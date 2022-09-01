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Осеннее похолодание - кто в группе риска - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Осеннее похолодание - кто в группе риска
Осеннее похолодание - кто в группе риска - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Осеннее похолодание - кто в группе риска
Резкая перемена погоды негативно сказывается на здоровье и самочувствии людей с хроническими заболеваниями, особенно с болезнями сердечно-сосудистой системы... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T20:53
2022-09-01T20:53
здоровье
совет эксперта
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Резкая перемена погоды негативно сказывается на здоровье и самочувствии людей с хроническими заболеваниями, особенно с болезнями сердечно-сосудистой системы. Такое мнение высказала врач-терапевт Татьяна Романенко.По словам медика, резкая смена погоды влияет на сосуды и нервные волокна. Человек приспосабливается ко внешним изменениям в зависимости от общего состояния здоровья и наличия хронических заболеваний, уточняет она.Так, хронические больные сильнее чувствуют изменения погоды, что может приводить к достаточно серьезным последствиям для здоровья. В первую очередь страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Например, при понижении температуры – повышается влажность воздуха, возникает недостаток кислорода, ухудшается самочувствие и происходят спазмы сосудов. На фоне этого человеку тяжелее дышать, усиливается сердцебиение, возникает головная боль.Романенко отметила, что проблемы со здоровьем также могут беспокоить людей с хроническими заболеваниями органов дыхания и опорно-двигательного аппарата, в том числе гипоксия и спазмы."Влажный воздух ухудшает процесс поступления кислорода в кровь. Это может ограничиться субъективными жалобами или же вызвать бронхоспазм. У таких людей должны быть под рукой "скоропомощные" препараты, которыми они обычно пользуются. То же самое касается заболеваний опорно-двигательного аппарата. Здесь ухудшение микроциркуляции, спазм сосудов могут привести к возникновению каких-то болевых ощущений, к общему дискомфорту. В качестве скорой помощи тут можно порекомендовать согревающие мази, компрессы или старый добрый способ: прикрыть чем-то теплым спину, суставы", – объяснила терапевт.В заключении Романенко напомнила, что резкое похолодание увеличивает и риск развития простудных заболеваний и посоветовала одеваться по погоде, соблюдать режим сна и питания и не перегружать организм.Ранее врач-нутрициолог Чернышева рассказала о четырех способах борьбы с пониженным давлением.
https://crimea.ria.ru/20220829/pogoda-v-krymu-v-sentyabre-kogda-uydet-zhara-1124329010.html
https://crimea.ria.ru/20210317/Vrach-dal-sovety-kak-oblegchit-plokhoe-samochuvstvie-iz-za-plokhoy-pogody-1119366088.html
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здоровье, совет эксперта, погода
Осеннее похолодание - кто в группе риска

Терапевт Романенко рассказала, кто находится в группе риска при резких изменениях погоды

20:53 01.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзмерение давления у водителя автобуса в ходе медицинского осмотра перед рейсом на автовокзале "Восточный" в Казани
Измерение давления у водителя автобуса в ходе медицинского осмотра перед рейсом на автовокзале Восточный в Казани - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Резкая перемена погоды негативно сказывается на здоровье и самочувствии людей с хроническими заболеваниями, особенно с болезнями сердечно-сосудистой системы. Такое мнение высказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
По словам медика, резкая смена погоды влияет на сосуды и нервные волокна. Человек приспосабливается ко внешним изменениям в зависимости от общего состояния здоровья и наличия хронических заболеваний, уточняет она.
"Есть люди, которые могут к этому приспособиться, и люди с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердца и сосудов. Кроме того, есть граждане с функциональными изменениями вегетативной и нервной систем, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата", – цитирует терапевта "Вечерняя Москва".
Так, хронические больные сильнее чувствуют изменения погоды, что может приводить к достаточно серьезным последствиям для здоровья. В первую очередь страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Например, при понижении температуры – повышается влажность воздуха, возникает недостаток кислорода, ухудшается самочувствие и происходят спазмы сосудов. На фоне этого человеку тяжелее дышать, усиливается сердцебиение, возникает головная боль.
"У здорового человека сосуды к этому адаптируются, микроциркуляция восстанавливается, люди потихоньку начинают справляться с этой неблагоприятной ситуацией. Однако у людей с атеросклерозом и нарушенной эластичностью стенок сосудов резкое похолодание вызывает спазм сосудов и повышение давления. Помимо субъективных жалоб, это риск сердечно-сосудистых катастроф. В частности, инфаркт и инсульт", – рассказала специалист.
Романенко отметила, что проблемы со здоровьем также могут беспокоить людей с хроническими заболеваниями органов дыхания и опорно-двигательного аппарата, в том числе гипоксия и спазмы.
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"Влажный воздух ухудшает процесс поступления кислорода в кровь. Это может ограничиться субъективными жалобами или же вызвать бронхоспазм. У таких людей должны быть под рукой "скоропомощные" препараты, которыми они обычно пользуются. То же самое касается заболеваний опорно-двигательного аппарата. Здесь ухудшение микроциркуляции, спазм сосудов могут привести к возникновению каких-то болевых ощущений, к общему дискомфорту. В качестве скорой помощи тут можно порекомендовать согревающие мази, компрессы или старый добрый способ: прикрыть чем-то теплым спину, суставы", – объяснила терапевт.
В заключении Романенко напомнила, что резкое похолодание увеличивает и риск развития простудных заболеваний и посоветовала одеваться по погоде, соблюдать режим сна и питания и не перегружать организм.
Ранее врач-нутрициолог Чернышева рассказала о четырех способах борьбы с пониженным давлением.
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