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Взрывы в Белгороде: сработала система ПВО - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Взрывы в Белгороде: сработала система ПВО
Взрывы в Белгороде: сработала система ПВО - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Взрывы в Белгороде: сработала система ПВО
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких взрывах в Белгороде, сработала система ПВО. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T08:54
2022-08-31T09:07
крым
происшествия
белгородская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких взрывах в Белгороде, сработала система ПВО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, происшествия, белгородская область, специальная военная операция рф на украине
Взрывы в Белгороде: сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о взрывах и работе системы ПВО

08:54 31.08.2022 (обновлено: 09:07 31.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожарная охрана
Пожарная охрана - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких взрывах в Белгороде, сработала система ПВО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию. Как только получу какую-то другую, обязательно сообщу", - сообщил губернатор региона.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
КрымПроисшествияБелгородская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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