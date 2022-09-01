https://crimea.ria.ru/20220901/kfu-posle-evakuatsii-vernulsya-k-normalnoy-rabote-1124372392.html

КФУ после эвакуации вернулся к нормальной работе

КФУ после эвакуации вернулся к нормальной работе - РИА Новости Крым, 01.09.2022

КФУ после эвакуации вернулся к нормальной работе

Крымский федеральный университет им. Вернадского вернулся к нормальной работе после того, как по сигналу тревоги здесь эвакуировали людей из корпусов и началась РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T15:38

2022-09-01T15:38

2022-09-01T15:38

образование в крыму и севастополе

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Крымский федеральный университет им. Вернадского вернулся к нормальной работе после того, как по сигналу тревоги здесь эвакуировали людей из корпусов и началась проверка силовиков. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.Утром 1 сентября стало известно о массовой эвакуации учащихся и педагогов из корпусов Крымского федерального университета им. Вернадского. Сообщалось, что сигнал тревоги звучал несколько минут, уточнялось, что объявленная тревога не является учебной.В пресс-службе КФУ сообщили, что в учреждении сейчас уже снова кипит работа. Подводятся итоги вступительной кампании, оформляются приказы, документы по зачислению, распределению по группам и многое другое."Уже вернулись к нормальной работе. Силовики уехали, все функционирует, все в порядке", – сообщили в пресс-службе КФУ.Ранее сообщалось, что образовательный процесс в КФУ стартует 12 сентября, и учреждение готовится начать учебный год в формате частичного дистанта.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, крым