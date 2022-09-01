https://crimea.ria.ru/20220901/astrolog-poobeschal-napryazhennuyu-kosmicheskuyu-pogodu-v-sentyabre-1124358943.html

Астролог пообещал напряженную космическую погоду в сентябре

Астролог пообещал напряженную космическую погоду в сентябре - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Астролог пообещал напряженную космическую погоду в сентябре

Все важнейшие планеты в сентябре окажутся в конфликтных аспектах, поэтому месяц будет трудным и противоречивым для всех знаков зодиака, обратить ситуацию в свою РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T07:04

2022-09-01T07:04

2022-09-01T07:04

радио "спутник в крыму"

астропрогноз

астрология

общество

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Все важнейшие планеты в сентябре окажутся в конфликтных аспектах, поэтому месяц будет трудным и противоречивым для всех знаков зодиака, обратить ситуацию в свою пользу смогут те, кто проявит трудолюбие, настойчивость и не подастся иллюзиям. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Сложный месяцПо его словам, самые напряженные периоды - вторая и третья декады месяца, а также период с 1 по 3 сентября, когда возможны кадровые перестановки и увольнения. "То есть первые несколько дней сентября надо максимально поработать", - советует Бородачев.Зато период с 3 по 10 сентября будет благоприятным: проявив усердие, можно конструктивно изменить жизнь к лучшему.В остальное время Нептун будет окутывать все вокруг туманом иллюзий: высока вероятность обмана и самообмана, в это время любая ложь или фантазия может казаться правдой, и если все тщательно не проверять, можно очень сильно ошибиться."Еще солнце будет в конфликте с Марсом. На гражданской позиции Марс - это деловая сфера: здесь будет энтузиазм, долгосрочные проблемы будут улаживаться. На международной арене тоже будут попытки по-новому договориться, но сомнительно, что это приведет к успеху, поскольку Марс - это еще и война, а значит - агрессивная политика сильных держав, которая нивелирует все попытки уладить конфликты мирным путем".Прогноз для знаков зодиакаВодолеи почувствуют усталость. На них навалится груз нерешенных проблем и ощущение нехватки энергии для их решения. В частности, могут быть финансовые трудности. Звезды советуют копить силы и сформировать небольшую финансовую подушку.Львам нужно заняться карьерой. Для них это шанс заявить о себе очень громко и взять на себя руководящие функции.Рыбы в оппозиции к солнечной энергии, поэтому им будет не очень комфортно. Придется улаживать партнерские отношения, исправлять ошибки. Но трудные ситуации можно будет решать союзом с девами, поскольку они умеют принимать взвешенные решения.Сами Девы активизируются, будут "бить больно, но точно". Важно не сентиментальничать, последовательно решать задачи, без сожаления убирать из своей жизни лишнее - тогда придет успех.Овнам лучше отпустить напряженность и дать возможность принимать решения кому-то другому. В противном случае, можно принять неправильные решения и получить неприятные последствия.Весам будет сложно принимать решения, перед ними встанет мучительный выбор, период особенных сомнений начнется со второй декады месяца. Важно не потерять свою репутацию.Тельцы окажутся в центре непростых событий, которые будут очень динамично развиваться. Все решить поможет творческий подход и независимый взгляд на мир. Для людей этого знака также очень важна тема обновления.Скорпионам очень важно проявить деловые качества и все свои таланты. Но главную роль сыграет прошлый послужной список: те, кто в прошлом проявлял себя хорошо, - получат дивиденды, остальным придется не просто.Близнецы будут действовать активно, но неразумно. Нужно очень критично оценивать свои поступки, чтобы не наломать дров. Спасением могут стать дипломатия и договороспособность.Стрельцы почувствуют недостаток сил, но расслабляться нельзя, поскольку можно проспать возможности, которые могут вывести людей этого знака на новую высоту.Раки должны довериться интуиции, тогда все будет хорошо. Особенно везет ракам, которые занимаются финансами. Возможны искушения - не поддавайтесь.Козерогам придется удерживать и укреплять завоеванные позиции. Остаться на вершине очень важно, иначе наступит трудный период.

https://crimea.ria.ru/20220803/astrolog-predskazala-obostrenie-konfliktov-v-mire-k-noyabryu-1124040491.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астропрогноз, астрология, общество, мнения