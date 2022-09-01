Рейтинг@Mail.ru
КФУ после эвакуации вернулся к нормальной работе - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220901/kfu-posle-evakuatsii-vernulsya-k-normalnoy-rabote-1124372392.html
КФУ после эвакуации вернулся к нормальной работе
КФУ после эвакуации вернулся к нормальной работе - РИА Новости Крым, 01.09.2022
КФУ после эвакуации вернулся к нормальной работе
Крымский федеральный университет им. Вернадского вернулся к нормальной работе после того, как по сигналу тревоги здесь эвакуировали людей из корпусов и началась РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T15:38
2022-09-01T15:38
образование в крыму и севастополе
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110087/27/1100872795_0:127:2416:1486_1920x0_80_0_0_37f2deca5d38a5c18f1001ea1192dea4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Крымский федеральный университет им. Вернадского вернулся к нормальной работе после того, как по сигналу тревоги здесь эвакуировали людей из корпусов и началась проверка силовиков. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.Утром 1 сентября стало известно о массовой эвакуации учащихся и педагогов из корпусов Крымского федерального университета им. Вернадского. Сообщалось, что сигнал тревоги звучал несколько минут, уточнялось, что объявленная тревога не является учебной.В пресс-службе КФУ сообщили, что в учреждении сейчас уже снова кипит работа. Подводятся итоги вступительной кампании, оформляются приказы, документы по зачислению, распределению по группам и многое другое."Уже вернулись к нормальной работе. Силовики уехали, все функционирует, все в порядке", – сообщили в пресс-службе КФУ.Ранее сообщалось, что образовательный процесс в КФУ стартует 12 сентября, и учреждение готовится начать учебный год в формате частичного дистанта.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110087/27/1100872795_134:0:2282:1611_1920x0_80_0_0_e9d25d98b47665a4ab383aa34204d744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
образование в крыму и севастополе, крым
КФУ после эвакуации вернулся к нормальной работе

Крымский федеральный университет после объявления тревоги и эвакуации вернулся к работе

15:38 01.09.2022
 
© РИА Новости . Влад СергиенкоДень знаний в КФУ
День знаний в КФУ - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Влад Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Крымский федеральный университет им. Вернадского вернулся к нормальной работе после того, как по сигналу тревоги здесь эвакуировали людей из корпусов и началась проверка силовиков. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.
Утром 1 сентября стало известно о массовой эвакуации учащихся и педагогов из корпусов Крымского федерального университета им. Вернадского. Сообщалось, что сигнал тревоги звучал несколько минут, уточнялось, что объявленная тревога не является учебной.
"Если бы это была учебная (тревога – ред.), то проводилось бы все в рамках мероприятий гражданской обороны. Если звучит "неучебная", предполагаю, поступило очередное анонимное сообщение о минировании, поэтому было именно так", – сказал источник.
В пресс-службе КФУ сообщили, что в учреждении сейчас уже снова кипит работа. Подводятся итоги вступительной кампании, оформляются приказы, документы по зачислению, распределению по группам и многое другое.
"Уже вернулись к нормальной работе. Силовики уехали, все функционирует, все в порядке", – сообщили в пресс-службе КФУ.
Ранее сообщалось, что образовательный процесс в КФУ стартует 12 сентября, и учреждение готовится начать учебный год в формате частичного дистанта.
Образование в Крыму и СевастополеКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:25Севастополец попался ФСБ на попытке вербовки людей в "Свидетели Иеговы"*
16:03Украина не вернет прежних границ — бывший советник Минобороны США
15:38КФУ после эвакуации вернулся к нормальной работе
15:29В Севастополе открыли дорогу от Ялтинской развязки до Сапун-горы
15:02Лукашенко заявил о модернизации белорусских самолетов под ядерное оружие
14:54Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС 0:41
14:43ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц М777 на Херсонщине
14:40Бойцы ВСУ оставили позиции под Артемовском из-за больших потерь – МО
14:28В Минобороны сообщили о новых потерях ВСУ при попытке наступления
14:26Нацбат "Кракен" расстрелял военных ВСУ после поражения под Харьковом
14:19ВС РФ завершают ликвидацию украинских диверсантов близ Запорожской АЭС
13:49Дети-сироты в Севастополе получат более 70 млн на собственное жилье
13:33Сейсмолог рассказал, где в Крыму высока вероятность землетрясения
13:19Эксперт предрек усиление раскола в Евросоюзе из-за Украины
12:58В Мариуполе создадут филиал Севастопольского госуниверситета
12:32Ростуризм опроверг информацию о туристических QR-кодах
12:18Энергодар остался без света и связи из-за обстрелов ВСУ — власти
12:11Симферополец отдал аферистке 110 тысяч за решение земельного вопроса
12:09Сколько туристов отдохнули в Крыму этим летом
12:01Что Киев пытается скрыть от МАГАТЭ – эксперт
Лента новостейМолния