https://crimea.ria.ru/20220829/vks-rossii-sbili-dva-samoleta-su-25-i-shest-bespilotnikov-1124329915.html

ВКС России сбили два самолета Су-25 и шесть беспилотников

ВКС России сбили два самолета Су-25 и шесть беспилотников - РИА Новости Крым, 29.08.2022

ВКС России сбили два самолета Су-25 и шесть беспилотников

Российские военнослужащие сбили за сутки два украинских самолета Су-25, шесть беспилотников и 21 снаряд РСЗО "Ольха" и HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T13:14

2022-08-29T13:14

2022-08-29T13:14

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие сбили за сутки два украинских самолета Су-25, шесть беспилотников и 21 снаряд РСЗО "Ольха" и HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" и 21 снаряд реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS американского производства в районе Новой Каховки Херсонской области.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220822/vsu-atakovali-iz-himars-antonovskiy-most-postradali-15-chelovek--1124248250.html

https://crimea.ria.ru/20220826/otkaza-kieva-ot-vstupleniya-v-nato-bolshe-nedostatochno-dlya-mira---medvedev-1124311723.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина