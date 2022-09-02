https://crimea.ria.ru/20220902/dozhdey-ne-budet-prognoz-pogody-dlya-krymu-na-pyatnitsu-1124372723.html

Дождей не будет: прогноз погоды для Крыму на пятницу

Дождей не будет: прогноз погоды для Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Дождей не будет: прогноз погоды для Крыму на пятницу

В пятницу, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, на полуострове без осадков, сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T00:01

2022-09-02T00:01

2022-09-02T00:01

погода

погода в крыму

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123719903_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5806f52766077b52ed34acea75af9b6f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В пятницу, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, на полуострове без осадков, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +28…30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью +20...22, днем воздух прогреется до +26…28 градусов тепла, осадков не ожидается.Температура морской воды в Ялте, Алуште и Керченском проливе +27, в Севастополе, Феодосии, Евпатории, Черноморском и в Азовском море +26.В южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20220829/pogoda-v-krymu-v-sentyabre-kogda-uydet-zhara-1124329010.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крым