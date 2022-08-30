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Херсон снова без света, специалисты выясняют причину - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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Херсон снова без света, специалисты выясняют причину
Херсон снова без света, специалисты выясняют причину - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Херсон снова без света, специалисты выясняют причину
Электроснабжение в Херсоне и области пропало во вторник, причины выясняются, сообщают в пресс-службе "Херсоноблэнерго". РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T15:20
2022-08-30T15:28
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Электроснабжение в Херсоне и области пропало во вторник, причины выясняются, сообщают в пресс-службе "Херсоноблэнерго"."Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" выясняют причину отключения электроснабжения в Херсоне и области", — говорится в сообщении.Там напомнили, что по возможности необходимо отключить приборы из сети, так как при подключении возможен скачек напряжения.Перебои с электроэнергией в Херсоне и области наблюдали жители региона с 25 августа. Тогда сбои в электроснабжении сопровождались еще и отсутствием воды.Отключение света в Херсоне, которое произошло ранее в субботу, случилось из-за ремонтных работ, и не было связано с обстрелами со стороны Украины.
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херсонская область, общество
Херсон снова без света, специалисты выясняют причину

Херсон и часть области остались без электроэнергии, причина выясняется

15:20 30.08.2022 (обновлено: 15:28 30.08.2022)
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Электроснабжение в Херсоне и области пропало во вторник, причины выясняются, сообщают в пресс-службе "Херсоноблэнерго".
"Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" выясняют причину отключения электроснабжения в Херсоне и области", — говорится в сообщении.
Там напомнили, что по возможности необходимо отключить приборы из сети, так как при подключении возможен скачек напряжения.

"Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" проводят переподключение раннее отремонтированных электросетей к общей сети подачи электроэнергии. Эта процедура займет не более 2-3 трех часов и вскоре появится электроэнергия по всей Херсонской области", - говорится в сообщении

Перебои с электроэнергией в Херсоне и области наблюдали жители региона с 25 августа. Тогда сбои в электроснабжении сопровождались еще и отсутствием воды.
Отключение света в Херсоне, которое произошло ранее в субботу, случилось из-за ремонтных работ, и не было связано с обстрелами со стороны Украины.
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