https://crimea.ria.ru/20220901/osen-v-krymu-nachnetsya-dozhdyami---prognoz-pogody-na-1-sentyabrya-1124361870.html

Осень в Крыму начнется дождями - прогноз погоды на 1 сентября

Осень в Крыму начнется дождями - прогноз погоды на 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Осень в Крыму начнется дождями - прогноз погоды на 1 сентября

В первый день календарной осени в Крыму характер погоды изменится. Тропическая воздушная масса уступит место полярной, холодный атмосферный фронт днем вызовет... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T00:01

2022-09-01T00:01

2022-09-01T00:01

погода

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В первый день календарной осени в Крыму характер погоды изменится. Тропическая воздушная масса уступит место полярной, холодный атмосферный фронт днем вызовет кратковременные дожди с грозами, местами вероятны сильные дожди, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +28…30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью без осадков, +21...23, днем ожидаются дожди и грозы, воздух прогреется до 28…30 градусов тепла.Температура морской воды в Ялте и Керченском проливе +27, в Севастополе, Алуште, Феодосии, Евпатории, Черноморском и в Азовском море +26.

https://crimea.ria.ru/20220829/pogoda-v-krymu-v-sentyabre-kogda-uydet-zhara-1124329010.html

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2022

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