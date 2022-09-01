https://crimea.ria.ru/20220901/kfu-posle-evakuatsii-vernulsya-k-normalnoy-rabote-1124372392.html
КФУ после эвакуации вернулся к нормальной работе
КФУ после эвакуации вернулся к нормальной работе - РИА Новости Крым, 01.09.2022
КФУ после эвакуации вернулся к нормальной работе
Крымский федеральный университет им. Вернадского вернулся к нормальной работе после того, как по сигналу тревоги здесь эвакуировали людей из корпусов и началась РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T15:38
2022-09-01T15:38
2022-09-01T15:38
образование в крыму и севастополе
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Крымский федеральный университет им. Вернадского вернулся к нормальной работе после того, как по сигналу тревоги здесь эвакуировали людей из корпусов и началась проверка силовиков. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.Утром 1 сентября стало известно о массовой эвакуации учащихся и педагогов из корпусов Крымского федерального университета им. Вернадского. Сообщалось, что сигнал тревоги звучал несколько минут, уточнялось, что объявленная тревога не является учебной.В пресс-службе КФУ сообщили, что в учреждении сейчас уже снова кипит работа. Подводятся итоги вступительной кампании, оформляются приказы, документы по зачислению, распределению по группам и многое другое."Уже вернулись к нормальной работе. Силовики уехали, все функционирует, все в порядке", – сообщили в пресс-службе КФУ.Ранее сообщалось, что образовательный процесс в КФУ стартует 12 сентября, и учреждение готовится начать учебный год в формате частичного дистанта.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование в крыму и севастополе, крым
КФУ после эвакуации вернулся к нормальной работе
Крымский федеральный университет после объявления тревоги и эвакуации вернулся к работе
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Крымский федеральный университет им. Вернадского вернулся к нормальной работе после того, как по сигналу тревоги здесь эвакуировали людей из корпусов и началась проверка силовиков. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.
Утром 1 сентября стало известно о массовой эвакуации учащихся и педагогов из корпусов Крымского федерального университета им. Вернадского. Сообщалось
, что сигнал тревоги звучал несколько минут, уточнялось, что объявленная тревога не является учебной.
"Если бы это была учебная (тревога – ред.), то проводилось бы все в рамках мероприятий гражданской обороны. Если звучит "неучебная", предполагаю, поступило очередное анонимное сообщение о минировании, поэтому было именно так", – сказал источник.
В пресс-службе КФУ сообщили, что в учреждении сейчас уже снова кипит работа. Подводятся итоги вступительной кампании, оформляются приказы, документы по зачислению, распределению по группам и многое другое.
"Уже вернулись к нормальной работе. Силовики уехали, все функционирует, все в порядке", – сообщили в пресс-службе КФУ.
Ранее сообщалось
, что образовательный процесс в КФУ стартует 12 сентября, и учреждение готовится начать учебный год в формате частичного дистанта.