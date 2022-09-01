Рейтинг@Mail.ru
Крымский федеральный университет эвакуировали - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220901/krymskiy-federalnyy-universitet-evakuirovali-1124366183.html
Крымский федеральный университет эвакуировали
Крымский федеральный университет эвакуировали - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Крымский федеральный университет эвакуировали
Учащихся и педагогов Крымского федерального университета эвакуировали из корпусов. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник. РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T10:24
2022-09-01T11:04
кфу (крымский федеральный университет)
симферополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111808/32/1118083225_0:90:1081:698_1920x0_80_0_0_cb0400935a35fcb211114015afb25456.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Учащихся и педагогов Крымского федерального университета эвакуировали из корпусов. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник."Несколько минут звучал сигнал тревоги, сообщалось также, что тревога не учебная, всех из здания вывели", - говорит он.Подробности произошедшего уточняются.
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111808/32/1118083225_14:0:1065:788_1920x0_80_0_0_132d743c40cd1db5c2bde542eb5af9ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кфу (крымский федеральный университет), симферополь, происшествия
Крымский федеральный университет эвакуировали

КФУ эвакуирован, это не учебная тревога, сообщает очевидец

10:24 01.09.2022 (обновлено: 11:04 01.09.2022)
 
© КФУ в Instagram / Ilya GogunskiyЗдание Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
Здание Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
© КФУ в Instagram / Ilya Gogunskiy
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Учащихся и педагогов Крымского федерального университета эвакуировали из корпусов. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник.
"Несколько минут звучал сигнал тревоги, сообщалось также, что тревога не учебная, всех из здания вывели", - говорит он.
Подробности произошедшего уточняются.
КФУ (Крымский федеральный университет)СимферопольПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:13COVID-19 в Крыму и Севастополе — снова резкий рост заболеваемости
11:08Политолог объяснил ситуацию вокруг Запорожской АЭС
11:01Новые книги и новые классы: как будут учиться школьники Херсона
10:59Миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке - Рогов
10:48Где в Крыму не будет воды в четверг
10:24Крымский федеральный университет эвакуировали
10:21Новые удары ВСУ по Энергодару — погибли и ранены мирные жители
10:17Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок
10:13В РФ вводят QR-коды для туристов
09:28Несколько украинских снарядов разорвались неподалеку от энергоблока ЗАЭС
09:24Подробности высадки украинского десанта в Энергодаре — Минобороны
09:05Представители МАГАТЭ выехали в сторону Запорожской АЭС
08:40Украинский десант высадился под Энергодаром – власти
08:24"Референдум о доверии власти": эксперты предсказали исход выборов в РФ
08:11Как побороть зависимость от сигарет – советы нарколога
07:58Россияне стали больше тратить на детей
07:32Восток и Запад: как изменились симпатии россиян – опрос
07:04Астролог пообещал напряженную космическую погоду в сентябре
03:23Что будет с Евросоюзом, если СВО продлится еще год – мнение
00:01Осень в Крыму начнется дождями - прогноз погоды на 1 сентября
Лента новостейМолния