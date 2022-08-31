https://crimea.ria.ru/20220831/velikoe-protivostoyanie-yupitera-osenyu-ozhidaniya-astrologov-i-astronomov-1124360129.html

Великое противостояние Юпитера осенью: ожидания астрологов и астрономов

Великое противостояние Юпитера осенью: ожидания астрологов и астрономов - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Великое противостояние Юпитера осенью: ожидания астрологов и астрономов

Великое противостояние Юпитера, который достигнет максимальной близости к Земле 26 сентября, представляет особый интерес для астрономов, а астролог... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T20:54

2022-08-31T20:54

2022-08-31T20:54

астропрогноз

астрология

космос

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Великое противостояние Юпитера, который достигнет максимальной близости к Земле 26 сентября, представляет особый интерес для астрономов, а астролог подчеркивает, что событие заложит фундамент для создания новой структуры, которая повлияет на все человечество.Юпитер 26 сентября максимально приблизится к Земле, сократив расстояние до нашей планеты до 590 миллионов километров, став на одну линию с Солнцем. Такое событие происходит примерно раз в 12 лет и называется великим противостоянием.Как рассказала РИА Новости Крым основатель школы астрологии и таро Марина Семенова, это событие заложит фундамент для появления абсолютно новой структуры мироустройства.Она пояснила, что Юпитер в астрологии заведует сферой основой жизнедеятельности человека, являясь путеводителем и навигатором по жизни.Марс похож на Крым: найдены сходства климата планеты и полуострова >>"Он дает нам конечные знания о мироустройстве. Это и образование, и религия, наука и законодательный аспект, моральные принципы, социальные нормы — это все, чем заведует Юпитер с точки зрения астрологии. Солнце является светилом и имеет очень схожее влияние на человека, но является больше таким фонарем, светом истины. И когда они соединяются, мы можем получить классный эффект", — объяснила эксперт.При этом она добавила, что больший интерес это событие представляет с астрономической точки зрения, нежели с точки зрения астрологии.Астроном-любитель Александр Якушечкин, в свою очередь, подтвердил, что для непрофессиональных астрономов это событие будет особенно интересным."Сейчас одно из таких противостояний, когда Юпитер будет находиться близко. Что касается интереса к этому событию, с точки зрения профессиональной астрономии, когда используются космические аппараты, например, это менее интересно. Но с точки зрения любительской астрономии — интерес чуть больше, потому что через телескоп можно детальнее разглядеть образования на Юпитере. Например, большое солнечное пятно, вихри и так далее. С точки зрения визуального наблюдения это интересно. Он становится ярче уже каждый день. На востоке поднимается большая звезда каждый день — это и есть Юпитер", — рассказал он.Астроном подчеркнул, что рассмотреть планету можно будет даже с минимальным оборудованием."Берем любой самый маломальский телескоп или даже бинокль — и можно различить четыре знаменитых спутника Юпитера: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. За ними очень интересно наблюдать, потому что они постоянно меняют свою конфигурацию, вращаясь вокруг Юпитера. Чуть более мощный телескоп позволит разглядеть уже подробнее, например, вихри на Юпитере. Естественно, чем ближе планета, тем более детально их можно увидеть", — посоветовал Якушечкин.

https://crimea.ria.ru/20220803/astrolog-predskazala-obostrenie-konfliktov-v-mire-k-noyabryu-1124040491.html

https://crimea.ria.ru/20210626/Pochti-kak-Zemlya-uchenye-nazvali-prigodnuyu-dlya-zhizni-planetu-1119728813.html

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2022

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

астропрогноз, астрология, космос, мнения