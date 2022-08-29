Рак щитовидной железы: эксперт назвала признаки
Онколог Раджабова назвала признаки рака щитовидной железы
© Depositphotos TharakornЖенщина с болью в горле
© Depositphotos Tharakorn
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Онколог Мадина Раджабова назвала три характерных признака развития рака щитовидной железы, ее цитирует НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава РФ.
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Щитовидная железа – эндокринный орган, расположенный в передней области шеи, состоящий из двух долей, соединенных перешейком, и по форме напоминающий бабочку.
По словам Раджабовой, согласно статистике, рак щитовидки диагностируют у пациентов разных возрастов. На ранних стадиях болезнь чаще всего протекает бессимптомно. На более поздних – проявляется определенным образом.
Щитовидная железа – эндокринный орган, расположенный в передней области шеи, состоящий из двух долей, соединенных перешейком, и по форме напоминающий бабочку.
По словам Раджабовой, согласно статистике, рак щитовидки диагностируют у пациентов разных возрастов. На ранних стадиях болезнь чаще всего протекает бессимптомно. На более поздних – проявляется определенным образом.
Помимо заметного уплотнения в области щитовидной жилезы, чуть ниже кадыка, в числе характерных симптомов, свидетельствующих о раке: увеличение лимфоузлов шеи, охриплость голоса и затруднение в прохождении пищи.
Эксперт отметила, что риск онкологии повышает проживание в районах с йодной недостаточностью и появление других злокачественных образований.
В качестве профилактики врач рекомендует регулярно консультироваться с онкологом, делать УЗИ щитовидной железы и сдавать анализ крови на гормоны.
Ранее эксперт рассказал о связи плохого аппетита с онкологией.
В качестве профилактики врач рекомендует регулярно консультироваться с онкологом, делать УЗИ щитовидной железы и сдавать анализ крови на гормоны.
Ранее эксперт рассказал о связи плохого аппетита с онкологией.
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