https://crimea.ria.ru/20220831/smena-proamerikanskikh-elit-v-evrope-neizbezhna--grecheskiy-analitik-1124346729.html
Смена проамериканских элит в Европе неизбежна – греческий аналитик
Смена проамериканских элит в Европе неизбежна – греческий аналитик - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Смена проамериканских элит в Европе неизбежна – греческий аналитик
Смена нынешних властвующих элит с проамериканских на национально ориентированные в Европе – неизбежный процесс, который активизируется уже этой осенью. Такое... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T07:45
2022-08-31T07:45
2022-08-31T07:45
европейский союз
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Смена нынешних властвующих элит с проамериканских на национально ориентированные в Европе – неизбежный процесс, который активизируется уже этой осенью. Такое мнение РИА Новости Крым высказал греческий журналист, эксперт по международным отношениям Димитрос Ляцос.По словам Ляцоса, правительственные кризисы в Италии и Болгарии – только начало этого процесса, который будет набирать обороты."Мы видим смену правительств в Италии и Болгарии, в Греции тоже будут серьезные изменения. Францию и ее президента Макрона, думаю, тоже это ожидает. Эти проамериканские элиты деградировали, они в последнюю очередь рассматривают интересы Европы. Вся эта каста очень хорошо управляется из США, это омерзительный класс чиновников, от которого человечество должно избавиться", – убежден эксперт.По его мнению, "народные массы должны сказать свое слово, потому что они потребляют и за все платят".Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о вероятности внутреннего "взрыва" в Евросоюзе вследствие раскола между странами из-за позиции по Украине. По его словам, на Западе есть те, кто пытается убедить общественность и лидеров в том, что есть возможность закончить спецоперацию и вернуться к "обычному бизнесу".
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Алексей Гончаров
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
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европейский союз, политика, сша
Смена проамериканских элит в Европе неизбежна – греческий аналитик
Греческий эксперт Ляцос: нынешние проамериканские элиты Европы неизбежно потеряют власть
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Смена нынешних властвующих элит с проамериканских на национально ориентированные в Европе – неизбежный процесс, который активизируется уже этой осенью. Такое мнение РИА Новости Крым высказал греческий журналист, эксперт по международным отношениям Димитрос Ляцос.
"Сейчас европейское общественное сознание пока пребывает в спячке. Но в скором времени, уже в октябре-ноябре, ситуация поменяется. Общественное мнение усилит нажим из-за нехватки и дороговизны энергоресурсов. Потому что для простого обывателя это самое главное – бензин, электричество, отопление, вода", – считает аналитик.
По словам Ляцоса, правительственные кризисы в Италии и Болгарии – только начало этого процесса, который будет набирать обороты.
"Мы видим смену правительств в Италии и Болгарии, в Греции тоже будут серьезные изменения. Францию и ее президента Макрона, думаю, тоже это ожидает. Эти проамериканские элиты деградировали, они в последнюю очередь рассматривают интересы Европы. Вся эта каста очень хорошо управляется из США, это омерзительный класс чиновников, от которого человечество должно избавиться", – убежден эксперт.
По его мнению, "народные массы должны сказать свое слово, потому что они потребляют и за все платят".
"В Греции, например, зарплата – 800 евро, и 300-400 евро надо платить за ЖКХ, когда как в прошлом году платили 100 евро. Это очень серьезное дело. Уход всей этой проамериканской управляемой элиты из власти неизбежен", - заключил Ляцос.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о вероятности внутреннего "взрыва" в Евросоюзе вследствие раскола между странами из-за позиции по Украине. По его словам, на Западе есть те, кто пытается убедить общественность и лидеров в том, что есть возможность закончить спецоперацию и вернуться к "обычному бизнесу".