы соцзащиты будут брать сведения о получателях из единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО).
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соцзащита, крым, общество
Крымчане смогут узнать все о мерах соцподдержки по телефону

Жителей Крыма будут консультировать о мерах социальной поддержки по телефону

10:07 02.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон в руках мужчины. Архивное фото
Смартфон в руках мужчины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Крыму заработал единый контакт-центр по вопросам социальной поддержки населения, где можно уточнить все о мерах соцзащиты, социальных услугах, пенсиях и выплатах, сообщает Мининформ РК со ссылкой на министра труда и социальной защиты РК Елену Романовскую.
Всего информационным сопровождением охватят более сотни госуслуг, давать консультации и обрабатывать запросы будут в режиме реального времени, часть из них - автоматически. Позвонить в единый контакт-центр по телефону 8-800-600-00-00 можно, находясь в любом регионе России.
"Работа в новом формате обеспечит потребности граждан в актуальной и достоверной информации о получении мер социальной поддержки и повысит качество предоставления государственных услуг", – уверена Романовская.
По данным мининформа, ежегодно социальную поддержку получают около 600 тыс. крымчан.
Ранее сообщалось, что с осени меры социальной поддержки будут назначать автоматом, без всяких справок и заявлений, сразу после возникновения у гражданина соответствующего права. Органы соцзащиты будут брать сведения о получателях из единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО).
1 сентября - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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