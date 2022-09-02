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Дождей не будет: прогноз погоды для Крыму на пятницу
Дождей не будет: прогноз погоды для Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Дождей не будет: прогноз погоды для Крыму на пятницу
В пятницу, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, на полуострове без осадков, сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T00:01
2022-09-02T00:01
2022-09-02T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В пятницу, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, на полуострове без осадков, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +28…30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью +20...22, днем воздух прогреется до +26…28 градусов тепла, осадков не ожидается.Температура морской воды в Ялте, Алуште и Керченском проливе +27, в Севастополе, Феодосии, Евпатории, Черноморском и в Азовском море +26.В южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20220829/pogoda-v-krymu-v-sentyabre-kogda-uydet-zhara-1124329010.html
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погода, погода в крыму, крым
Дождей не будет: прогноз погоды для Крыму на пятницу
Погода для Крыма на пятницу, 2 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В пятницу, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, на полуострове без осадков, сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13…18, на побережье до 22, днем 23…28, в горах 16…20 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +24...26.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +28…30.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью +20...22, днем воздух прогреется до +26…28 градусов тепла, осадков не ожидается.
Температура морской воды в Ялте, Алуште и Керченском проливе +27, в Севастополе, Феодосии, Евпатории, Черноморском и в Азовском море +26.
В южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.