https://crimea.ria.ru/20220831/vzryvy-v-belgorode--srabotala-sistema-pvo-1124349239.html

Взрывы в Белгороде: сработала система ПВО

Взрывы в Белгороде: сработала система ПВО - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Взрывы в Белгороде: сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких взрывах в Белгороде, сработала система ПВО. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T08:54

2022-08-31T08:54

2022-08-31T09:07

крым

происшествия

белгородская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких взрывах в Белгороде, сработала система ПВО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

крым

белгородская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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