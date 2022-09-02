https://crimea.ria.ru/20220902/kakim-budet-otchet-magate-po-itogam-posescheniya-zaporozhskoy-aes--mnenie-1124381437.html
Каким будет отчет МАГАТЭ по итогам посещения Запорожской АЭС – мнение
Каким будет отчет МАГАТЭ по итогам посещения Запорожской АЭС – мнение - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Каким будет отчет МАГАТЭ по итогам посещения Запорожской АЭС – мнение
МАГАТЭ по факту находится под контролем США, поэтому не следует ожидать от отчета организации по итогам посещения Запорожской АЭС каких-либо критических оценок... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T19:24
2022-09-02T19:24
2022-09-02T19:13
радио "спутник в крыму"
запорожская область
мнения
политика
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. МАГАТЭ по факту находится под контролем США, поэтому не следует ожидать от отчета организации по итогам посещения Запорожской АЭС каких-либо критических оценок в отношении Украины, войска которой обстреливают станцию. Такое мнение высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин."Не думаю, что в отчете будет что-то неожиданное. Полагаю, (директор МАГАТЭ Рафаэль) Гросси максимально уйдет от оценок, не будет критиковать позицию Украины, будет исходить из того, что это украинская электростанция и так далее. Американцы взяли под контроль все международные институты сотрудничества, и МАГАТЭ не является исключением. Поэтому диапазон действий Гросси очень узок", – сказал Подберезкин в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению эксперта, если глава МАГАТЭ и посмеет сказать что-то негативное в адрес Киева, в чем есть большие сомнения, его "очень быстро поправят", и он изменит свою позицию.Как сообщалось, миссия МАГАТЭ накануне посетила Запорожскую АЭС. По словам главы организации Рафаэля Гросси, физическая целостность станции была нарушена несколько раз, однако пока неясно, было ли это сделано намеренно или случайно.Шойгу: у РФ нет тяжелых вооружений на территории Запорожской АЭС >>Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия рассчитывает, что результаты миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности. Он подчеркнул, что в случае дальнейших обстрелов ЗАЭС вся ответственность за возможную ядерную катастрофу в Европе ложится на украинские власти.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://crimea.ria.ru/20220901/grossi-oboznachil-tseli-magate-na-zaporozhskoy-aes-1124373596.html
https://crimea.ria.ru/20220829/udarom-vsu-probita-krysha-spetskorpusa-s-yadernym-toplivom-zaporozhskoy-aes-1124333663.html
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запорожская область, мнения, политика, всу (вооруженные силы украины)
Каким будет отчет МАГАТЭ по итогам посещения Запорожской АЭС – мнение
Эксперт Подберезкин: отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС будет максимально безоценочным
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. МАГАТЭ по факту находится под контролем США, поэтому не следует ожидать от отчета организации по итогам посещения Запорожской АЭС каких-либо критических оценок в отношении Украины, войска которой обстреливают станцию. Такое мнение высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.
"Не думаю, что в отчете будет что-то неожиданное. Полагаю, (директор МАГАТЭ Рафаэль) Гросси максимально уйдет от оценок, не будет критиковать позицию Украины, будет исходить из того, что это украинская электростанция и так далее. Американцы взяли под контроль все международные институты сотрудничества, и МАГАТЭ не является исключением. Поэтому диапазон действий Гросси очень узок", – сказал Подберезкин в эфире радио "Спутник в Крыму".
По мнению эксперта, если глава МАГАТЭ и посмеет сказать что-то негативное в адрес Киева, в чем есть большие сомнения, его "очень быстро поправят", и он изменит свою позицию.
"Можно вспомнить, как некоторые международные организации и институции высказывали точку зрения отличную от американской. Я имею в виду Католическую церковь, Amnesty International… Буквально в течение суток они радикально пересматривали свои оценки. Гросси также находится под контролем США, ему некуда деваться", – отметил аналитик.
Как сообщалось, миссия МАГАТЭ накануне посетила Запорожскую АЭС. По словам главы организации Рафаэля Гросси, физическая целостность станции была нарушена
несколько раз, однако пока неясно, было ли это сделано намеренно или случайно.
Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия рассчитывает, что результаты миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности. Он подчеркнул, что в случае дальнейших обстрелов ЗАЭС вся ответственность за возможную ядерную катастрофу в Европе ложится на украинские власти.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.