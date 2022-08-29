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Рак щитовидной железы: эксперт назвала признаки - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Рак щитовидной железы: эксперт назвала признаки
Рак щитовидной железы: эксперт назвала признаки - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Рак щитовидной железы: эксперт назвала признаки
Онколог Мадина Раджабова назвала три характерных признака развития рака щитовидной железы, ее цитирует НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава РФ. РИА Новости Крым, 29.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Онколог Мадина Раджабова назвала три характерных признака развития рака щитовидной железы, ее цитирует НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава РФ.Восемь причин усталости днем и как с этим бороться&gt;&gt;Щитовидная железа – эндокринный орган, расположенный в передней области шеи, состоящий из двух долей, соединенных перешейком, и по форме напоминающий бабочку.По словам Раджабовой, согласно статистике, рак щитовидки диагностируют у пациентов разных возрастов. На ранних стадиях болезнь чаще всего протекает бессимптомно. На более поздних – проявляется определенным образом.Эксперт отметила, что риск онкологии повышает проживание в районах с йодной недостаточностью и появление других злокачественных образований.В качестве профилактики врач рекомендует регулярно консультироваться с онкологом, делать УЗИ щитовидной железы и сдавать анализ крови на гормоны.Ранее эксперт рассказал о связи плохого аппетита с онкологией.
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РИА Новости Крым
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совет эксперта, здоровье, общество
Рак щитовидной железы: эксперт назвала признаки

Онколог Раджабова назвала признаки рака щитовидной железы

08:45 29.08.2022
 
© Depositphotos TharakornЖенщина с болью в горле
Женщина с болью в горле - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Depositphotos Tharakorn
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Онколог Мадина Раджабова назвала три характерных признака развития рака щитовидной железы, ее цитирует НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава РФ.
Восемь причин усталости днем и как с этим бороться>>

Щитовидная железа – эндокринный орган, расположенный в передней области шеи, состоящий из двух долей, соединенных перешейком, и по форме напоминающий бабочку.

По словам Раджабовой, согласно статистике, рак щитовидки диагностируют у пациентов разных возрастов. На ранних стадиях болезнь чаще всего протекает бессимптомно. На более поздних – проявляется определенным образом.
Помимо заметного уплотнения в области щитовидной жилезы, чуть ниже кадыка, в числе характерных симптомов, свидетельствующих о раке: увеличение лимфоузлов шеи, охриплость голоса и затруднение в прохождении пищи.
Эксперт отметила, что риск онкологии повышает проживание в районах с йодной недостаточностью и появление других злокачественных образований.

В качестве профилактики врач рекомендует регулярно консультироваться с онкологом, делать УЗИ щитовидной железы и сдавать анализ крови на гормоны.

Ранее эксперт рассказал о связи плохого аппетита с онкологией.
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