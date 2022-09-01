https://crimea.ria.ru/20220901/vostok-i-zapad-kak-izmenilis-simpatii-rossiyan--opros-1124360660.html

Восток и Запад: как изменились симпатии россиян – опрос

Восток и Запад: как изменились симпатии россиян – опрос - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Восток и Запад: как изменились симпатии россиян – опрос

На фоне проведения СВО на Украине симпатии россиян существенно выросли к Востоку и Азии, в частности к Китаю, Индии и Турции, а уровень враждебности к Западу... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T07:32

2022-09-01T07:32

2022-09-01T07:32

общество

в мире

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. На фоне проведения СВО на Украине симпатии россиян существенно выросли к Востоку и Азии, в частности к Китаю, Индии и Турции, а уровень враждебности к Западу продолжает расти. К такому выводу пришли аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Больше половины россиян (55%) считают, что наиболее прочные отношения у России складываются с Китаем. В нынешнем году фиксируется максимальный показатель с 2019 года, а рост составил 10%.На втором месте в рейтинге дружественных стран – Белоруссия. Ее назвал каждый второй опрошенный. Для сравнения, в 2018-м выбор в пользу нее делал лишь каждый пятый россиянин.Третье место у Индии (22%), вытеснившей из первой тройки Казахстан, который теперь на пятом месте. Его опережает Турция, за которую проголосовали 17% респондентов. Это огромный рывок с 2014 года, когда дружественной Турецкую республику считал 1% жителей России.Аналитики отмечают, что впервые в народном рейтинге как "друзей" россияне упомянули ОАЭ (3%), Саудовскую Аравию (2%) и Пакистан (2%).Что касается "недругов", то здесь представления россиян преимущественно устойчивы во времени.Вторая в этом списке страна – Украина (53%). При этом доля назвавших эту страну за последние три года уменьшилась на 10% на фоне СВО и, в частности, освобождения территорий и Донбасса.Третье место у Великобритании (39%). С 2014 года доля тех, кто считает эту страну недружественной, выросла в 4,3 раза.В первую пятерку вошли также Германия (32%) и Польша (28%). Далее следуют Франция (21%), Латвия (14%), Литва (12%) и Эстония (11%).Впервые в этот список сегодня попали Финляндия (5%), Болгария (2%), Чехия (2%).

https://crimea.ria.ru/20220810/priznanie-amerikanki-kak-v-ssha-otnosyatsya-k-svo-i-ukraine-1124115974.html

https://crimea.ria.ru/20220823/krymchane-pozdravili-ukrainu-s-dnem-nezavisimosti-1124265958.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, в мире, российская федерация (россия, рф)