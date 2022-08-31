https://crimea.ria.ru/20220831/snimayu-porchu-dorogo-krymchanka-ostavila-zhenschin-bez-deneg-i-ukrasheniy-1124355053.html
Снимаю порчу дорого: крымчанка оставила женщин без денег и украшений
Снимаю порчу дорого: крымчанка оставила женщин без денег и украшений - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Снимаю порчу дорого: крымчанка оставила женщин без денег и украшений
В Севастополе расследуют уголовное дело о двух случаях мошенничества под предлогом снятия порчи, по подозрению задержана 51-летняя жительница города Саки. Об... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T19:53
2022-08-31T19:53
2022-08-31T18:22
происшествия
севастополь
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе расследуют уголовное дело о двух случаях мошенничества под предлогом снятия порчи, по подозрению задержана 51-летняя жительница города Саки. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского главка МВД.По предварительным данным, крымчанка приезжала на "заработки" в Севастополь дважды. В один из дней злоумышленница зашла в цветочный магазин в Гагаринском районе, где сообщила 47-летней продавщице о нависшей над ней угрозе. И тут же предложила нейтрализовать опасность с помощью специального обряда с использованием ее золотых изделий.На следующий день по аналогичной схеме лже-целительница похитила золотое кольцо и серьги у 20-летней девушки, которая продавала мороженое на проспекте Нахимова в Ленинском районе. Общая сумма причиненного мошенницей ущерба составила более 40 тысяч рублей.Севастопольские правоохранители нашли и задержали мошенницу. При обыске в ее доме нашли и изъяли часть похищенных ювелирных изделий, остальное же она успела сдать в ломбард. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Мошенницу заключили под стражу.
https://crimea.ria.ru/20220816/kak-ne-popastsya-na-ulovki-moshennikov--sovety-psikhologa-1124169443.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, севастополь, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество
Снимаю порчу дорого: крымчанка оставила женщин без денег и украшений
Жительница Сак попалась на мошенничестве под видом снятия порчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе расследуют уголовное дело о двух случаях мошенничества под предлогом снятия порчи, по подозрению задержана 51-летняя жительница города Саки. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского главка МВД.
По предварительным данным, крымчанка приезжала на "заработки" в Севастополь дважды. В один из дней злоумышленница зашла в цветочный магазин в Гагаринском районе, где сообщила 47-летней продавщице о нависшей над ней угрозе. И тут же предложила нейтрализовать опасность с помощью специального обряда с использованием ее золотых изделий.
"Перепуганная женщина отдала незнакомке свои украшения – цепь и кольцо, которые та пообещала вернуть после выполнения некоего "магического" ритуала. Воспользовавшись замешательством потерпевшей, подозреваемая похитила ее золотые изделия и скрылась", - рассказали в ведомстве.
На следующий день по аналогичной схеме лже-целительница похитила золотое кольцо и серьги у 20-летней девушки, которая продавала мороженое на проспекте Нахимова в Ленинском районе. Общая сумма причиненного мошенницей ущерба составила более 40 тысяч рублей.
Севастопольские правоохранители нашли и задержали мошенницу. При обыске в ее доме нашли и изъяли часть похищенных ювелирных изделий, остальное же она успела сдать в ломбард. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Мошенницу заключили под стражу.