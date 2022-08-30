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120 тыс. юных крымчан и севастопольцев пользуются "детскими" картами РНКБ - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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120 тыс. юных крымчан и севастопольцев пользуются "детскими" картами РНКБ
120 тыс. юных крымчан и севастопольцев пользуются "детскими" картами РНКБ - РИА Новости Крым, 30.08.2022
120 тыс. юных крымчан и севастопольцев пользуются "детскими" картами РНКБ
Клиенты РНКБ оформили более 120 тысяч бесконтактных карт национальной платежной системы "Мир", которыми пользуются дети от 6 до 18 лет. РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T13:38
2022-08-30T13:38
рнкб (пао)
общество
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Клиенты РНКБ оформили более 120 тысяч бесконтактных карт национальной платежной системы "Мир", которыми пользуются дети от 6 до 18 лет."Детская" карта открывается в качестве дополнительной к банковской карте одного из родителей.Юные владельцы таких карт знакомятся с азами финансовой грамотности - в частности, они могут оплачивать картой товары и услуги в магазинах, проезд в общественном транспорте, а также подтверждать льготный проезд при помощи карты. Кроме того, рассчитываться детской картой можно при помощи смартфона на платформе Android, на котором установлено приложение Mir Pay.Главное преимущество использования детской карты заключается в том, что родитель не перечисляет деньги ребенку, а устанавливает доступную сумму для него на собственной карте в рамках ежедневных или месячных лимитов, которые можно изменить в любое время. Контролировать траты ребенка родители могут в мобильном приложении или с помощью смс-информирования.При открытии детской карты в мобильном приложении "РНКБ 24/7" (*) может быть активирован Детский модуль, в котором ребенок видит доступные ему средства, может оплачивать услуги мобильной связи, найти ближайший к своему местонахождению банкомат, а также контролировать расходы с помощью выписок о снятии наличных с карты и о покупках по карте.Кроме того, в мобильном приложении у родителей есть возможность открыть для ребенка детский банковский вклад "Копилка". После его оформления через собственное мобильное приложение ребенок может самостоятельно установить цель накопления и добавить картинку мечты. Когда на депозите накопится достаточно средств, можно снять деньги с депозита и потратить их на осуществление детской мечты, или же можно изменить цель накоплений и продолжить копить дальше. Уже открыто 3500 детских "Копилок" на сумму более 24 млн рублей.* возрастное ограничение по пользованию приложением 18+ Партнерский материал
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5
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96
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353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
рнкб (пао), общество

120 тыс. юных крымчан и севастопольцев пользуются "детскими" картами РНКБ

13:38 30.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Клиенты РНКБ оформили более 120 тысяч бесконтактных карт национальной платежной системы "Мир", которыми пользуются дети от 6 до 18 лет.
"Детская" карта открывается в качестве дополнительной к банковской карте одного из родителей.
Юные владельцы таких карт знакомятся с азами финансовой грамотности - в частности, они могут оплачивать картой товары и услуги в магазинах, проезд в общественном транспорте, а также подтверждать льготный проезд при помощи карты. Кроме того, рассчитываться детской картой можно при помощи смартфона на платформе Android, на котором установлено приложение Mir Pay.
Главное преимущество использования детской карты заключается в том, что родитель не перечисляет деньги ребенку, а устанавливает доступную сумму для него на собственной карте в рамках ежедневных или месячных лимитов, которые можно изменить в любое время. Контролировать траты ребенка родители могут в мобильном приложении или с помощью смс-информирования.
"Начинается новый учебный год, а это значит, что возможностей для использования детской карты будет еще больше, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Дети могут не только оплачивать проезд в общественном транспорте до школы и до дома, но и оплачивать питание - наш банк начал установку платежных терминалов в буфетах учебных заведений Крыма. Для детей это прекрасная возможность учиться правильно использовать финансовые инструменты".
При открытии детской карты в мобильном приложении "РНКБ 24/7" (*) может быть активирован Детский модуль, в котором ребенок видит доступные ему средства, может оплачивать услуги мобильной связи, найти ближайший к своему местонахождению банкомат, а также контролировать расходы с помощью выписок о снятии наличных с карты и о покупках по карте.
Кроме того, в мобильном приложении у родителей есть возможность открыть для ребенка детский банковский вклад "Копилка". После его оформления через собственное мобильное приложение ребенок может самостоятельно установить цель накопления и добавить картинку мечты. Когда на депозите накопится достаточно средств, можно снять деньги с депозита и потратить их на осуществление детской мечты, или же можно изменить цель накоплений и продолжить копить дальше. Уже открыто 3500 детских "Копилок" на сумму более 24 млн рублей.
* возрастное ограничение по пользованию приложением 18+
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