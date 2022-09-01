https://crimea.ria.ru/20220901/krymskiy-federalnyy-universitet-evakuirovali-1124366183.html

Крымский федеральный университет эвакуировали

Крымский федеральный университет эвакуировали - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Крымский федеральный университет эвакуировали

Учащихся и педагогов Крымского федерального университета эвакуировали из корпусов. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник. РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T10:24

2022-09-01T10:24

2022-09-01T11:04

кфу (крымский федеральный университет)

симферополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Учащихся и педагогов Крымского федерального университета эвакуировали из корпусов. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник."Несколько минут звучал сигнал тревоги, сообщалось также, что тревога не учебная, всех из здания вывели", - говорит он.Подробности произошедшего уточняются.

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет), симферополь, происшествия