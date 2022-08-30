https://crimea.ria.ru/20220830/kherson-snova-bez-sveta-spetsialisty-vyyasnyayut-prichinu-1124344463.html

Херсон снова без света, специалисты выясняют причину

Херсон снова без света, специалисты выясняют причину - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Херсон снова без света, специалисты выясняют причину

Электроснабжение в Херсоне и области пропало во вторник, причины выясняются, сообщают в пресс-службе "Херсоноблэнерго". РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T15:20

2022-08-30T15:20

2022-08-30T15:28

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Электроснабжение в Херсоне и области пропало во вторник, причины выясняются, сообщают в пресс-службе "Херсоноблэнерго"."Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" выясняют причину отключения электроснабжения в Херсоне и области", — говорится в сообщении.Там напомнили, что по возможности необходимо отключить приборы из сети, так как при подключении возможен скачек напряжения.Перебои с электроэнергией в Херсоне и области наблюдали жители региона с 25 августа. Тогда сбои в электроснабжении сопровождались еще и отсутствием воды.Отключение света в Херсоне, которое произошло ранее в субботу, случилось из-за ремонтных работ, и не было связано с обстрелами со стороны Украины.

https://crimea.ria.ru/20220830/vsu-snova-udarili-po-antonovskomu-mostu-v-khersone-1124339196.html

херсонская область

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херсонская область, общество