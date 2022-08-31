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Врач назвала четыре пути борьбы с пониженным давлением - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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Врач назвала четыре пути борьбы с пониженным давлением
Врач назвала четыре пути борьбы с пониженным давлением - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Врач назвала четыре пути борьбы с пониженным давлением
Проблему пониженного давления можно решить, если увеличить уровень физической активности, закаливаться, следить за рационом питания и полноценным сном. Об этом... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-31T08:36
2022-08-30T17:57
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Проблему пониженного давления можно решить, если увеличить уровень физической активности, закаливаться, следить за рационом питания и полноценным сном. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала врач-нутрициолог Надежда Чернышова.По словам Чернышовой, основной причиной пониженного давления, или, говоря медицинским языком, гипотонии, является недостаток физической нагрузки, в частности из-за сидячего образа жизни или работы.Поможет в борьбе с гипотонией также закаливание, в частности контрастный душ, и контроль сна: он должен быть полноценным.Еще один путь, ведущий к нормализации артериального давления, – начать следить за рационом питания. По словам Чернышевой, за проблемой возникновения гипотонии нередко стоит сильное снижение суточной нормы калорийности продуктов. Особенно часто с этим сталкиваются люди, которые злоупотребляют жесткими диетами, ограничивая свой организм в получении самого необходимого.Врач подчеркнула, что продуктов, способных повысить артериальное давление, не существует. И хотя есть напитки, в частности кофе и чай, которые помогают нормализовать его на время, комплексно от проблемы они не избавят. Необходим другой подход, который заключается в изменении образа жизни.Ранее диетолог-нутрициолог назвал продукты, способные предотвратить развитие хронической болезни почек.
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РИА Новости Крым
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здоровье, зож
Врач назвала четыре пути борьбы с пониженным давлением

Врач-нутрициолог Чернышева назвала четыре пути борьбы с пониженным давлением

08:36 31.08.2022
 
© Fotolia / Andrei TsalkoИзмерение артериального давления. Архивное фото
Измерение артериального давления. Архивное фото
© Fotolia / Andrei Tsalko
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Проблему пониженного давления можно решить, если увеличить уровень физической активности, закаливаться, следить за рационом питания и полноценным сном. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала врач-нутрициолог Надежда Чернышова.
По словам Чернышовой, основной причиной пониженного давления, или, говоря медицинским языком, гипотонии, является недостаток физической нагрузки, в частности из-за сидячего образа жизни или работы.

"Людям, страдающим гипотонией, необходимо увеличивать уровень физической активности, чтобы избежать снижения давления", - напомнила врач.

Поможет в борьбе с гипотонией также закаливание, в частности контрастный душ, и контроль сна: он должен быть полноценным.
Еще один путь, ведущий к нормализации артериального давления, – начать следить за рационом питания. По словам Чернышевой, за проблемой возникновения гипотонии нередко стоит сильное снижение суточной нормы калорийности продуктов. Особенно часто с этим сталкиваются люди, которые злоупотребляют жесткими диетами, ограничивая свой организм в получении самого необходимого.
Врач подчеркнула, что продуктов, способных повысить артериальное давление, не существует. И хотя есть напитки, в частности кофе и чай, которые помогают нормализовать его на время, комплексно от проблемы они не избавят. Необходим другой подход, который заключается в изменении образа жизни.
Ранее диетолог-нутрициолог назвал продукты, способные предотвратить развитие хронической болезни почек.
 
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