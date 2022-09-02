https://crimea.ria.ru/20220902/shoygu-u-rf-net-tyazhelykh-vooruzheniy-na-territorii-zaporozhskoy-aes-1124380083.html

Шойгу: у РФ нет тяжелых вооружений на территории Запорожской АЭС

Шойгу: у РФ нет тяжелых вооружений на территории Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Шойгу: у РФ нет тяжелых вооружений на территории Запорожской АЭС

ВС РФ не размещали тяжелое вооружение на территории Запорожской атомной электростанции, российские военные делают все необходимое для обеспечения безопасности... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T12:50

2022-09-02T12:50

2022-09-02T12:50

запорожская область

министерство обороны рф

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. ВС РФ не размещали тяжелое вооружение на территории Запорожской атомной электростанции, российские военные делают все необходимое для обеспечения безопасности АЭС, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.Министр также назвал ложными обвинения властей Украины в том, что российские войска, прикрываясь важными энергетическими объектами, обстреливают украинских военных из дальнобойных артиллерийских систем.Ударом ВСУ пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом Запорожской АЭС >>По данным Минобороны, с середины июля вооруженные силы Украины, используя западное оружие, регулярно наносят удары по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции."С 18 июля зафиксировано 29 обстрелов, выпущено 120 артиллерийских снарядов, применено 16 дронов-камикадзе. Таким образом, Киев создает реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе. В свою очередь Россия делает все, чтобы обеспечить безопасное функционирование Запорожской АЭС", - подчеркнул Шойгу.Как сообщалось, миссия МАГАТЭ накануне посетила Запорожскую АЭС. По словам главы организации Рафаэля Гросси, физическая целостность станции была нарушена несколько раз, однако пока неясно, было ли это сделано намеренно или случайно.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://crimea.ria.ru/20220902/vsu-trizhdy-obstrelyali-energodar-vo-vremya-prebyvaniya-missii-magate-1124377059.html

https://crimea.ria.ru/20220901/grossi-oboznachil-tseli-magate-na-zaporozhskoy-aes-1124373596.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, министерство обороны рф, сергей шойгу