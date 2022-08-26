https://crimea.ria.ru/20220826/otsutstvie-appetita-mozhet-byt-signalom-sereznoy-bolezni-1124287283.html

Отсутствие аппетита может быть сигналом серьезной болезни

Отсутствие аппетита может быть сигналом серьезной болезни - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Отсутствие аппетита может быть сигналом серьезной болезни

Проблемы с аппетитом могут быть связаны с состоянием стресса, а в некоторых случаях и с онкологией. Об этом со ссылкой на диетолога Маргариту Королеву сообщает... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T08:22

2022-08-26T08:22

2022-08-26T08:22

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Проблемы с аппетитом могут быть связаны с состоянием стресса, а в некоторых случаях и с онкологией. Об этом со ссылкой на диетолога Маргариту Королеву сообщает "Национальная служба новостей".Эксперт рекомендует пройти дополнительное обследование, если снижение аппетита присутствует на протяжении длительного времени.Она также уточнила, что аппетит может пропадать временно, на фоне вирусных и бактериальных инфекций. Необходимо обязательно определить причину угнетения желудочно-кишечного тракта и сбоев в работе центров, отвечающих за состояние голода.Ранее американские врачи заявили, что недостаток в организме фолиевой кислоты может повредить ДНК человека и спровоцировать развитие рака.

https://crimea.ria.ru/20220816/arbuznaya-dieta-dietolog-predupredila-o-riskakh-dlya-zdorovya-1124179674.html

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