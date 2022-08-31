https://crimea.ria.ru/20220831/snaryad-vsu-popal-v-kompleks-pererabotki-radioaktivnykh-otkhodov-zaes-1124354883.html

Снаряд ВСУ попал в комплекс переработки радиоактивных отходов ЗАЭС

Снаряд ВСУ попал в комплекс переработки радиоактивных отходов ЗАЭС - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Снаряд ВСУ попал в комплекс переработки радиоактивных отходов ЗАЭС

В ходе очередного обстрела украинскими военными Запорожской атомной электростанции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T13:48

2022-08-31T13:48

2022-08-31T13:48

запорожская область

министерство обороны рф

игорь конашенков

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В ходе очередного обстрела украинскими военными Запорожской атомной электростанции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В ходе обстрела украинской артиллерией территории атомной станции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов. Обстрелы Запорожской атомной электростанции велись с огневой позиции ВСУ в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища", – сказал она на брифинге в среду.По словам Конашенкова, ответным огнем артиллерийское подразделение противника в данном районе были подавлено.Представитель Минобороны РФ заверил, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме. Штатный персонал осуществляет контроль технического состояния атомной станции и обеспечение ее бесперебойной работы.Зачем МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС — мнение эксперта >>Он также отметил, что данные провокации Киева направлены на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.

https://crimea.ria.ru/20220831/ataki-dronami-i-artilleriey-energodar-i-zaes-obstrelyali-bolee-60-raz-1124349710.html

https://crimea.ria.ru/20220831/v-mid-rf-rasschityvayut-chto-priezd-magate-ostanovit-yadernyy-shantazh-kieva-1124351169.html

запорожская область

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запорожская область, министерство обороны рф, игорь конашенков, происшествия