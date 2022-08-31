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Снаряд ВСУ попал в комплекс переработки радиоактивных отходов ЗАЭС - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Снаряд ВСУ попал в комплекс переработки радиоактивных отходов ЗАЭС
Снаряд ВСУ попал в комплекс переработки радиоактивных отходов ЗАЭС - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Снаряд ВСУ попал в комплекс переработки радиоактивных отходов ЗАЭС
В ходе очередного обстрела украинскими военными Запорожской атомной электростанции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T13:48
2022-08-31T13:48
запорожская область
министерство обороны рф
игорь конашенков
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В ходе очередного обстрела украинскими военными Запорожской атомной электростанции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В ходе обстрела украинской артиллерией территории атомной станции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов. Обстрелы Запорожской атомной электростанции велись с огневой позиции ВСУ в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища", – сказал она на брифинге в среду.По словам Конашенкова, ответным огнем артиллерийское подразделение противника в данном районе были подавлено.Представитель Минобороны РФ заверил, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме. Штатный персонал осуществляет контроль технического состояния атомной станции и обеспечение ее бесперебойной работы.Зачем МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС — мнение эксперта &gt;&gt;Он также отметил, что данные провокации Киева направлены на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220831/ataki-dronami-i-artilleriey-energodar-i-zaes-obstrelyali-bolee-60-raz-1124349710.html
https://crimea.ria.ru/20220831/v-mid-rf-rasschityvayut-chto-priezd-magate-ostanovit-yadernyy-shantazh-kieva-1124351169.html
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запорожская область, министерство обороны рф, игорь конашенков, происшествия
Снаряд ВСУ попал в комплекс переработки радиоактивных отходов ЗАЭС

МО: в ходе обстрела ЗАЭС снаряд ВСУ попал в комплекс переработки радиоактивных отходов

13:48 31.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В ходе очередного обстрела украинскими военными Запорожской атомной электростанции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В ходе обстрела украинской артиллерией территории атомной станции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов. Обстрелы Запорожской атомной электростанции велись с огневой позиции ВСУ в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища", – сказал она на брифинге в среду.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
09:54
Атаки дронами и артиллерией: Энергодар и ЗАЭС обстреляли более 60 раз
По словам Конашенкова, ответным огнем артиллерийское подразделение противника в данном районе были подавлено.
Представитель Минобороны РФ заверил, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме. Штатный персонал осуществляет контроль технического состояния атомной станции и обеспечение ее бесперебойной работы.
Зачем МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС — мнение эксперта >>
Он также отметил, что данные провокации Киева направлены на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
11:13
В МИД РФ рассчитывают, что приезд МАГАТЭ остановит ядерный шантаж Киева
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
 
Запорожская областьМинистерство обороны РФИгорь КонашенковПроисшествия
 
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