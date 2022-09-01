https://crimea.ria.ru/20220901/osen-v-krymu-nachnetsya-dozhdyami---prognoz-pogody-na-1-sentyabrya-1124361870.html
Осень в Крыму начнется дождями - прогноз погоды на 1 сентября
Осень в Крыму начнется дождями - прогноз погоды на 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Осень в Крыму начнется дождями - прогноз погоды на 1 сентября
В первый день календарной осени в Крыму характер погоды изменится. Тропическая воздушная масса уступит место полярной, холодный атмосферный фронт днем вызовет... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T00:01
2022-09-01T00:01
2022-09-01T00:01
погода
погода в крыму
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0a/1123803254_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_31c406ae47b30c9e1ddbff1cfa8387ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В первый день календарной осени в Крыму характер погоды изменится. Тропическая воздушная масса уступит место полярной, холодный атмосферный фронт днем вызовет кратковременные дожди с грозами, местами вероятны сильные дожди, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +28…30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью без осадков, +21...23, днем ожидаются дожди и грозы, воздух прогреется до 28…30 градусов тепла.Температура морской воды в Ялте и Керченском проливе +27, в Севастополе, Алуште, Феодосии, Евпатории, Черноморском и в Азовском море +26.
https://crimea.ria.ru/20220829/pogoda-v-krymu-v-sentyabre-kogda-uydet-zhara-1124329010.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0a/1123803254_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_32f3744d836772aec2af3705eb93bbfe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крым
Осень в Крыму начнется дождями - прогноз погоды на 1 сентября
Погода для Крыма на четверг, 1 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В первый день календарной осени в Крыму характер погоды изменится. Тропическая воздушная масса уступит место полярной, холодный атмосферный фронт днем вызовет кратковременные дожди с грозами, местами вероятны сильные дожди, сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16…21, на побережье до +24, днем +25…30, в горах +17…22", - прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +28…30.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью без осадков, +21...23, днем ожидаются дожди и грозы, воздух прогреется до 28…30 градусов тепла.
Температура морской воды в Ялте и Керченском проливе +27, в Севастополе, Алуште, Феодосии, Евпатории, Черноморском и в Азовском море +26.