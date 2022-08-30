https://crimea.ria.ru/20220830/v-sevastopole-po-bespilotniku-snova-srabotala-pvo-1124341400.html

В Севастополе по беспилотнику снова сработала ПВО

В Севастополе по беспилотнику снова сработала ПВО - РИА Новости Крым, 30.08.2022

В Севастополе по беспилотнику снова сработала ПВО

В Севастополе в очередной раз сработали системы ПВО, на этот раз в районе села Верхнесадовое. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T12:35

2022-08-30T12:35

2022-08-30T12:37

михаил развожаев

севастополь

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в очередной раз сработали системы ПВО, на этот раз в районе села Верхнесадовое. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В районе Верхнесадового уже появлялся БПЛА 23 августа, объект был уничтожен.Системы противовоздушной обороны в Севастополе сбивают БПЛА регулярно с 18 августа. Тогда системы ПВО отработали по БПЛА в районе военного аэродрома Бельбек на Северной стороне Севастополя. 19 августа громкие взрывы в небе жители и гости города хорошо слышали в районе центра и Стрелецкой бухты. На уничтожение работала корабельная артиллерия.Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Его сбили в воздухе — сработал пост воздушной обороны ЧФ, устройство упало на крышу здания штаба и загорелось.Вечером 23 августа ПВО отработала по целям в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя.28 августа губернатор сообщал о работе ПВО в районе мыса Херсонес.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, происшествия, безопасность республики крым и севастополя