https://crimea.ria.ru/20220902/krymchane-smogut-uznat-vse-o-merakh-sotspodderzhki-po-telefonu-1124376798.html

Крымчане смогут узнать все о мерах соцподдержки по телефону

Крымчане смогут узнать все о мерах соцподдержки по телефону - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Крымчане смогут узнать все о мерах соцподдержки по телефону

В Крыму заработал единый контакт-центр по вопросам социальной поддержки населения, где можно уточнить все о мерах соцзащиты, социальных услугах, пенсиях и... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T10:07

2022-09-02T10:07

2022-09-02T10:07

соцзащита

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Крыму заработал единый контакт-центр по вопросам социальной поддержки населения, где можно уточнить все о мерах соцзащиты, социальных услугах, пенсиях и выплатах, сообщает Мининформ РК со ссылкой на министра труда и социальной защиты РК Елену Романовскую."Работа в новом формате обеспечит потребности граждан в актуальной и достоверной информации о получении мер социальной поддержки и повысит качество предоставления государственных услуг", – уверена Романовская.По данным мининформа, ежегодно социальную поддержку получают около 600 тыс. крымчан.Ранее сообщалось, что с осени меры социальной поддержки будут назначать автоматом, без всяких справок и заявлений, сразу после возникновения у гражданина соответствующего права. Органы соцзащиты будут брать сведения о получателях из единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО).

https://crimea.ria.ru/20220831/kvartirnyy-vopros-i-vyplaty-bez-spravok-chto-zhdet-rossiyan-v-sentyabre-1124357295.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соцзащита, крым, общество