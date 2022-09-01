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Осень в Крыму начнется дождями - прогноз погоды на 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Осень в Крыму начнется дождями - прогноз погоды на 1 сентября
Осень в Крыму начнется дождями - прогноз погоды на 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Осень в Крыму начнется дождями - прогноз погоды на 1 сентября
В первый день календарной осени в Крыму характер погоды изменится. Тропическая воздушная масса уступит место полярной, холодный атмосферный фронт днем вызовет... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T00:01
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погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В первый день календарной осени в Крыму характер погоды изменится. Тропическая воздушная масса уступит место полярной, холодный атмосферный фронт днем вызовет кратковременные дожди с грозами, местами вероятны сильные дожди, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +28…30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью без осадков, +21...23, днем ожидаются дожди и грозы, воздух прогреется до 28…30 градусов тепла.Температура морской воды в Ялте и Керченском проливе +27, в Севастополе, Алуште, Феодосии, Евпатории, Черноморском и в Азовском море +26.
https://crimea.ria.ru/20220829/pogoda-v-krymu-v-sentyabre-kogda-uydet-zhara-1124329010.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода, погода в крыму, крым
Осень в Крыму начнется дождями - прогноз погоды на 1 сентября

Погода для Крыма на четверг, 1 сентября

00:01 01.09.2022
 
© Dmitry MakeevЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В первый день календарной осени в Крыму характер погоды изменится. Тропическая воздушная масса уступит место полярной, холодный атмосферный фронт днем вызовет кратковременные дожди с грозами, местами вероятны сильные дожди, сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16…21, на побережье до +24, днем +25…30, в горах +17…22", - прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +28…30.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью без осадков, +21...23, днем ожидаются дожди и грозы, воздух прогреется до 28…30 градусов тепла.
Температура морской воды в Ялте и Керченском проливе +27, в Севастополе, Алуште, Феодосии, Евпатории, Черноморском и в Азовском море +26.
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Заголовок открываемого материала
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