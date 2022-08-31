https://crimea.ria.ru/20220831/Kakoy-segodnya-prazdnik-31-avgusta_-1118676262.html

Какой сегодня праздник: 31 августа

Какой сегодня праздник: 31 августа - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Какой сегодня праздник: 31 августа

Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения великой балерины Матильды Кшесинской. В мире отмечают день борьбы с болезнями мозга и день блога. 31 августа были... РИА Новости Крым, 31.08.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения великой балерины Матильды Кшесинской. В мире отмечают день борьбы с болезнями мозга и день блога. 31 августа были открыты российский авиационно-космический салон и Музей славы рок-н-ролла. Свой день рождения празднуют актер Ричард Гир и основатель группы Scorpions Рудольф Шенкер.Что празднуют в миреВ России 31 августа отмечают День ветеринарного работника. Праздник был учрежден 11 июня 2014 года приказом министра сельского хозяйства России Николая Нефедова.По инициативе Всемирной ассоциации по борьбе с болезнями мозга 31 августа отмечается Всемирный день борьбы с провалами в памяти. В этот день проводятся мероприятия, направленные на повышение информированности населения, медики и ученые выступают с лекциями о профилактических мерах борьбы с недугом.Святые Лавр и Флор считаются покровителями лошадей, поэтому день поминовения этих мучеников еще называют конским праздником или Днем лошади. На Руси в этот день было принято баловать лошадей отборным овсом, солеными горбушками и свежими овощами. Гривы им в честь праздника украшали лентами или пестрыми лоскутками.С 2005 года активные пользователи LiveJournal 31 августа празднуют Всемирный день блога. В блогерской среде этот день принято посвящать знакомству с товарищами из разных стран, с разными интересами. С этой целью рекомендуется написать короткие рецензии о пяти разных блогах и опубликовать их со ссылкой на авторскую страницу.Знаменательные событияСпустя месяц после начала войны с Германией 31 августа 1914 года столица Российской империи – город Санкт-Петербург - был переименован в Петроград. Указ был подписан императором Николаем II в разгар компании "против засилья немцев". Спустя 10 лет, в январе 1924 года, он сменил название в память об умершем вожде мирового пролетариата и стал именоваться Ленинградом. Исконное имя городу было возвращено только в сентябре 1991 года по итогам проведенного среди жителей референдума.31 августа 1935 года считается днем начала "стахановского движения". В этот день донбасский шахтер Алексей Стаханов в 14 раз превысил суточную норму добычи угля. Движение стало основной формой социалистического соревнования и быстро охватило всю страну: через несколько месяцев почти на каждом предприятии появились свои стахановцы.31 августа 1977 года состоялся первый полет реактивного транспортного самолета укороченного взлета и посадки "АН-72". Самолет был разработан ОКБ им. О.К. Антонова, ведущий конструктор самолета - В.Г. Орлов. Сегодня "АН-72" – востребованный многоцелевой грузопассажирский гражданский самолет.31 августа 1993 года в Москве открылся первый российский авиационно-космический салон. Спустя годы мероприятие приобрело статус международного, привлекающего сотни компаний со всего мира и тысячи зрителей. Международный авиационно-космический салон стал успешной площадкой демонстрации новинок самолето- и вертолетостроения.31 августа 1995 года на родине рок-н-ролла, в американском городе Кливленд (штат Огайо) был открыт музей и зал славы рок-н-ролла. Экспозиция музея посвящена наиболее известным и влиятельным деятелям эпохи рок-н-ролла: исполнителям, продюсерам и другим личностям, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию.Кто родился31 августа 1861 года родилась Мария Монтессори, итальянский врач и педагог, наиболее известная уникальной педагогической системой, основанной на идее свободного воспитания. Она проводила обучающие курсы для педагогов со всего мира. Результативность принципов работы Монтессори остается признанной и в современных школах и развивающих центрах.31 августа 1872 года родилась ведущая балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская. После окончания Императорского театрального училища Матильда танцевала в Мариинском театре до 1917 года, все это время она пользовалась высокой поддержкой императорской семьи, с которой была неотрывно связана вся жизнь великой русской балерины. Знаменитая балерина была замужем. Ее супруг - великий князь Андрей Владимирович (один из внуков Александра II), в этом браке родился сын - светлейший князь Владимир Андреевич Романовский-Красинский.В эмиграции, помимо творческой карьеры и преподавания, занималась написанием мемуаров. А в возрасте 64 лет выступила на сцене Лондонского Ковент-Гарден, где легко и безукоризненно исполнила свой номер – легендарную "Русскую". Ксешинская прожила долгую, богатую событиями жизнь и скончалась 6 декабря 1971 года в Париже за несколько месяцев до своего столетия. Похоронена на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в одной могиле с мужем и сыном.31 августа 1948 года родился Рудольф Шенкер, немецкий музыкант, основатель группы Scorpions, ее гитарист и композитор. Первый альбом коллектива Tokyo Tapes вышел 1978 году. После этого началось постепенное восхождение группы на музыкальный Олимп. В 1996 и 1999 годах альбомы Pure Instinct и Eye II Eye вошли в топ-10 Германии.31 августа 1949 года родился актер Ричард Гир. На свою первую роль актер был утвержден в 1974 году, однако из-за постоянных потасовок с Сильвестром Сталлоне роль отдали другому. Счастливым билетом в мир кино стало состоявшееся в 1983 году знакомство актера с кинорежиссером Фрэнсисом Копполой. Среди известных фильмов с участием Гира: "Красотка", "Первый рыцарь", "Шакал", "Сбежавшая невеста", "Хатико: самый верный друг", "Благодетель" и другие.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости