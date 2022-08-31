https://crimea.ria.ru/20220831/vs-rf-unichtozhili-postavlennye-kievu-polskie-tanki-v-khersonskoy-oblasti-1124354396.html
ВС РФ уничтожили поставленные Киеву польские танки в Херсонской области
ВС РФ уничтожили поставленные Киеву польские танки в Херсонской области - РИА Новости Крым, 31.08.2022
ВС РФ уничтожили поставленные Киеву польские танки в Херсонской области
В ходе провальной попытки наступления ВСУ в Херсонской области российские военные уничтожили часть поставленных Киеву польских танков, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T13:21
2022-08-31T13:21
2022-08-31T13:21
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
херсонская область
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В ходе провальной попытки наступления ВСУ в Херсонской области российские военные уничтожили часть поставленных Киеву польских танков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.ВКС России уничтожили часть батальона ВСУ под Николаевом >>Ранее в Минобороны РФ заявили о провалившейся попытке Киева провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220829/vsu-ponesli-bolshie-poteri-pri-neudachnoy-popytke-nastupleniya--mo-rossii-1124337814.html
https://crimea.ria.ru/20220831/popytka-nastupleniya-vsu-provalilas--minoborony-1124354203.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, херсонская область, игорь конашенков
ВС РФ уничтожили поставленные Киеву польские танки в Херсонской области
Российские военные уничтожили в Херсонской области польские танки, поставленные Киеву
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В ходе провальной попытки наступления ВСУ в Херсонской области российские военные уничтожили часть поставленных Киеву польских танков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей. Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории", – сказал Конашенков на брифинге в среду.
Ранее в Минобороны РФ заявили о провалившейся попытке Киева провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.