https://crimea.ria.ru/20220901/krymskiy-federalnyy-universitet-evakuirovali-1124366183.html
Крымский федеральный университет эвакуировали
Крымский федеральный университет эвакуировали - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Крымский федеральный университет эвакуировали
Учащихся и педагогов Крымского федерального университета эвакуировали из корпусов. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник. РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T10:24
2022-09-01T10:24
2022-09-01T11:04
кфу (крымский федеральный университет)
симферополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Учащихся и педагогов Крымского федерального университета эвакуировали из корпусов. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник."Несколько минут звучал сигнал тревоги, сообщалось также, что тревога не учебная, всех из здания вывели", - говорит он.Подробности произошедшего уточняются.
симферополь
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2022
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кфу (крымский федеральный университет), симферополь, происшествия
Крымский федеральный университет эвакуировали
КФУ эвакуирован, это не учебная тревога, сообщает очевидец
10:24 01.09.2022 (обновлено: 11:04 01.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Учащихся и педагогов Крымского федерального университета эвакуировали из корпусов. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник.
"Несколько минут звучал сигнал тревоги, сообщалось также, что тревога не учебная, всех из здания вывели", - говорит он.
Подробности произошедшего уточняются.