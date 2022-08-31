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ВС РФ уничтожили поставленные Киеву польские танки в Херсонской области - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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ВС РФ уничтожили поставленные Киеву польские танки в Херсонской области
ВС РФ уничтожили поставленные Киеву польские танки в Херсонской области - РИА Новости Крым, 31.08.2022
ВС РФ уничтожили поставленные Киеву польские танки в Херсонской области
В ходе провальной попытки наступления ВСУ в Херсонской области российские военные уничтожили часть поставленных Киеву польских танков, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T13:21
2022-08-31T13:21
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
херсонская область
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В ходе провальной попытки наступления ВСУ в Херсонской области российские военные уничтожили часть поставленных Киеву польских танков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.ВКС России уничтожили часть батальона ВСУ под Николаевом &gt;&gt;Ранее в Минобороны РФ заявили о провалившейся попытке Киева провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220829/vsu-ponesli-bolshie-poteri-pri-neudachnoy-popytke-nastupleniya--mo-rossii-1124337814.html
https://crimea.ria.ru/20220831/popytka-nastupleniya-vsu-provalilas--minoborony-1124354203.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, херсонская область, игорь конашенков
ВС РФ уничтожили поставленные Киеву польские танки в Херсонской области

Российские военные уничтожили в Херсонской области польские танки, поставленные Киеву

13:21 31.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов самоходных орудий "Гиацинт-С" по позициям ВСУ
Работа расчетов самоходных орудий Гиацинт-С по позициям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В ходе провальной попытки наступления ВСУ в Херсонской области российские военные уничтожили часть поставленных Киеву польских танков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
ВКС России уничтожили часть батальона ВСУ под Николаевом >>
"Для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей. Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории", – сказал Конашенков на брифинге в среду.
Ранее в Минобороны РФ заявили о провалившейся попытке Киева провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 20:30
ВСУ понесли большие потери при неудачной попытке наступления – МО России
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
13:12
Попытка наступления ВСУ провалилась – Минобороны
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФХерсонская областьИгорь Конашенков
 
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