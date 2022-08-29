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В России подорожает кофе
В России подорожает кофе - РИА Новости Крым, 29.08.2022
В России подорожает кофе
Рост цен на кофе в России в скором времени может составить около 30% из-за проблем с урожаем в Латинской Америке и в Азии. Об этом сообщил ведущий эксперт... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T21:49
2022-08-29T21:49
2022-08-29T21:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Рост цен на кофе в России в скором времени может составить около 30% из-за проблем с урожаем в Латинской Америке и в Азии. Об этом сообщил ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный, пишет РИА Новости.По его словам, первый удар по урожаю кофе пришелся на регионы, где выращивается арабика — на Колумбию и Латинскую Америку."Это связано как с климатическими изменениями — засуха, так и заболеваниями деревьев. Поэтому центр выращивания кофе переместился во Вьетнам: там деревья, в отличие от той же Колумбии, пока не болеют, однако низкий урожай уже отмечается, что приведет к удорожанию кофе во всем мире", — предупредил эксперт.При этом он отметил, что "урожай в ряде регионов длится 3-4 месяца, если он восстановится — то цены вернутся к изначальным уровням, в противном случае стоит ожидать повышенной стоимости на этот продукт"."Важно понимать, что подорожание кофе приведет к росту спроса на альтернативные и более дешевые варианты, а также заменители — морковный, желудевый, цикорий, с ароматизаторами и другие, а оригинальный кофе начнет позиционироваться как премиум-класса, подходящий для "людей с Mercedes, iPhone", — добавил специалист.В рабочей группе отметили, что ожидание общего роста цен прогнозируется не только аналитическими агентствами, но и производителями.
https://crimea.ria.ru/20220801/nevrolog-rasskazal-kak-poborot-zavisimost-ot-kofe-1124017196.html
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Рост цен на кофе в России в скором времени может составить около 30% из-за проблем с урожаем в Латинской Америке и в Азии. Об этом сообщил ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный, пишет РИА Новости.
"Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15%, а в России — на 30%. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году", — рассказал ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный.
По его словам, первый удар по урожаю кофе пришелся на регионы, где выращивается арабика — на Колумбию и Латинскую Америку.
"Это связано как с климатическими изменениями — засуха, так и заболеваниями деревьев. Поэтому центр выращивания кофе переместился во Вьетнам: там деревья, в отличие от той же Колумбии, пока не болеют, однако низкий урожай уже отмечается, что приведет к удорожанию кофе во всем мире", — предупредил эксперт.
При этом он отметил, что "урожай в ряде регионов длится 3-4 месяца, если он восстановится — то цены вернутся к изначальным уровням, в противном случае стоит ожидать повышенной стоимости на этот продукт".
"Важно понимать, что подорожание кофе приведет к росту спроса на альтернативные и более дешевые варианты, а также заменители — морковный, желудевый, цикорий, с ароматизаторами и другие, а оригинальный кофе начнет позиционироваться как премиум-класса, подходящий для "людей с Mercedes, iPhone", — добавил специалист.
В рабочей группе отметили, что ожидание общего роста цен прогнозируется не только аналитическими агентствами, но и производителями.