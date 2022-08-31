https://crimea.ria.ru/20220831/vs-rf-unichtozhili-postavlennye-kievu-polskie-tanki-v-khersonskoy-oblasti-1124354396.html

ВС РФ уничтожили поставленные Киеву польские танки в Херсонской области

ВС РФ уничтожили поставленные Киеву польские танки в Херсонской области - РИА Новости Крым, 31.08.2022

ВС РФ уничтожили поставленные Киеву польские танки в Херсонской области

В ходе провальной попытки наступления ВСУ в Херсонской области российские военные уничтожили часть поставленных Киеву польских танков, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T13:21

2022-08-31T13:21

2022-08-31T13:21

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

херсонская область

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В ходе провальной попытки наступления ВСУ в Херсонской области российские военные уничтожили часть поставленных Киеву польских танков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.ВКС России уничтожили часть батальона ВСУ под Николаевом >>Ранее в Минобороны РФ заявили о провалившейся попытке Киева провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220829/vsu-ponesli-bolshie-poteri-pri-neudachnoy-popytke-nastupleniya--mo-rossii-1124337814.html

https://crimea.ria.ru/20220831/popytka-nastupleniya-vsu-provalilas--minoborony-1124354203.html

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, херсонская область, игорь конашенков