https://crimea.ria.ru/20220901/vostok-i-zapad-kak-izmenilis-simpatii-rossiyan--opros-1124360660.html
Восток и Запад: как изменились симпатии россиян – опрос
Восток и Запад: как изменились симпатии россиян – опрос - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Восток и Запад: как изменились симпатии россиян – опрос
На фоне проведения СВО на Украине симпатии россиян существенно выросли к Востоку и Азии, в частности к Китаю, Индии и Турции, а уровень враждебности к Западу... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T07:32
2022-09-01T07:32
2022-09-01T07:32
общество
в мире
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. На фоне проведения СВО на Украине симпатии россиян существенно выросли к Востоку и Азии, в частности к Китаю, Индии и Турции, а уровень враждебности к Западу продолжает расти. К такому выводу пришли аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Больше половины россиян (55%) считают, что наиболее прочные отношения у России складываются с Китаем. В нынешнем году фиксируется максимальный показатель с 2019 года, а рост составил 10%.На втором месте в рейтинге дружественных стран – Белоруссия. Ее назвал каждый второй опрошенный. Для сравнения, в 2018-м выбор в пользу нее делал лишь каждый пятый россиянин.Третье место у Индии (22%), вытеснившей из первой тройки Казахстан, который теперь на пятом месте. Его опережает Турция, за которую проголосовали 17% респондентов. Это огромный рывок с 2014 года, когда дружественной Турецкую республику считал 1% жителей России.Аналитики отмечают, что впервые в народном рейтинге как "друзей" россияне упомянули ОАЭ (3%), Саудовскую Аравию (2%) и Пакистан (2%).Что касается "недругов", то здесь представления россиян преимущественно устойчивы во времени.Вторая в этом списке страна – Украина (53%). При этом доля назвавших эту страну за последние три года уменьшилась на 10% на фоне СВО и, в частности, освобождения территорий и Донбасса.Третье место у Великобритании (39%). С 2014 года доля тех, кто считает эту страну недружественной, выросла в 4,3 раза.В первую пятерку вошли также Германия (32%) и Польша (28%). Далее следуют Франция (21%), Латвия (14%), Литва (12%) и Эстония (11%).Впервые в этот список сегодня попали Финляндия (5%), Болгария (2%), Чехия (2%).
https://crimea.ria.ru/20220810/priznanie-amerikanki-kak-v-ssha-otnosyatsya-k-svo-i-ukraine-1124115974.html
https://crimea.ria.ru/20220823/krymchane-pozdravili-ukrainu-s-dnem-nezavisimosti-1124265958.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, в мире, российская федерация (россия, рф)
Восток и Запад: как изменились симпатии россиян – опрос
ВЦИОМ: враждебность к Западу значительно выросла, а симпатии к Востоку растут – опрос
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. На фоне проведения СВО на Украине симпатии россиян существенно выросли к Востоку и Азии, в частности к Китаю, Индии и Турции, а уровень враждебности к Западу продолжает расти. К такому выводу пришли аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"В условиях сложившихся геополитических реалий и обострения отношений с коллективным Западом Россия вынуждена налаживать новые международные связи или возобновлять старые. "Курс на Восток" <...> позволяет успешно закрывать ниши на отечественном рынке, что отражается на восприятии российским обществом дружественных и враждебных стран", – говорится в отчете.
Больше половины россиян (55%) считают, что наиболее прочные отношения у России складываются с Китаем. В нынешнем году фиксируется максимальный показатель с 2019 года, а рост составил 10%.
На втором месте в рейтинге дружественных стран – Белоруссия. Ее назвал каждый второй опрошенный. Для сравнения, в 2018-м выбор в пользу нее делал лишь каждый пятый россиянин.
Третье место у Индии (22%), вытеснившей из первой тройки Казахстан, который теперь на пятом месте. Его опережает Турция, за которую проголосовали 17% респондентов. Это огромный рывок с 2014 года, когда дружественной Турецкую республику считал 1% жителей России.
Аналитики отмечают, что впервые в народном рейтинге как "друзей" россияне упомянули ОАЭ (3%), Саудовскую Аравию (2%) и Пакистан (2%).
Что касается "недругов", то здесь представления россиян преимущественно устойчивы во времени.
"По мнению наших соотечественников, главным недругом России остаются Соединенные Штаты, этот показатель максимален с начала измерений (76%, + 9 п.п. к данным 2019 г.)", – комментируют аналитики.
Вторая в этом списке страна – Украина (53%). При этом доля назвавших эту страну за последние три года уменьшилась на 10% на фоне СВО и, в частности, освобождения территорий и Донбасса.
Третье место у Великобритании (39%). С 2014 года доля тех, кто считает эту страну недружественной, выросла в 4,3 раза.
В первую пятерку вошли также Германия (32%) и Польша (28%). Далее следуют Франция (21%), Латвия (14%), Литва (12%) и Эстония (11%).
Впервые в этот список сегодня попали Финляндия (5%), Болгария (2%), Чехия (2%).