https://crimea.ria.ru/20220826/otsutstvie-appetita-mozhet-byt-signalom-sereznoy-bolezni-1124287283.html
Отсутствие аппетита может быть сигналом серьезной болезни
Отсутствие аппетита может быть сигналом серьезной болезни - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Отсутствие аппетита может быть сигналом серьезной болезни
Проблемы с аппетитом могут быть связаны с состоянием стресса, а в некоторых случаях и с онкологией. Об этом со ссылкой на диетолога Маргариту Королеву сообщает... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T08:22
2022-08-26T08:22
2022-08-26T08:22
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Проблемы с аппетитом могут быть связаны с состоянием стресса, а в некоторых случаях и с онкологией. Об этом со ссылкой на диетолога Маргариту Королеву сообщает "Национальная служба новостей".Эксперт рекомендует пройти дополнительное обследование, если снижение аппетита присутствует на протяжении длительного времени.Она также уточнила, что аппетит может пропадать временно, на фоне вирусных и бактериальных инфекций. Необходимо обязательно определить причину угнетения желудочно-кишечного тракта и сбоев в работе центров, отвечающих за состояние голода.Ранее американские врачи заявили, что недостаток в организме фолиевой кислоты может повредить ДНК человека и спровоцировать развитие рака.
https://crimea.ria.ru/20220816/arbuznaya-dieta-dietolog-predupredila-o-riskakh-dlya-zdorovya-1124179674.html
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общество, здоровье
Отсутствие аппетита может быть сигналом серьезной болезни
Диетолог Королева: снижение аппетита может наблюдаться при онкологии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Проблемы с аппетитом могут быть связаны с состоянием стресса, а в некоторых случаях и с онкологией. Об этом со ссылкой на диетолога Маргариту Королеву сообщает "Национальная служба новостей".
Эксперт рекомендует пройти дополнительное обследование, если снижение аппетита присутствует на протяжении длительного времени.
"В подобных случаях нужно смотреть состояние желудочно-кишечного тракта, желудочный сок, состояние всех секретов желудочно-кишечного тракта, состояние слизистой и проводить онкопоиск у человека. Отсутствие аппетита может быть связано с онкологическим заболеванием", — отметила врач в комментарии НСН.
Она также уточнила, что аппетит может пропадать временно, на фоне вирусных и бактериальных инфекций. Необходимо обязательно определить причину угнетения желудочно-кишечного тракта и сбоев в работе центров, отвечающих за состояние голода.
Ранее американские врачи заявили
, что недостаток в организме фолиевой кислоты может повредить ДНК человека и спровоцировать развитие рака.