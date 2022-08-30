https://crimea.ria.ru/20220830/120-tys-yunykh-krymchan-i-sevastopoltsev-polzuyutsya-detskimi-kartami-rnkb-1124342243.html

120 тыс. юных крымчан и севастопольцев пользуются "детскими" картами РНКБ

120 тыс. юных крымчан и севастопольцев пользуются "детскими" картами РНКБ - РИА Новости Крым, 30.08.2022

120 тыс. юных крымчан и севастопольцев пользуются "детскими" картами РНКБ

Клиенты РНКБ оформили более 120 тысяч бесконтактных карт национальной платежной системы "Мир", которыми пользуются дети от 6 до 18 лет. РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T13:38

2022-08-30T13:38

2022-08-30T13:38

рнкб (пао)

общество

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Клиенты РНКБ оформили более 120 тысяч бесконтактных карт национальной платежной системы "Мир", которыми пользуются дети от 6 до 18 лет."Детская" карта открывается в качестве дополнительной к банковской карте одного из родителей.Юные владельцы таких карт знакомятся с азами финансовой грамотности - в частности, они могут оплачивать картой товары и услуги в магазинах, проезд в общественном транспорте, а также подтверждать льготный проезд при помощи карты. Кроме того, рассчитываться детской картой можно при помощи смартфона на платформе Android, на котором установлено приложение Mir Pay.Главное преимущество использования детской карты заключается в том, что родитель не перечисляет деньги ребенку, а устанавливает доступную сумму для него на собственной карте в рамках ежедневных или месячных лимитов, которые можно изменить в любое время. Контролировать траты ребенка родители могут в мобильном приложении или с помощью смс-информирования.При открытии детской карты в мобильном приложении "РНКБ 24/7" (*) может быть активирован Детский модуль, в котором ребенок видит доступные ему средства, может оплачивать услуги мобильной связи, найти ближайший к своему местонахождению банкомат, а также контролировать расходы с помощью выписок о снятии наличных с карты и о покупках по карте.Кроме того, в мобильном приложении у родителей есть возможность открыть для ребенка детский банковский вклад "Копилка". После его оформления через собственное мобильное приложение ребенок может самостоятельно установить цель накопления и добавить картинку мечты. Когда на депозите накопится достаточно средств, можно снять деньги с депозита и потратить их на осуществление детской мечты, или же можно изменить цель накоплений и продолжить копить дальше. Уже открыто 3500 детских "Копилок" на сумму более 24 млн рублей.* возрастное ограничение по пользованию приложением 18+ Партнерский материал

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), общество