https://crimea.ria.ru/20220901/osennee-pokholodanie---kto-v-gruppe-riska-1124365201.html

Осеннее похолодание - кто в группе риска

Осеннее похолодание - кто в группе риска - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Осеннее похолодание - кто в группе риска

Резкая перемена погоды негативно сказывается на здоровье и самочувствии людей с хроническими заболеваниями, особенно с болезнями сердечно-сосудистой системы... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T20:53

2022-09-01T20:53

2022-09-01T20:53

здоровье

совет эксперта

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Резкая перемена погоды негативно сказывается на здоровье и самочувствии людей с хроническими заболеваниями, особенно с болезнями сердечно-сосудистой системы. Такое мнение высказала врач-терапевт Татьяна Романенко.По словам медика, резкая смена погоды влияет на сосуды и нервные волокна. Человек приспосабливается ко внешним изменениям в зависимости от общего состояния здоровья и наличия хронических заболеваний, уточняет она.Так, хронические больные сильнее чувствуют изменения погоды, что может приводить к достаточно серьезным последствиям для здоровья. В первую очередь страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Например, при понижении температуры – повышается влажность воздуха, возникает недостаток кислорода, ухудшается самочувствие и происходят спазмы сосудов. На фоне этого человеку тяжелее дышать, усиливается сердцебиение, возникает головная боль.Романенко отметила, что проблемы со здоровьем также могут беспокоить людей с хроническими заболеваниями органов дыхания и опорно-двигательного аппарата, в том числе гипоксия и спазмы."Влажный воздух ухудшает процесс поступления кислорода в кровь. Это может ограничиться субъективными жалобами или же вызвать бронхоспазм. У таких людей должны быть под рукой "скоропомощные" препараты, которыми они обычно пользуются. То же самое касается заболеваний опорно-двигательного аппарата. Здесь ухудшение микроциркуляции, спазм сосудов могут привести к возникновению каких-то болевых ощущений, к общему дискомфорту. В качестве скорой помощи тут можно порекомендовать согревающие мази, компрессы или старый добрый способ: прикрыть чем-то теплым спину, суставы", – объяснила терапевт.В заключении Романенко напомнила, что резкое похолодание увеличивает и риск развития простудных заболеваний и посоветовала одеваться по погоде, соблюдать режим сна и питания и не перегружать организм.Ранее врач-нутрициолог Чернышева рассказала о четырех способах борьбы с пониженным давлением.

https://crimea.ria.ru/20220829/pogoda-v-krymu-v-sentyabre-kogda-uydet-zhara-1124329010.html

https://crimea.ria.ru/20210317/Vrach-dal-sovety-kak-oblegchit-plokhoe-samochuvstvie-iz-za-plokhoy-pogody-1119366088.html

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здоровье, совет эксперта, погода