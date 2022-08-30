https://crimea.ria.ru/20220830/v-sevastopole-po-bespilotniku-snova-srabotala-pvo-1124341400.html
В Севастополе по беспилотнику снова сработала ПВО
В Севастополе по беспилотнику снова сработала ПВО - РИА Новости Крым, 30.08.2022
В Севастополе по беспилотнику снова сработала ПВО
В Севастополе в очередной раз сработали системы ПВО, на этот раз в районе села Верхнесадовое. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T12:35
2022-08-30T12:35
2022-08-30T12:37
михаил развожаев
севастополь
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в очередной раз сработали системы ПВО, на этот раз в районе села Верхнесадовое. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В районе Верхнесадового уже появлялся БПЛА 23 августа, объект был уничтожен.Системы противовоздушной обороны в Севастополе сбивают БПЛА регулярно с 18 августа. Тогда системы ПВО отработали по БПЛА в районе военного аэродрома Бельбек на Северной стороне Севастополя. 19 августа громкие взрывы в небе жители и гости города хорошо слышали в районе центра и Стрелецкой бухты. На уничтожение работала корабельная артиллерия.Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Его сбили в воздухе — сработал пост воздушной обороны ЧФ, устройство упало на крышу здания штаба и загорелось.Вечером 23 августа ПВО отработала по целям в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя.28 августа губернатор сообщал о работе ПВО в районе мыса Херсонес.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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михаил развожаев, севастополь, происшествия, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе по беспилотнику снова сработала ПВО
Губернатор Севастополя Развожаев: снова отработала система ПВО в районе Верхнесадового
12:35 30.08.2022 (обновлено: 12:37 30.08.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в очередной раз сработали системы ПВО, на этот раз в районе села Верхнесадовое. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным сбили БПЛА в районе Верхнесадового", – написал Развожаев в своем Telegram-канале, уточнив, что на данный момент "горизонт чист".
В районе Верхнесадового уже появлялся БПЛА 23 августа, объект был уничтожен
.
Системы противовоздушной обороны в Севастополе сбивают БПЛА регулярно с 18 августа. Тогда системы ПВО отработали по БПЛА в районе военного аэродрома Бельбек на Северной стороне Севастополя. 19 августа громкие взрывы в небе жители и гости города хорошо слышали в районе центра и Стрелецкой бухты. На уничтожение работала корабельная артиллерия.
Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Его сбили в воздухе — сработал пост воздушной обороны ЧФ, устройство упало на крышу здания штаба и загорелось.
Вечером 23 августа ПВО отработала по целям в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя.
28 августа губернатор сообщал о работе ПВО в районе мыса Херсонес.