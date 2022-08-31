https://crimea.ria.ru/20220831/vrach-nazvala-chetyre-puti-borby-s-ponizhennym-davleniem-1124347540.html

Врач назвала четыре пути борьбы с пониженным давлением

Врач назвала четыре пути борьбы с пониженным давлением - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Врач назвала четыре пути борьбы с пониженным давлением

Проблему пониженного давления можно решить, если увеличить уровень физической активности, закаливаться, следить за рационом питания и полноценным сном. Об этом... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-31T08:36

2022-08-31T08:36

2022-08-30T17:57

здоровье

зож

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Проблему пониженного давления можно решить, если увеличить уровень физической активности, закаливаться, следить за рационом питания и полноценным сном. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала врач-нутрициолог Надежда Чернышова.По словам Чернышовой, основной причиной пониженного давления, или, говоря медицинским языком, гипотонии, является недостаток физической нагрузки, в частности из-за сидячего образа жизни или работы.Поможет в борьбе с гипотонией также закаливание, в частности контрастный душ, и контроль сна: он должен быть полноценным.Еще один путь, ведущий к нормализации артериального давления, – начать следить за рационом питания. По словам Чернышевой, за проблемой возникновения гипотонии нередко стоит сильное снижение суточной нормы калорийности продуктов. Особенно часто с этим сталкиваются люди, которые злоупотребляют жесткими диетами, ограничивая свой организм в получении самого необходимого.Врач подчеркнула, что продуктов, способных повысить артериальное давление, не существует. И хотя есть напитки, в частности кофе и чай, которые помогают нормализовать его на время, комплексно от проблемы они не избавят. Необходим другой подход, который заключается в изменении образа жизни.Ранее диетолог-нутрициолог назвал продукты, способные предотвратить развитие хронической болезни почек.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, зож