https://crimea.ria.ru/20220829/vks-rossii-sbili-dva-samoleta-su-25-i-shest-bespilotnikov-1124329915.html
ВКС России сбили два самолета Су-25 и шесть беспилотников
ВКС России сбили два самолета Су-25 и шесть беспилотников - РИА Новости Крым, 29.08.2022
ВКС России сбили два самолета Су-25 и шесть беспилотников
Российские военнослужащие сбили за сутки два украинских самолета Су-25, шесть беспилотников и 21 снаряд РСЗО "Ольха" и HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T13:14
2022-08-29T13:14
2022-08-29T13:14
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие сбили за сутки два украинских самолета Су-25, шесть беспилотников и 21 снаряд РСЗО "Ольха" и HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" и 21 снаряд реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS американского производства в районе Новой Каховки Херсонской области.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220822/vsu-atakovali-iz-himars-antonovskiy-most-postradali-15-chelovek--1124248250.html
https://crimea.ria.ru/20220826/otkaza-kieva-ot-vstupleniya-v-nato-bolshe-nedostatochno-dlya-mira---medvedev-1124311723.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина
ВКС России сбили два самолета Су-25 и шесть беспилотников
ВКС России сбили два самолета СУ-25, шесть беспилотников и 21 снаряд РСЗО "Ольха" и HIMARS
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие сбили за сутки два украинских самолета Су-25, шесть беспилотников и 21 снаряд РСЗО "Ольха" и HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"ВКС России за сутки сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов ДНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" и 21 снаряд реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS американского производства в районе Новой Каховки Херсонской области.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.