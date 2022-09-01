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От взрывов в Новофедоровке и под Джанкоем пострадали 4,5 тыс. человек - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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От взрывов в Новофедоровке и под Джанкоем пострадали 4,5 тыс. человек
От взрывов в Новофедоровке и под Джанкоем пострадали 4,5 тыс. человек - РИА Новости Крым, 01.09.2022
От взрывов в Новофедоровке и под Джанкоем пострадали 4,5 тыс. человек
В результате взрывов в Новофедоровке и Джанкойском районе Крыма пострадали более 4,5 тысяч человек. Об этом в эфире телеканала "Миллет" сообщил глава республики РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T21:18
2022-09-01T21:21
сергей аксенов
крым
взрывы в новофедоровке
новофедоровка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В результате взрывов в Новофедоровке и Джанкойском районе Крыма пострадали более 4,5 тысяч человек. Об этом в эфире телеканала "Миллет" сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что на сегодняшний день за помощью обратились 1 367 человек, из них около ста уже получили первые выплаты – по 10 тысяч рублей. Специалисты продолжают проводить оценку ущерба."Общий объем ущерба предварительно, который мы направили в правительство Российской Федерации, более 700 миллионов рублей составляет", – сказал глава РК.Он заверил, что "деньги на поддержку однозначно будут выделены" и призвал всех пострадавших в результате инцидентов и не получивших помощи обращаться к нему лично в соцсети. "Если мимо вас прошли и не оказали помощь – обращайтесь, все читаю, отреагирую обязательно. Без помощи никого не оставим, каждый человек получит поддержку", – заверил Аксенов. Днем 9 августа в Новофедоровке прогремела серия взрывов. Как сообщили в Минобороны, на обвалованной площадке хранения на территории аэродрома "Саки" сдетонировали авиационные боеприпасы. В ведомстве заявили, что огневого воздействия на объект не было. Ряд военных экспертов тогда высказались о возможной диверсии.Позже выяснилось, что число пострадавших от взрывов достигло 14 человек, среди них двое детей. Один человек погиб. Взрывами были повреждены десятки многоквартирных и частных жилых домов, а также социальные и коммерческие объекты.Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района Крыма произошло возгорание с детонацией. Двое человек получили травмы. В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. Ущерб был нанесен ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, ж/д полотну и жилым домам.
https://crimea.ria.ru/20220824/novofedorovka-dve-nedeli-spustya-1124282190.html
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сергей аксенов, крым, взрывы в новофедоровке, новофедоровка
От взрывов в Новофедоровке и под Джанкоем пострадали 4,5 тыс. человек

Аксенов: от взрывов в Новофедоровке и под Джанкоем пострадали 4,5 тыс. человек

21:18 01.09.2022 (обновлено: 21:21 01.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму
Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В результате взрывов в Новофедоровке и Джанкойском районе Крыма пострадали более 4,5 тысяч человек. Об этом в эфире телеканала "Миллет" сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В общей сложности боле 4,5 тысяч человек пострадавшими числятся по двум данным инцидентам. Пострадавших много домовладений. В общей сложности по Новофедоровке и по Майскому, Азовскому (Джанкойский район – ред.) более 4 000 объектов пострадало, это касается и индивидуальных жилых домов, и многоквартирных домов, и социальных объектов", – сказал Аксенов.
Он отметил, что на сегодняшний день за помощью обратились 1 367 человек, из них около ста уже получили первые выплаты – по 10 тысяч рублей. Специалисты продолжают проводить оценку ущерба.
"Общий объем ущерба предварительно, который мы направили в правительство Российской Федерации, более 700 миллионов рублей составляет", – сказал глава РК.
Он заверил, что "деньги на поддержку однозначно будут выделены" и призвал всех пострадавших в результате инцидентов и не получивших помощи обращаться к нему лично в соцсети.
"Если мимо вас прошли и не оказали помощь – обращайтесь, все читаю, отреагирую обязательно. Без помощи никого не оставим, каждый человек получит поддержку", – заверил Аксенов.
Днем 9 августа в Новофедоровке прогремела серия взрывов. Как сообщили в Минобороны, на обвалованной площадке хранения на территории аэродрома "Саки" сдетонировали авиационные боеприпасы. В ведомстве заявили, что огневого воздействия на объект не было. Ряд военных экспертов тогда высказались о возможной диверсии.
Позже выяснилось, что число пострадавших от взрывов достигло 14 человек, среди них двое детей. Один человек погиб. Взрывами были повреждены десятки многоквартирных и частных жилых домов, а также социальные и коммерческие объекты.
Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района Крыма произошло возгорание с детонацией. Двое человек получили травмы. В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. Ущерб был нанесен ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, ж/д полотну и жилым домам.
Последствия взрыва в Новофёдоровке в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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