https://crimea.ria.ru/20220831/smena-proamerikanskikh-elit-v-evrope-neizbezhna--grecheskiy-analitik-1124346729.html

Смена проамериканских элит в Европе неизбежна – греческий аналитик

Смена проамериканских элит в Европе неизбежна – греческий аналитик - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Смена проамериканских элит в Европе неизбежна – греческий аналитик

Смена нынешних властвующих элит с проамериканских на национально ориентированные в Европе – неизбежный процесс, который активизируется уже этой осенью. Такое... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T07:45

2022-08-31T07:45

2022-08-31T07:45

европейский союз

политика

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Смена нынешних властвующих элит с проамериканских на национально ориентированные в Европе – неизбежный процесс, который активизируется уже этой осенью. Такое мнение РИА Новости Крым высказал греческий журналист, эксперт по международным отношениям Димитрос Ляцос.По словам Ляцоса, правительственные кризисы в Италии и Болгарии – только начало этого процесса, который будет набирать обороты."Мы видим смену правительств в Италии и Болгарии, в Греции тоже будут серьезные изменения. Францию и ее президента Макрона, думаю, тоже это ожидает. Эти проамериканские элиты деградировали, они в последнюю очередь рассматривают интересы Европы. Вся эта каста очень хорошо управляется из США, это омерзительный класс чиновников, от которого человечество должно избавиться", – убежден эксперт.По его мнению, "народные массы должны сказать свое слово, потому что они потребляют и за все платят".Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о вероятности внутреннего "взрыва" в Евросоюзе вследствие раскола между странами из-за позиции по Украине. По его словам, на Западе есть те, кто пытается убедить общественность и лидеров в том, что есть возможность закончить спецоперацию и вернуться к "обычному бизнесу".

https://crimea.ria.ru/20220815/strany-baltii-i-polsha-razvalyat-evrosoyuz--prognoz-eksperta-1124169117.html

сша

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2022

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

европейский союз, политика, сша