https://crimea.ria.ru/20220829/rak-schitovidnoy-zhelezy-ekspert-nazvala-priznaki-1124324752.html

Рак щитовидной железы: эксперт назвала признаки

Рак щитовидной железы: эксперт назвала признаки - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Рак щитовидной железы: эксперт назвала признаки

Онколог Мадина Раджабова назвала три характерных признака развития рака щитовидной железы, ее цитирует НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава РФ. РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T08:45

2022-08-29T08:45

2022-08-29T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Онколог Мадина Раджабова назвала три характерных признака развития рака щитовидной железы, ее цитирует НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава РФ.Восемь причин усталости днем и как с этим бороться>>Щитовидная железа – эндокринный орган, расположенный в передней области шеи, состоящий из двух долей, соединенных перешейком, и по форме напоминающий бабочку.По словам Раджабовой, согласно статистике, рак щитовидки диагностируют у пациентов разных возрастов. На ранних стадиях болезнь чаще всего протекает бессимптомно. На более поздних – проявляется определенным образом.Эксперт отметила, что риск онкологии повышает проживание в районах с йодной недостаточностью и появление других злокачественных образований.В качестве профилактики врач рекомендует регулярно консультироваться с онкологом, делать УЗИ щитовидной железы и сдавать анализ крови на гормоны.Ранее эксперт рассказал о связи плохого аппетита с онкологией.

https://crimea.ria.ru/20220703/o-chem-govorit-povyshennaya-potlivost-1123728561.html

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совет эксперта, здоровье, общество