Рейтинг@Mail.ru
Дождей не будет: прогноз погоды для Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220902/dozhdey-ne-budet-prognoz-pogody-dlya-krymu-na-pyatnitsu-1124372723.html
Дождей не будет: прогноз погоды для Крыму на пятницу
Дождей не будет: прогноз погоды для Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Дождей не будет: прогноз погоды для Крыму на пятницу
В пятницу, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, на полуострове без осадков, сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T00:01
2022-09-02T00:01
погода
погода в крыму
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123719903_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5806f52766077b52ed34acea75af9b6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В пятницу, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, на полуострове без осадков, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +28…30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью +20...22, днем воздух прогреется до +26…28 градусов тепла, осадков не ожидается.Температура морской воды в Ялте, Алуште и Керченском проливе +27, в Севастополе, Феодосии, Евпатории, Черноморском и в Азовском море +26.В южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20220829/pogoda-v-krymu-v-sentyabre-kogda-uydet-zhara-1124329010.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123719903_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b0b9c10bd7906e1689e747d570538fff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крым
Дождей не будет: прогноз погоды для Крыму на пятницу

Погода для Крыма на пятницу, 2 сентября

00:01 02.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина с бутылкой воды на железнодорожном вокзале в Симферополе
Мужчина с бутылкой воды на железнодорожном вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В пятницу, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, на полуострове без осадков, сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13…18, на побережье до 22, днем 23…28, в горах 16…20 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +24...26.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +28…30.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью +20...22, днем воздух прогреется до +26…28 градусов тепла, осадков не ожидается.
Температура морской воды в Ялте, Алуште и Керченском проливе +27, в Севастополе, Феодосии, Евпатории, Черноморском и в Азовском море +26.
В южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Вид на Южный берег Крыма со смотровой площадки в Гаспре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 18:31
Погода в Крыму в сентябре: когда уйдет жара
 
ПогодаПогода в КрымуКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Дождей не будет: прогноз погоды для Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 2 сентября
22:15Пролив Босфор закрыли для судов из-за ЧП с сухогрузом из Украины
22:02Главные события и заявления дня: 1 сентября
21:54Врач назвала лекарства, от которых можно оглохнуть
21:21Игры и виртуальные друзья: как мошенники обманывают школьников
21:18От взрывов в Новофедоровке и под Джанкоем пострадали 4,5 тыс. человек
20:53Осеннее похолодание - кто в группе риска
20:45Аксенов оценил возможность введения ограничений из-за COVID в Крыму
20:38Крымскими поездами "Таврия" за лето воспользовались 1,5 млн пассажиров
20:20Топливо пандемии: врач рассказал об основных переносчиках ковида
19:46Трасса "Таврида" больше не самая аварийная дорога в Крыму
19:22Глава украинской общины Крыма озвучила главную проблему беженцев
18:57Откажется ли Европа от Украины на фоне глобального кризиса – мнение
18:36Севастопольца взяли с крупной партией наркотика
18:08В Севастополе растет число школьников с особенностями в развитии
17:03Гросси обозначил цели МАГАТЭ на Запорожской АЭС
16:55В Крыму и на Кубани планируют запретить пластиковую посуду и пакеты
16:25Севастополец попался ФСБ на попытке вербовки людей в "Свидетели Иеговы"*
16:03Украина не вернет прежних границ — бывший советник Минобороны США
Лента новостейМолния