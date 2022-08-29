https://crimea.ria.ru/20220829/v-rossii-podorozhaet-kofe-1124334908.html

В России подорожает кофе

В России подорожает кофе - РИА Новости Крым, 29.08.2022

В России подорожает кофе

Рост цен на кофе в России в скором времени может составить около 30% из-за проблем с урожаем в Латинской Америке и в Азии. Об этом сообщил ведущий эксперт... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T21:49

2022-08-29T21:49

2022-08-29T21:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Рост цен на кофе в России в скором времени может составить около 30% из-за проблем с урожаем в Латинской Америке и в Азии. Об этом сообщил ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный, пишет РИА Новости.По его словам, первый удар по урожаю кофе пришелся на регионы, где выращивается арабика — на Колумбию и Латинскую Америку."Это связано как с климатическими изменениями — засуха, так и заболеваниями деревьев. Поэтому центр выращивания кофе переместился во Вьетнам: там деревья, в отличие от той же Колумбии, пока не болеют, однако низкий урожай уже отмечается, что приведет к удорожанию кофе во всем мире", — предупредил эксперт.При этом он отметил, что "урожай в ряде регионов длится 3-4 месяца, если он восстановится — то цены вернутся к изначальным уровням, в противном случае стоит ожидать повышенной стоимости на этот продукт"."Важно понимать, что подорожание кофе приведет к росту спроса на альтернативные и более дешевые варианты, а также заменители — морковный, желудевый, цикорий, с ароматизаторами и другие, а оригинальный кофе начнет позиционироваться как премиум-класса, подходящий для "людей с Mercedes, iPhone", — добавил специалист.В рабочей группе отметили, что ожидание общего роста цен прогнозируется не только аналитическими агентствами, но и производителями.

https://crimea.ria.ru/20220801/nevrolog-rasskazal-kak-poborot-zavisimost-ot-kofe-1124017196.html

https://crimea.ria.ru/20220417/grozit-li-rossiyanam-defitsit-kofe-1122966292.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), экономика, в мире